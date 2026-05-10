Leandro Rud mostró su peor momento durante la batalla contra el cáncer: “Fueron días muy difíciles”

Leandro Rud reveló su lucha contra el cáncer y compartió su experiencia con seguidores en redes sociales

Leandro Rud, conocido por su pasado como manager de modelos y empresario vinculado al mundo del espectáculo, volvió a conmover a sus seguidores al compartir públicamente imágenes y reflexiones sobre su dura batalla contra el cáncer. En un posteo sin filtros ni poses, Rud mostró las secuelas físicas que le dejó la enfermedad y contó en detalle el proceso que atravesó desde los primeros síntomas hasta la recuperación que disfruta hoy, con un mensaje claro: “Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”.

El cáncer llegó a la vida de Rud en 2014, pero durante años permaneció oculto, sin diagnóstico certero. Los síntomas iniciales le fueron quitando calidad de vida, hasta que en 2015 tuvo que cerrar su agencia de modelos porque el deterioro físico ya era evidente. Sin embargo, el diagnóstico definitivo recién llegó en 2021: cáncer de glándulas salivales, con metástasis en huesos, hígado y esófago. La noticia fue devastadora, y los médicos lo catalogaron como “cáncer 4”, una etapa avanzada donde, según sus propias palabras en una entrevista televisiva para Los Primeros de la Tarde (CNN), “directamente te dicen que vayas abriendo el cajón”.

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El empresario fue diagnosticado en 2021 con cáncer de glándulas salivales en estadio 4, con metástasis en huesos, hígado y esófago

La complejidad del cuadro obligó a los oncólogos a buscar alternativas, combinando fármacos y tratamientos utilizados en otros tipos de cáncer. La apuesta era a todo o nada. “Fue una apuesta a ciegas, con mi vida en juego”, relató sobre el momento más crítico. La publicación de esta semana incluyó fotos impactantes de su estado durante la enfermedad, con el rostro desfigurado por la inflamación y las cicatrices de las intervenciones médicas.

Lejos de buscar lástima, Rud decidió utilizar su historia para dar ánimo a quienes hoy luchan contra el cáncer o atraviesan enfermedades graves. “Mucha gente me escribió oculta, contándome de sus casos y familia”, escribió en su posteo. “Les cuento que pasé tres veces por cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho. También les digo que mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla. Por mi experiencia, hay enfermedades peores, como el ELA o el ACV, donde uno pierde la movilidad y a veces la conciencia”.

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Rud enfrentó la enfermedad durante años sin diagnóstico, lo que lo obligó a cerrar su agencia de modelos en 2015 por deterioro físico

Uno de los aspectos más conmovedores del relato del exrepresentante de modelos fue el agradecimiento a su entorno. Mencionó especialmente a su equipo médico, que consiguió adaptar tratamientos hasta lograr una recuperación que hoy le permite decir que está “normal”. “Gracias a mi equipo médico hoy estoy normal. Fueron días muy difíciles”, subrayó, nombrando a los doctores Ramiro Heredia, Nigonza, Campos, Oscar Rafael De Cristófaro, y amigos como Jorge Monastersky y Liliana Ulla.

En las imágenes que compartió, Rud mostró tanto su peor momento físico como su actual estado de recuperación, resaltando el rol fundamental de la actividad física en su proceso de sanación. “Nadando en agua fría, poniendo mucha garra”, describió junto a una foto en la pileta. Además, no ocultó el valor emocional y terapéutico de sus perros, a los que definió como compañeros incondicionales y “sanadores”, capaces incluso de detectar dónde sentía dolor.

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Leandro Rud utiliza su historia para motivar a pacientes oncológicos y valora la influencia positiva de la actividad física en su mejoría

La publicación de Rud generó una ola de mensajes de apoyo y admiración no solo de seguidores, sino también de personas actualmente en tratamiento o familiares de pacientes oncológicos, que vieron en su testimonio una fuente de esperanza y motivación. “Luchala, que la vida vale la pena. Y si estás bien de salud, agradecele a Dios cada segundo”, cerró Rud, dejando en claro que la gratitud y la actitud son pilares fundamentales para enfrentar cualquier adversidad.

Entre los comentarios, Rud también compartió mensajes privados que recibió de personas que atraviesan situaciones similares o incluso peores, como pacientes con cáncer de mama o cáncer anaplásico, quienes encuentran en su historia fuerzas para seguir adelante a pesar del dolor, el cansancio y los miedos.

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Rud fue representante de figuras como Pamela David, Alejandra Maglietti, Jésica Cirio, Amalia Granata, Karina Jelinek, y muchas otras modelos, hasta que en 2014 decidió cerrar su agencia. De referente del glamour y las pasarelas, hoy se define como un sobreviviente y un luchador. Su decisión de mostrar su peor momento, de contar su historia sin edulcorantes y de agradecer cada día de salud, es un mensaje poderoso en tiempos donde la resiliencia y la empatía son más necesarias que nunca.