Política

Emiliano Yacobitti habló sobre la marcha universitaria del martes: “Va a haber muchos que votaron a Milei”

El vicerrector de la UBA aseguró además que “la gran mayoría de la gente se movilizará por lo que está pasando”

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Captura - EMILIANO YACOBITTI - VICERRECTOR DE LA UBA – Infobae en Vivo

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se refirió a la marcha universitaria que se realizará el próximo martes hacia Plaza de Mayo y sostuvo que “va ir gente que votó a todos los partidos políticos. Y de inmediato profundizó: “Y no tengas dudas de que entre esos va a haber muchos que votaron a Milei y también al PRO, independientemente de que no hayan votado la ley de financiamiento universitario”.

En diálogo con C5N, Yacobitti aseguró que “la gran mayoría de la gente va a ser gente de a pie que se moviliza por lo que está pasando”. Más allá de lo que vaya a suceder, adelantó: “Todos los rectores vamos a hablar con los presidentes de todos los bloques para que volvamos a generar alguna alternativa. Incluso hay que pensar en las máximas sanciones que les aplique el Congreso a quienes no cumplan la ley”.

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El ex diputado nacional de la UCR explicó que se van a acercar a todos los bloques, “no solamente a los que votaron la Ley de Financiamiento o no. Porque lo que le está pasando a las universidades, por ejemplo, es lo mismo que le pasa a la Ciudad de Buenos Aires con los fondos de coparticipación. Estamos hablando de que a las provincias les pasa lo mismo. Hay provincias con fallos a favor de la Corte Suprema y, sin embargo, el Gobierno no los paga”.

Con relación al reclamo principal de la marcha, insisten en que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso en octubre de 2025. En este sentido, Yacobitti afirmó que “las consecuencias por la ausencia de fondos repercuten directamente en los centros de salud universitarios y los pacientes van a tardar más en atenderse. Seguramente haya tratamientos que no pueden realizarse por falta de insumos y, cuando un equipo falla, los pacientes deben ser trasladados en ambulancia a otro centro".

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Para el vicerrector de la UBA, la raíz es una cuestión de prioridades políticas y señaló: “No creo que la educación pública esté en la agenda de Milei”. Además, comparó el costo de la deuda con los hospitales universitarios con la rebaja impositiva a los autos de lujo: “Si vos preferís bajarle los impuestos a los autos de lujo y no pagarle la plata que tenés en el presupuesto asignada para los hospitales universitarios, bueno, es una decisión política, no es una decisión de plata“.

Marcha universitaria federal 23A
La última marcha universitaria realizada el 23 de abril de 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para Yacobitti, además, el deterioro afecta gravemente a la planta docente. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 438 profesores abandonaron sus cargos sobre un total de 3.200. En la Facultad de Agronomía, otros 100 investigadores siguieron el mismo camino. Las carreras con mayor proporción de docentes de dedicación exclusiva, como Exactas, son las más afectadas, advirtieron las autoridades de la UBA.

Respecto del estado judicial del conflicto, el vicerrector se quejó de los alcances del conflicto. “Ya es una barbaridad que haya llegado a la Corte. La Corte, en su jurisprudencia, salvo casos excepcionales, no trata medidas cautelares, trata medidas de fondo. Por eso las rebota”, dijo, y explicó que espera que el máximo tribunal devuelva la causa para su cumplimiento, aunque el propio Gobierno ya anticipó que tampoco lo acatará.

Y ante este panorama, llamó a la movilización del próximo martes como única herramienta disponible: “Lo único que nos queda por hacer es concientizar a la sociedad de que no se quede en la casa, porque lo que se está rompiendo es la única herramienta de movilidad social que tiene la Argentina, que es la universidad pública”, manifestó.

Y concluyó: “De todos los impuestos que pago, lo único que el Gobierno me brinda de calidad es la universidad pública. No hay un solo servicio que brinde calidad por los impuestos que pagas, que no sea una universidad pública, y la está destruyendo”.

Para finalizar, convocó a padres y madres a asistir con sus hijos: “Es la única manera que tenemos de llamar la atención, no solo al Gobierno, sino también a la Corte Suprema y a quienes tienen que hacer y ejecutar este fallo lo antes posible”.

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