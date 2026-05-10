Salud

La rutina de glúteos de 10 minutos que recomiendan expertos para ganar fuerza y estabilidad

Fortalecer el tren inferior comienza con movimientos funcionales y controlados que mejoran el equilibrio y la postura corporal

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Una mujer haciendo ejercicio de pierna en colchoneta; una entrenadora personal la supervisa en gimnasio. Otros deportistas se ejercitan de fondo
La rutina de glúteos de 10 minutos recomendada por expertos fortalece el tren inferior y mejora la estabilidad corporal sin necesidad de equipamiento sofisticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de glúteos de apenas 10 minutos puede generar una intensa activación muscular y dejar sensación de esfuerzo durante gran parte del día, según destacan la American College of Sports Medicine y la revista GQ. El entrenamiento apunta a trabajar el tren inferior de manera rápida y eficiente, incluso con poco tiempo disponible.

La propuesta está pensada tanto para personas que recién comienzan a entrenar como para quienes tienen un nivel más avanzado. Solo requiere una silla romana y combina ejercicios funcionales que pueden realizarse en casa, en el gimnasio o incluso en espacios reducidos, sin necesidad de equipamiento profesional.

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El programa, respaldado por la Asociación Internacional Americana de Medicina del Deporte, consta de seis ejercicios ejecutados durante 45 segundos cada uno, con pausas cortas entre ellos. La sesión completa dura aproximadamente 10 minutos y puede ser integrada fácilmente en rutinas diarias, incluso para personas con agendas ajustadas.

Chris Poirier, entrenador personal de SunnyFit citado por la Asociación Internacional Americana de Medicina del Deporte y GQ, explica la secuencia. El primer ejercicio, extensión de espalda, activa la zona lumbar y los glúteos, fundamentales para la estabilidad. Luego, la elevación de rodillas sobre silla exige control postural y fortalece el abdomen profundo.

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El tercer ejercicio, extensión de espalda con giro, implica los oblicuos y favorece la movilidad. En cuarto lugar, la extensión de piernas inversa potencia glúteos y músculos posteriores del muslo.

El fondo, a continuación, trabaja tríceps y hombros, manteniendo la exigencia sobre el tren inferior. Finalmente, los abdominales en silla cierran el circuito, reforzando la resistencia y la estabilidad del core.

Un hombre vestido con camiseta azul y pantalones cortos grises realiza extensiones de espalda en una máquina en el interior de un gimnasio.
Ejercicios como la extensión de espalda, elevación de rodillas y extensión de piernas contribuyen al aumento de fuerza, tono muscular y resistencia en todo el tren inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Asociación Internacional Americana de Medicina del Deporte, la realización regular de este circuito permite mejoras notables en fuerza y tono muscular con una inversión de tiempo mínima. Esta efectividad reside en la combinación de ejercicios multiarticulares que optimizan el esfuerzo y promueven la quema calórica, favoreciendo también la salud metabólica general.

Cómo adaptar la rutina y progresar

La propuesta no es exclusiva para principiantes. Tanto GQ como la Asociación Internacional Americana de Medicina del Deporte subrayan que quienes tienen experiencia pueden incrementar la dificultad añadiendo peso adicional mancuernas, bandas elásticas o discos, aumentando la duración de cada ejercicio o el número de repeticiones.

Esta flexibilidad permite adaptar el desafío a la evolución y objetivos personales, asegurando el progreso constante en la capacidad física y previniendo el estancamiento.

Ambas fuentes coinciden en que es imprescindible realizar un calentamiento previo, con movilidad articular y activación ligera, para preparar músculos y articulaciones, reducir el riesgo de lesiones y mejorar el rendimiento.

Tras la rutina, se recomienda incluir estiramientos para favorecer la recuperación y mantener la flexibilidad a largo plazo.

Una persona en ropa deportiva gris y negra realiza un estiramiento de isquiotibiales de rodillas sobre una esterilla de yoga en un interior.
Los expertos recomiendan siempre iniciar la rutina de glúteos con calentamiento y terminar con estiramientos para prevenir lesiones y asegurar la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poirier destaca que estos ejercicios no solo incrementan la fuerza, sino que también mejoran la estabilidad y la coordinación, aspectos clave para prevenir lesiones y lograr una transferencia efectiva a otras actividades deportivas o de la vida cotidiana.

GQ insiste en que la técnica debe ser prioritaria. Los resultados dependen más de la correcta ejecución que de la velocidad o la carga, por lo que se aconseja comenzar con el propio peso corporal y aumentar la dificultad de forma progresiva para evitar compensaciones inadecuadas.

Recomendaciones de seguridad y control

La Asociación Internacional Americana de Medicina del Deporte recuerda que cada persona debe adaptar la intensidad a su capacidad y ritmo, evitando la sobrecarga y priorizando el control en cada repetición. El progreso depende de la constancia y la atención a la calidad del movimiento.

Si se busca acelerar los resultados, se puede complementar la rutina con ejercicios de movilidad y sesiones adicionales de fuerza o resistencia, siempre bajo una supervisión adecuada.

Además, mantener una alimentación equilibrada, una correcta hidratación y un descanso reparador favorece la recuperación muscular y potencia los beneficios del entrenamiento, optimizando así el desarrollo físico integral de quienes practican esta modalidad.

Una pantalla dividida en tres: mujer durmiendo en una cama, plato de pollo con vegetales, y mujer haciendo ejercicio con pesas en un gimnasio.
La constancia, una alimentación equilibrada y un buen descanso potencian los beneficios del entrenamiento de glúteos, favoreciendo la salud metabólica y la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta rutina de glúteos de 10 minutos, avalada por la Asociación Internacional Americana de Medicina del Deporte y la revista GQ, es una alternativa eficiente para quienes desean fortalecer el tren inferior, mejorar la postura y aumentar la resistencia muscular, sin requerir equipamiento sofisticado ni largos periodos de entrenamiento.

La clave está en la regularidad, la técnica y la adaptación progresiva del esfuerzo, lo que garantiza resultados efectivos, seguros y sostenibles en cualquier nivel de condición física.

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