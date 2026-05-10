Teleshow

Leandro Rud mostró su peor momento durante la batalla contra el cáncer: “Fueron días muy difíciles”

El empresario compartió imágenes impactantes de su proceso y reflexiones sobre cómo enfrentó la enfermedad, inspirando a seguidores y pacientes con su mensaje de resiliencia y gratitud por cada nuevo amanecer

Guardar
Google icon
Leandro Rud
Leandro Rud reveló su lucha contra el cáncer y compartió su experiencia con seguidores en redes sociales

Leandro Rud, conocido por su pasado como manager de modelos y empresario vinculado al mundo del espectáculo, volvió a conmover a sus seguidores al compartir públicamente imágenes y reflexiones sobre su dura batalla contra el cáncer. En un posteo sin filtros ni poses, Rud mostró las secuelas físicas que le dejó la enfermedad y contó en detalle el proceso que atravesó desde los primeros síntomas hasta la recuperación que disfruta hoy, con un mensaje claro: “Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”.

El cáncer llegó a la vida de Rud en 2014, pero durante años permaneció oculto, sin diagnóstico certero. Los síntomas iniciales le fueron quitando calidad de vida, hasta que en 2015 tuvo que cerrar su agencia de modelos porque el deterioro físico ya era evidente. Sin embargo, el diagnóstico definitivo recién llegó en 2021: cáncer de glándulas salivales, con metástasis en huesos, hígado y esófago. La noticia fue devastadora, y los médicos lo catalogaron como “cáncer 4”, una etapa avanzada donde, según sus propias palabras en una entrevista televisiva para Los Primeros de la Tarde (CNN), “directamente te dicen que vayas abriendo el cajón”.

PUBLICIDAD

El empresario fue diagnosticado en 2021 con cáncer de glándulas salivales en estadio 4, con metástasis en huesos, hígado y esófago
El empresario fue diagnosticado en 2021 con cáncer de glándulas salivales en estadio 4, con metástasis en huesos, hígado y esófago

La complejidad del cuadro obligó a los oncólogos a buscar alternativas, combinando fármacos y tratamientos utilizados en otros tipos de cáncer. La apuesta era a todo o nada. “Fue una apuesta a ciegas, con mi vida en juego”, relató sobre el momento más crítico. La publicación de esta semana incluyó fotos impactantes de su estado durante la enfermedad, con el rostro desfigurado por la inflamación y las cicatrices de las intervenciones médicas.

Lejos de buscar lástima, Rud decidió utilizar su historia para dar ánimo a quienes hoy luchan contra el cáncer o atraviesan enfermedades graves. “Mucha gente me escribió oculta, contándome de sus casos y familia”, escribió en su posteo. “Les cuento que pasé tres veces por cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho. También les digo que mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla. Por mi experiencia, hay enfermedades peores, como el ELA o el ACV, donde uno pierde la movilidad y a veces la conciencia”.

PUBLICIDAD

Rud enfrentó la enfermedad durante años sin diagnóstico, lo que lo obligó a cerrar su agencia de modelos en 2015 por deterioro físico
Rud enfrentó la enfermedad durante años sin diagnóstico, lo que lo obligó a cerrar su agencia de modelos en 2015 por deterioro físico

Uno de los aspectos más conmovedores del relato del exrepresentante de modelos fue el agradecimiento a su entorno. Mencionó especialmente a su equipo médico, que consiguió adaptar tratamientos hasta lograr una recuperación que hoy le permite decir que está “normal”. “Gracias a mi equipo médico hoy estoy normal. Fueron días muy difíciles”, subrayó, nombrando a los doctores Ramiro Heredia, Nigonza, Campos, Oscar Rafael De Cristófaro, y amigos como Jorge Monastersky y Liliana Ulla.

En las imágenes que compartió, Rud mostró tanto su peor momento físico como su actual estado de recuperación, resaltando el rol fundamental de la actividad física en su proceso de sanación. “Nadando en agua fría, poniendo mucha garra”, describió junto a una foto en la pileta. Además, no ocultó el valor emocional y terapéutico de sus perros, a los que definió como compañeros incondicionales y “sanadores”, capaces incluso de detectar dónde sentía dolor.

Leandro Rud utiliza su historia para motivar a pacientes oncológicos y valora la influencia positiva de la actividad física en su mejoría
Leandro Rud utiliza su historia para motivar a pacientes oncológicos y valora la influencia positiva de la actividad física en su mejoría

La publicación de Rud generó una ola de mensajes de apoyo y admiración no solo de seguidores, sino también de personas actualmente en tratamiento o familiares de pacientes oncológicos, que vieron en su testimonio una fuente de esperanza y motivación. “Luchala, que la vida vale la pena. Y si estás bien de salud, agradecele a Dios cada segundo”, cerró Rud, dejando en claro que la gratitud y la actitud son pilares fundamentales para enfrentar cualquier adversidad.

