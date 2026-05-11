Alimentos ricos en electrolitos que ayudan a prevenir los calambres musculares, según expertos en nutrición

La falta de potasio, magnesio, sodio y calcio puede desencadenar calambres musculares en personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los calambres musculares asociados al desequilibrio de electrolitos afectan a personas de todas las edades, desde deportistas hasta quienes llevan una vida sedentaria. Los minerales esenciales —potasio, magnesio, sodio y calcio— cumplen funciones clave en la contracción muscular, y ciertos alimentos pueden contribuir a prevenir estos episodios por su aporte de estos nutrientes.

El portal de salud de la Universidad de Harvard indica que la deficiencia de electrolitos, junto con la deshidratación, es una de las causas más frecuentes de calambres musculares. Según la Clínica Mayo, el riesgo aumenta en situaciones de sudoración intensa, durante el ejercicio prolongado o por ingesta insuficiente de minerales en la dieta.

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En ese sentido, una alimentación variada y una hidratación adecuada son fundamentales para mantener el equilibrio electrolítico y reducir la incidencia de calambres.

Diversos alimentos ricos en electrolitos, como banana, palta, verduras de hoja verde, batata, papaya, sardina, mariscos y sandía, son recomendados para ayudar a prevenir los calambres musculares. Estas opciones aportan minerales que favorecen la hidratación y la función muscular, además de compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que colaboran en la prevención.

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¿Por qué se producen los calambres musculares y cómo prevenirlos?

Los calambres musculares suelen aparecer por una disminución de minerales esenciales responsables del equilibrio electrolítico en el organismo. El potasio, el magnesio, el sodio y el calcio regulan la transmisión nerviosa y contribuyen a la adecuada contracción muscular. Su deficiencia puede originar molestias o espasmos, incluso en actividades cotidianas, según la Clínica Mayo.

Una ingesta insuficiente de estos minerales, sumada a una hidratación inadecuada, incrementa el riesgo de calambres. Mantener una alimentación variada en frutas, verduras y fuentes de minerales ayuda al funcionamiento óptimo de las fibras musculares y puede disminuir las molestias asociadas al cansancio o el esfuerzo.

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La deficiencia de minerales como potasio, magnesio, sodio y calcio provoca alteraciones en el equilibrio electrolítico y puede causar calambres musculares (Freepik)

El agua es fundamental para sostener el equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Incluir alimentos con alto contenido de agua contribuye a prevenir la deshidratación, considerada una de las causas frecuentes de los calambres musculares.

Alimentos ricos en potasio y magnesio para la salud muscular

La banana destaca por su aporte de potasio y magnesio, ambos esenciales para que los músculos se contraigan y relajen de forma adecuada. Consumir plátano de manera regular puede reducir el riesgo de calambres musculares a largo plazo, aunque no suele aliviar los episodios de inmediato. La palta o aguacate aporta potasio, magnesio, grasas saludables y fibra. Una unidad contiene aproximadamente 58 miligramos de magnesio y su consumo frecuente aporta beneficios para la función muscular, según la Escuela de Salud Pública de Harvard. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la acelga o la col rizada, proporcionan un alto nivel de magnesio. Además, contienen vitaminas y otros nutrientes que facilitan la contracción eficiente de los músculos y pueden ayudar a prevenir espasmos tras la pérdida de minerales por sudoración. La papaya, fruta tropical, contiene potasio, magnesio y vitaminas antioxidantes. Su consumo contribuye al buen funcionamiento de los músculos y a la prevención de molestias o episodios de calambres. La batata es fuente de calcio, potasio y magnesio. También proporciona carbohidratos que aportan energía y ayudan a restaurar los minerales esenciales que pueden perderse durante el ejercicio o la transpiración. El consumo de mariscos, como el salmón y otras variedades, aporta vitamina D y ácidos grasos omega-3, nutrientes que colaboran en la reparación y el fortalecimiento de los músculos. La sardina es rica en calcio, potasio, magnesio, sodio y vitamina D. Incluir sardinas en la dieta contribuye a diversificar la fuente de electrolitos y favorece la respuesta y elasticidad muscular.

Algunos alimentos ricos en minerales esenciales favorecen la función muscular y ayudan a prevenir calambres y espasmos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones nutricionales y hábitos para prevenir los calambres musculares

La integración regular de alimentos ricos en electrolitos, como la papaya, la sardina y la palta, aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que fortalecen la salud muscular y ayudan a reducir la frecuencia de los calambres. Estos alimentos contribuyen a reponer minerales esenciales perdidos por sudoración o ejercicio, favoreciendo la recuperación muscular.

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La Universidad de Harvard recomienda mantener una hidratación adecuada para favorecer la salud general y el bienestar diario (Imagen ilustrativa Infobae)

La Universidad de Harvard y la Clínica Mayo recomiendan mantener una hidratación adecuada y una dieta variada en frutas, verduras y fuentes de minerales, adaptando las necesidades a la edad, la actividad física y las condiciones de salud. También aconsejan evitar bebidas azucaradas o con alto contenido de sodio y consultar a un profesional ante calambres recurrentes.

Incorporar banana, batata, mariscos y verduras de hoja verde favorece el equilibrio electrolítico y la función muscular, y contribuye al bienestar general.

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