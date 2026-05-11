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Abejas africanizadas atacan en Panamá: se reportan más de 5,639 casos en lo que va del año

Introducidas accidentalmente en Brasil en 1956, desde entonces se han dispersado por todo el hemisferio

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Entre las recomendaciones de los bomberos están no acercarse a los enjambres de las abejas africanizadas, no intentar remover estructuras y evitar ruidos.
Entre las recomendaciones de los bomberos están no acercarse a los enjambres de las abejas africanizadas, no intentar remover estructuras y evitar ruidos.

En lo que va del año el Cuerpo de Bomberos de Panamá ha atendido a nivel nacional un total de 5,639 casos de emergencias por abejas africanizadas, cifra que refleja un incremento significativo de este tipo de atenciones.

Originarias de África subsahariana y cruzadas con abejas europeas durante experimentos en Brasil, las abejas africanizadas fueron introducidas accidentalmente en el continente americano en 1956.

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Desde entonces, se han dispersado a través del hemisferio, protagonizando episodios de ataques masivos tanto a humanos como a animales.

A diferencia de las abejas europeas, las más comunes en la apicultura,, las africanizadas son conocidas por su comportamiento altamente defensivo.

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Un estudio publicado por el Smithsonian Institution, replicado por Infobae, manifiesta que estos insectos “han matado a unas 1,000 personas” desde su llegada a América, con víctimas que suelen recibir “diez veces más picaduras que en ataques de la cepa europea”.

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Las africanizadas han sido documentadas persiguiendo a víctimas por más de un kilómetro. (Getty)

Tan solo este fin de semana los bomberos acudieron a un llamado en el distrito de Chepo, al este de la ciudad de Panamá, donde en una finca se encontró a una persona sin signos vitales.

Debidamente equipados con material de apicultura, las unidades bomberiles confirmaron la presencia de abundantes abejas alrededor de la escena, donde se encontraba un hombre de aproximadamente 55 años de edad.

De igual manera, se informó que recientemente en la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Chiriquí, se registró la defunción de una persona también producto de picaduras de abejas africanizadas.

En el sector de Burunga, en la provincia de Panamá Oeste, otra persona resultó afectada y cinco perros fallecieron tras otro ataque de estos insectos.

Julio Real, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Este–Darién, explicó que durante esta temporada de verano se ha registrado un aumento considerable de atenciones por enjambres de abejas, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener la precaución y reportar cualquier situación de riesgo.

De enero a la fecha los bomberos también han atendido 1,080 accidentes de tránsito en el territorio panameño.
De enero a la fecha los bomberos también han atendido 1,080 accidentes de tránsito en el territorio panameño.

Debido a esta situación, los bomberos mantienen operativos de atención y respuesta a nivel nacional, e instan a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones: no acercarse a enjambres, no intentar remover estructuras con abejas, evitar ruidos y movimientos bruscos, no usar perfumes u olores fuertes, resguardarse en lugares cerrados, proteger rostro y cabeza, y reportar de inmediato a la línea 103 cualquier emergencia.

Uno de los aspectos más preocupantes para los expertos en este tipo de insecto es su capacidad para perseguir amenazas percibidas durante largas distancias.

Mientras que las abejas europeas pueden seguir a una persona por unos 400 metros, las africanizadas han sido documentadas persiguiendo a víctimas por más de un kilómetro, aumentando así el riesgo de encuentros fatales.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reveló que de enero a la fecha han atendido 1,080 accidentes de tránsito, debido en gran parte al exceso de velocidad, distracciones al volante, uso del teléfono celular mientras se conduce, irrespeto a las señales de tránsito y la conducción bajo efectos del alcohol.

Estas emergencias continúan dejando personas lesionadas, daños materiales y situaciones de alto riesgo que requieren la rápida intervención de los estamentos de emergencia.

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Desde su llegada a América estos insectos han matado a unas 1,000 personas, según el Smithsonian Institution. (Getty)

Las autoridades bomberiles en una comunicación reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención y mantener una conducta responsable en las vías para evitar tragedias que afectan a familias enteras.

Insistieron en que se debe respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, en no utilizar el celular mientras se conduce, revisar periódicamente las condiciones del automóvil, mantener distancia prudente entre los carros y no manejar bajo efectos del licor.

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