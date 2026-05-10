Combinación quirúrgica con Quintero y zurdazo cruzado: así fue el golazo de Marcos Acuña para River Plate ante San Lorenzo

Marcos Acuña concretó un golazo para decretar el empate para River Plate frente a San Lorenzo, en el encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El tanto surgió después de una jugada colectiva que involucró a Juan Fernando Quintero, quien recién había ingresado al campo de juego. El colombiano asistió al lateral izquierdo con un pase por encima de la defensa, permitiendo que el Huevo definiera con precisión y desatara la alegría de la hinchada.

El segundo tiempo se presentaba cuesta arriba para el conjunto de Núñez, ya que Rodrigo Auzmendi abrió el marcador para el Ciclón en la primera mitad. A pesar de la desventaja, River mostró mayor determinación en el complemento, beneficiado por la correcta expulsión de Matías Reali, lo que dejó a San Lorenzo con un futbolista menos.

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En el minuto 55, la combinación entre los jugadores de experiencia fue clave. Quintero, quien reemplazó a Maximiliano Meza, recibió de Acuña y leyó su intención. Vio el pique del lateral y ubicó la pelota justo delante de su ingreso al área, para que el ex Ferro y Racing, campeón del mundo con Argentina, cruzara la pelota con justeza y celebrara con enojo.

Marcos Acuña, que había convertido su primer gol con la camiseta de River en la victoria por 3-0 frente a Barracas Central durante los octavos de final del Apertura 2025, volvió a aparecer en un momento clave para su equipo. Su tanto contra San Lorenzo significó el segundo desde su arribo al club y le permitió al conjunto dirigido por Eduardo Coudet recobrar el ánimo en una instancia de presión, cuando el partido parecía complicarse para el Millonario.

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