Salud

5 hábitos respaldados por la ciencia que pueden revertir la edad biológica

Diversos estudios confirman que pequeñas modificaciones en la vida diaria tienen un impacto relevante en la salud. GQ subraya que la evidencia científica respalda estos beneficios

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La ciencia respalda cinco hábitos
La ciencia respalda cinco hábitos que ayudan a revertir la edad biológica y mejorar la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe fórmula mágica para detener el paso del tiempo, pero cada vez más estudios han demostrado que pequeños cambios en la vida cotidiana pueden marcar una gran diferencia en cómo envejecemos.

La ciencia ha identificado cinco hábitos que, de acuerdo con investigaciones de GQ, Mayo Clinic y Northwestern Medicine, pueden contribuir a revertir la edad biológica y mejorar significativamente la calidad de vida.

Diferencia entre edad biológica y edad cronológica

La comprensión de la diferencia entre edad biológica y cronológica resulta esencial para valorar el impacto de estos hábitos. La edad cronológica se mide simplemente en años desde el nacimiento, pero la edad biológica refleja el verdadero estado de órganos y células, influyendo en la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento.

La edad cronológica se mide
La edad cronológica se mide en años desde el nacimiento, mientras que la edad biológica indica el envejecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Northwestern Medicine explica: “A medida que las células envejecen, entran en una fase llamada senescencia, en la que pierden su capacidad de regenerarse y repararse”. Factores genéticos y ambientales aceleran este proceso, motivo por el cual la adopción de rutinas saludables resulta fundamental.

Ejercicio de fuerza: clave recomendada por expertos

El primer hábito destacado por GQ consiste en la práctica regular de ejercicio, con foco en el entrenamiento de fuerza. El envejecimiento suele estar acompañado de pérdida de masa muscular y fuerza, lo que incrementa el riesgo de caídas, lesiones y pérdida de autonomía.

Las guías de Mayo Clinic aconsejan realizar ejercicios de fuerza al menos dos o tres veces por semana para conservar huesos y músculos, además de recomendar la actividad física como una de las formas más eficaces de proteger la salud conforme pasan los años.

El ejercicio de fuerza ayuda
El ejercicio de fuerza ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y reduce el riesgo de caídas en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo con pesas se considera indispensable para evitar la merma muscular relacionada con la edad.

Alimentación equilibrada y un correcto cuidado bucal

El segundo hábito fundamental es una alimentación saludable y balanceada. Según especialistas citados por GQ y las recomendaciones de Mayo Clinic, una dieta rica en nutrientes, con el equilibrio correcto entre proteínas, carbohidratos y grasas saludables, favorece tanto la longevidad como una mejor edad biológica.

Se promueve la reducción de alcohol, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y carne roja en exceso. La dieta mediterránea es destacada por incluir productos frescos, grasas saludables y variedad de nutrientes, manteniéndose entre las recomendaciones principales de la clínica estadounidense.

Una alimentación equilibrada, rica en
Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y baja en ultraprocesados, favorece la longevidad y la salud biológica (Imagen ilustrativa Infobae)

El cuidado de la salud bucal constituye el tercer hábito clave respaldado por estas fuentes. Al mantener una buena higiene dental se previenen caries y enfermedades periodontales, y de acuerdo con GQ y Mayo Clinic, también disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y está relacionado con una vida más larga.

Estudios vinculados por Northwestern Medicine han mostrado que una mejor salud dental se asocia a una menor incidencia de infartos y problemas cerebrales, reforzando la importancia de este hábito en la prevención global.

Aprendizaje continuo y descanso reparador

El aprendizaje continuo aparece como el cuarto hábito recomendado. Mayo Clinic y GQ subrayan que el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos —como aprender otro idioma o tocar un instrumento— fomenta la creación de nuevas conexiones neuronales. Mantener la mente activa puede ralentizar el envejecimiento cerebral, reducir el deterioro cognitivo y sostener la salud intelectual a lo largo de la vida.

El quinto hábito es priorizar un sueño suficiente y reparador. Las fuentes consultadas señalan la importancia de dormir entre siete y ocho horas cada noche.

Dormir entre siete y ocho
Dormir entre siete y ocho horas cada noche es clave para retrasar el envejecimiento celular y mantener la vitalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Northwestern Medicine advierte sobre los peligros de dormir tanto por debajo como por encima de este rango, ya que ambos extremos pueden vincularse a problemas inmunológicos y otras patologías. GQ y Mayo Clinic también coinciden en que un descanso adecuado resulta indispensable para retrasar el envejecimiento celular y preservar la vitalidad.

La integración de estos cinco hábitos, puede contribuir a retrasar el proceso de envejecimiento, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades asociadas con la edad. Pequeños cambios cotidianos pueden generar una diferencia notable en la salud y la longevidad.

Temas Relacionados

Edad biológicaHábitos saludablesLongevidadEjercicio de fuerzaDieta mediterráneaentrenamiento de fuerzaGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuáles son los 7 alimentos asociados con la demencia, según una investigación realizada por 15 años

El seguimiento a miles de adultos mayores en Suecia brindó detalles sobre cómo ciertas elecciones cotidianas pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. La recomendación de expertos para preservar la memoria

Cuáles son los 7 alimentos

El accesorio que potencia el desarrollo muscular de forma efectiva en casa

De fácil colocación y con capacidad para trabajar potencia, flexibilidad y equilibrio con rutinas aptas para niveles iniciales y avanzados, este implemento logra posicionarse como una alternativa eficiente que, además, puede ayudar a evitar molestias articulares

El accesorio que potencia el

Errores comunes al iniciar deportes en niños y cómo prevenirlos

La reincorporación gradual, la supervisión profesional y la atención al descanso son factores claves para el desarrollo saludable de niños y adolescentes

Errores comunes al iniciar deportes

Cuál es el lácteo recomendado por nutricionistas que permite fortalecer el sistema circulatorio y cuidar el cerebro

La incidencia positiva de este alimento en la presión arterial y el bienestar cognitivo logró confirmarse en distintos estudios científicos. Consejos prácticos de nutricionistas para sumarlo a la rutina diaria y mejorar la calidad de vida

Cuál es el lácteo recomendado

Alimentación en el embarazo según expertos: recomendaciones claves sobre riesgos y cuidados en la dieta materna

Nuevas pautas médicas de Cleveland Clinic explican cómo proteger el bienestar materno y el desarrollo fetal a través de la dieta

Alimentación en el embarazo según
ÚLTIMAS NOTICIAS
Movilidad sustentable: ¿estamos listos para

Movilidad sustentable: ¿estamos listos para lo que se viene?

La Constitución más igualitaria del país

Usar o no usar el celular en el aula, ¿esa es la cuestión?

Imputaron a cuatro personas que secuestraron y golpearon brutalmente a un joven por unas baterías

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de tres menores en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Alemania acusó a Rusia de

Alemania acusó a Rusia de emplear las incursiones con drones como parte de una estrategia para desestabilizar Europa

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel

Infobae en Londres: Trump visita a Carlos III en Windsor para reafirmar su amistad con el monarca británico

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza en medio de su ofensiva terrestre

TELESHOW
Marcelo Tinelli llega al streaming:

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”