Entre los comentarios, Rud también compartió mensajes privados que recibió de personas que atraviesan situaciones similares o incluso peores, como pacientes con cáncer de mama o cáncer anaplásico, quienes encuentran en su historia fuerzas para seguir adelante a pesar del dolor, el cansancio y los miedos.

Rud fue representante de figuras como Pamela David, Alejandra Maglietti, Jésica Cirio, Amalia Granata, Karina Jelinek, y muchas otras modelos, hasta que en 2014 decidió cerrar su agencia. De referente del glamour y las pasarelas, hoy se define como un sobreviviente y un luchador. Su decisión de mostrar su peor momento, de contar su historia sin edulcorantes y de agradecer cada día de salud, es un mensaje poderoso en tiempos donde la resiliencia y la empatía son más necesarias que nunca.

Temas Relacionados

Leandro RudCáncerEnfermedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel: la declaración de amor de la cantante

El futbolista compartió una serie de fotos y entre las postales, se destacó una en especial de la artista luciendo una joya muy especial

El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel: la declaración de amor de la cantante

El mural de Charly García en la esquina de Corrientes y Callao que transformó el centro de Buenos Aires y enamora a los fanáticos

La nueva obra de Martín Ron, inspirada en el mítico álbum “Clics Modernos”, ya se convirtió en parada obligada para amantes de la música, el arte urbano y quienes buscan sacarse una foto inolvidable

El mural de Charly García en la esquina de Corrientes y Callao que transformó el centro de Buenos Aires y enamora a los fanáticos

Tomás Pergolini, el hijo de Mario, despidió a su abuela: “Ojalá yo pueda heredar su entereza sentimental y física”

El conductor de Esto no sucedió compartió al aire su admiración por la fuerza y la vitalidad que caracterizaron toda su vida a Beatriz, su abuela paterna

Tomás Pergolini, el hijo de Mario, despidió a su abuela: “Ojalá yo pueda heredar su entereza sentimental y física”

El encuentro de Abel Pintos y Julián Álvarez en Madrid: intercambiaron regalos y charlaron sobre el Mundial

La cálida reunión del cantante y el futbolista en la capital española se llenó de recuerdos, bromas y presentes, destacando la admiración mutua y el valor de representar a la Argentina lejos de casa

El encuentro de Abel Pintos y Julián Álvarez en Madrid: intercambiaron regalos y charlaron sobre el Mundial

La indignación de Ivana Figueiras por una estafa digital: “No voy a parar hasta saber quién está detrás”

La empresaria denunció que usan su nombre para atraer víctimas luego de la alerta por parte de un usuario sobre el riesgo que corren los menores de edad

La indignación de Ivana Figueiras por una estafa digital: “No voy a parar hasta saber quién está detrás”

DEPORTES

River Plate y San Lorenzo igualan en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura

River Plate y San Lorenzo igualan en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura

La lupa sobre la expulsión de Matías Reali que dejó a San Lorenzo con diez jugadores frente a River Plate

Paulo Dybala habló de su futuro tras el triunfo de la Roma: la sentencia que encendió las ilusiones en Boca Juniors

El mensaje de Lionel Messi tras el título del Barcelona que emocionó a los hinchas

El posteo de Mbappé en medio de la derrota del Real Madrid ante el Barcelona que agigantó la polémica

TELESHOW

El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel: la declaración de amor de la cantante

El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel: la declaración de amor de la cantante

El mural de Charly García en la esquina de Corrientes y Callao que transformó el centro de Buenos Aires y enamora a los fanáticos

Tomás Pergolini, el hijo de Mario, despidió a su abuela: “Ojalá yo pueda heredar su entereza sentimental y física”

El encuentro de Abel Pintos y Julián Álvarez en Madrid: intercambiaron regalos y charlaron sobre el Mundial

La indignación de Ivana Figueiras por una estafa digital: “No voy a parar hasta saber quién está detrás”

INFOBAE AMÉRICA

Seguidores de Evo Morales marcharán desde el altiplano hasta La Paz para sumar presión al paro contra el Gobierno de Paz

Seguidores de Evo Morales marcharán desde el altiplano hasta La Paz para sumar presión al paro contra el Gobierno de Paz

Desmantelan estación clandestina y decomisan miles de productos ilícitos en República Dominicana

El recorrido de un migrante salvadoreño que, tras sobrevivir a la guerra y huir en un maletero, logró ser nombrado obispo en Estados Unidos

Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra

Gobierno dominicano inició la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027