Estados Unidos desvió 61 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro para reforzar el bloqueo sobre Irán en Ormuz

El destructor USS Spruance intercepta al carguero iraní M/V Touska en el mar Arábigo durante una operación vinculada al bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos informó este domingo que desvió 61 embarcaciones comerciales e inmovilizó otras cuatro en el estrecho de Ormuz como parte del operativo naval destinado a hacer cumplir el bloqueo impuesto sobre los puertos iraníes.

La medida fue anunciada por el Comando Central estadounidense (CENTCOM) en medio de la tensión con Teherán y tras varios incidentes militares registrados en la región durante las últimas semanas.

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En un comunicado difundido en redes sociales, el CENTCOM aseguró que las acciones fueron ejecutadas para “garantizar el cumplimiento” de las restricciones marítimas aplicadas contra Irán. El operativo se desarrolla en uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global.

El mando militar estadounidense indicó que más de 20 buques de guerra participan actualmente en la operación naval desplegada en el golfo Pérsico y el golfo de Omán. La misión incluye tareas de vigilancia, interceptación y control del tránsito marítimo hacia puertos iraníes.

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Washington había anunciado hace casi un mes el inicio de un bloqueo sobre los accesos marítimos iraníes. Según el CENTCOM, las restricciones se aplican “de manera imparcial” a embarcaciones de cualquier país que entren o salgan de instalaciones portuarias controladas por Irán.

Imagen difundida por el CENTCOM muestra al USS Rafael Peralta durante la interceptación de un buque iraní en aguas cercanas al golfo de Omán

La medida se produjo después de la escalada militar registrada entre ambos países pese al alto el fuego que comenzó el pasado 8 de abril. Teherán sostiene que las acciones estadounidenses representan una ruptura de esa tregua y ha acusado reiteradamente a Washington de agravar la crisis regional.

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Las operaciones navales estadounidenses se intensificaron especialmente durante la última semana. El viernes, fuerzas norteamericanas atacaron dos petroleros iraníes cuando intentaban aproximarse a un puerto del golfo de Omán, según informó el propio CENTCOM.

De acuerdo con la versión militar estadounidense, un avión de la Marina desplegado desde el portaaviones USS George H. W. Bush disparó municiones de precisión contra las chimeneas de ambas embarcaciones para impedir su ingreso a aguas portuarias iraníes. Estados Unidos aseguró que los buques quedaron fuera de servicio y abandonaron su trayectoria hacia territorio iraní.

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El Ejército estadounidense informó además que otro petrolero iraní había sido inutilizado días antes en el mismo corredor marítimo. El CENTCOM sostuvo que las embarcaciones afectadas violaban las disposiciones del bloqueo naval actualmente vigente.

“El compromiso de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio sigue siendo la plena aplicación del bloqueo”, declaró el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, en una comunicación oficial difundida tras los incidentes.

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El portaaviones USS George H.W. Bush fue desplegado en Medio Oriente como parte del refuerzo militar estadounidense en medio de la crisis con Irán

Según cifras divulgadas previamente por el mando militar, el operativo ya había afectado a decenas de embarcaciones comerciales. Datos oficiales estadounidenses señalaron que 73 petroleros permanecían bloqueados y sin posibilidad de transportar crudo iraní, mientras más de 50 barcos habían sido desviados de su ruta original.

Las autoridades militares estadounidenses indicaron que el despliegue en la región incluye más de 15.000 soldados, unos 200 aviones y una amplia flota integrada por destructores, portaaviones, aeronaves de reconocimiento y drones.

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Desde Teherán, el régimen iraní denunció que los ataques y el bloqueo marítimo constituyen una acción “ilegal” y una violación directa del alto el fuego alcanzado semanas atrás. Funcionarios iraníes también advirtieron que las operaciones estadounidenses afectan la seguridad de la navegación internacional en Ormuz.

La situación en el estrecho continúa siendo uno de los principales focos de tensión global debido a su impacto sobre el mercado energético internacional. El conflicto también mantiene en alerta a empresas navieras y países importadores de petróleo que dependen del tránsito por esa ruta marítima.

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En paralelo, continúan las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones militares y restablecer el comercio marítimo en la zona.

Desde Teherán, el régimen iraní denunció que los ataques y el bloqueo marítimo constituyen una acción “ilegal” y una violación directa del alto el fuego alcanzado semanas atrás

La agencia iraní Tasnim informó este domingo que la propuesta enviada por Irán a Estados Unidos incluye exigencias para levantar sanciones económicas, terminar el bloqueo naval y garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz antes de avanzar hacia nuevas negociaciones.

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(Con información de EFE y Europa Press)