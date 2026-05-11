Detienen construcción de tres hospitales en Honduras tras intervención del Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas

El presidente Nasry Asfura argumenta que la suspensión es necesaria por la presión presupuestaria y la falta de fondos disponibles en el sistema de salud.. (Foto: Archivo)

La construcción de tres hospitales financiados con fondos nacionales fue suspendida temporalmente tras la recomendación del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de detener las obras mientras se desarrollan investigaciones sobre su ejecución, confirmó el presidente Nasry Asfura a su regreso al país de una gira internacional.

El anuncio ocurre en el marco del proyecto de ocho hospitales promovido por la administración anterior, de los cuales tres estaban siendo desarrollados con recursos estatales: los centros hospitalarios de Salamá, Ocotepeque y Olancho.

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De acuerdo con el mandatario, la suspensión obedece a la necesidad de revisar la viabilidad financiera del proyecto y el uso de los recursos públicos destinados a su construcción.

Transformación sanitaria

Asfura detalló que ejecutar estas obras habría significado comprometer fondos nacionales en un contexto de alta presión presupuestaria sobre el sistema sanitario, lo que —según sus palabras— podría afectar el pago de proveedores, la compra de medicamentos y la cobertura de planillas del sector salud.

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“Son proyectos financiados con fondos nacionales que no existen en la disponibilidad real, porque significaría dejar de atender obligaciones urgentes del sistema de salud”, afirmó el jefe de Estado al justificar la paralización.

La revisión de los procesos administrativos y financieros busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a infraestructura hospitalaria. (Ilustración: Movant Connection)

Órganos de control ordenan suspender obras

El presidente señaló que tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas solicitaron detener la construcción de los hospitales mientras se emiten dictámenes definitivos sobre los procesos administrativos y financieros vinculados a los proyectos.

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La intervención de estos organismos introduce un nuevo nivel de revisión institucional sobre las obras hospitalarias, propuestas como parte de un plan para expandir la infraestructura sanitaria nacional.

Por su parte, el Gobierno informó que tres de los ocho hospitales proyectados siguen en ejecución, ya que cuentan con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que permite continuar su desarrollo bajo esquemas de cooperación internacional.

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Inversión en hospitales públicos

Simultáneamente con la suspensión de las nuevas obras, el Ejecutivo anunció que incrementará la inversión en hospitales en funcionamiento como parte de una estrategia para fortalecer la capacidad de atención del sistema público de salud.

La decisión reaviva el debate en Honduras sobre la sostenibilidad, planificación y prioridades en la infraestructura hospitalaria nacional.

Entre los centros priorizados están el Hospital Escuela, San Felipe, Leonardo Martínez, El Tórax, así como los hospitales de El Progreso y Puerto Cortés, considerados piezas esenciales en la red hospitalaria nacional.

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La administración central sostiene que este enfoque busca “mejorar la operatividad de los centros existentes” ante las limitaciones presupuestarias y la necesidad de garantizar la atención inmediata a la población.

La suspensión de los proyectos reaviva el debate sobre planificación y sostenibilidad de la infraestructura hospitalaria en Honduras, en un contexto en el que el sistema de salud enfrenta retos como el abastecimiento de medicamentos, la sobrecarga hospitalaria y la falta de personal especializado en ciertas regiones por ende se deben fortalecer las gestiones financieras.

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Mientras autoridades fiscalizadoras avanzan en sus investigaciones, el destino de los tres hospitales permanece en pausa, a la espera de los dictámenes técnicos y legales que determinarán si las obras podrán retomarse o reconfigurarse dentro de una nueva planificación estatal que permita soluciones.