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ANMAT prohibió la venta de artículos de limpieza e higiene sin registro sanitario

Los artículos fueron detectados en comercios y plataformas digitales. La decisión se comunicó a través de Boletín Oficial

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Anmat prohibió la venta y uso de siete productos importados de limpieza e higiene personal sin registro sanitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de uso, comercialización, publicidad y distribución de varios productos importados detectados en el mercado local, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta digital.

La disposición 2638/2026 publicada oficialmente hoy en el Boletín Oficial, responde a la ausencia de habilitación sanitaria y de datos identificatorios sobre los responsables de fabricación o importación de los artículos, lo que impide verificar sus condiciones de seguridad, eficacia y composición conforme a la normativa vigente.

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Durante operativos de fiscalización y monitoreo realizados por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), se detectó la presencia en el mercado argentino de productos de origen extranjero sin registro ante la autoridad sanitaria. Según el acta oficial, varios de estos artículos no incluían en sus etiquetas información básica sobre el establecimiento elaborador, fraccionador ni del importador responsable.

El hallazgo se originó a raíz de una consulta formal sobre la legitimidad de productos domisanitarios importados, en particular aquellos promocionados en plataformas de venta electrónica. Las inspecciones confirmaron que los artículos incorporados al listado carecen de inscripción ante la ANMAT y que, además, sus envases presentan rótulos en inglés con funciones de limpieza y desinfección, acciones que pueden corresponder a productos de Riesgo 1 o Riesgo 2 dentro de la clasificación regulatoria.

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persona utilizando una maquinita de afeitar -VisualesIA
La disposición fue publicada hoy en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición prohíbe expresamente el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de todos los lotes de los siguientes productos: JBL Professional. blade spray. 5en1 COOLS CLEANS LUBRICATES ANTI-RUST SANITIZES, destinado a limpieza y desinfección de máquinas para afeitar, BaByliss PRO. ALL IN ONE. CLIPPER SPRAY, orientado al mantenimiento de máquinas de afeitar, Wahl Blade Ice, producto limpiador para máquinas de afeitar, Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1, desinfectante y limpiador para máquinas de afeitar, GLASS COOK TOP. CLEANER & POLISH de WEIMAN, limpiador para cocinas de vitrocerámica, COOK TOP. CREAM de WEIMAN, crema limpiadora para cocinas de vitrocerámica y COOK TOP CLEANING KIT de WEIMAN, kit de limpieza para cocinas de vitrocerámica.

Todos estos artículos fueron detectados sin información sobre el establecimiento elaborador ni datos de registro ante la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.

La fiscalización realizada por la autoridad sanitaria reveló que, además de carecer de registro, los productos no permiten identificar a la empresa responsable de su fabricación o importación.

La ausencia de registros y datos de habilitación impide garantizar las condiciones de manufactura, la seguridad, la eficacia y la composición con ingredientes permitidos. Por ello, la ANMAT subraya que los productos domisanitarios que se comercializan en el país deben contar con las habilitaciones y registros correspondientes, tanto para los establecimientos como para los artículos en sí.

Como parte de la intervención, los enlaces de comercialización, publicidad y promoción detectados en páginas web fueron remitidos a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria. Esta medida se adoptó a través de notas oficiales internas para asegurar el cese de su oferta en plataformas digitales.

La disposición, tras ser dictada por la Dirección Nacional de Registro Oficial, se comunicó a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Además, la prohibición se notificó a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía para su conocimiento y acciones pertinentes.

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