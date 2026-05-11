Decomisaron más de 91 kilos de marihuana valuados en 339 millones de pesos y detuvieron a cuatro personas en Corrientes

Un operativo nocturno realizado por Prefectura Naval Argentina incautó 91 kilogramos de estupefacientes y resultó en la detención de cuatro personas

Un operativo ejecutado durante la madrugada en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, derivó en la detención de cuatro personas y el decomiso de más de 91 kilos de estupefacientes.

La acción, encabezada por la Prefectura Naval Argentina, se desplegó tras una denuncia anónima que alertó sobre movimientos sospechosos en un sector ribereño del río Paraná y permitió, en pocas horas, el secuestro de una importante cantidad de droga, un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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El procedimiento se desencadenó cuando la línea de emergencias náuticas 106 recibió un llamado que informaba la presencia de personas descargando bultos en la costa, a la altura del kilómetro 1.462 del cauce, en la zona conocida como “Chancharía”. A partir de este aviso, las fuerzas de seguridad organizaron un despliegue terrestre que permitió interceptar a los sospechosos en plena maniobra de carga.

Los efectivos observaron cómo tres hombres y una mujer acarreaban paquetes hacia una camioneta. Al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron escapar, dando inicio a una persecución que concluyó sobre la Ruta Nacional N° 120, en el tramo denominado “Loro Cuarto”, a la altura del kilómetro 1.458.

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Tras interceptar el vehículo, la Prefectura Naval Argentina procedió a identificar a los ocupantes y a revisar el contenido del baúl, donde hallaron 335 envoltorios conteniendo una sustancia vegetal compatible con marihuana. El pesaje posterior confirmó que el cargamento superaba los 91 kilogramos de cogollos de cannabis.

El operativo también resultó en el secuestro de la camioneta utilizada para el traslado, así como de tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo. El valor estimado de los elementos incautados ascendía a casi 339 millones de pesos, según informaron autoridades de la fuerza.

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Esta intervención se realizó en coordinación con la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de la Dra. Melina Beatriz Perborell y con la participación del fiscal auxiliar Dr. Juan Martín García, quienes instruyeron las actuaciones y dispusieron la detención de los cuatro implicados.

La acción fue posible gracias a la colaboración ciudadana, que mediante un llamado anónimo a la línea 106 permitió activar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

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El decomiso de más de 91 kilogramos de marihuana representa uno de los golpes más recientes al tráfico de estupefacientes en la región, donde la utilización de rutas fluviales y terrestres para el traslado ilícito de sustancias es una problemática recurrente. En esta oportunidad, la intervención policial logró frustrar una operación que, según la valuación oficial, habría tenido un impacto económico relevante en el circuito ilegal.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina exhiben una importante cantidad de droga secuestrada en un operativo realizado en la provincia de Corrientes. (Prefectura Naval)

Intentaron pasar 900 kilos de marihuana en Misiones

A fines del mes de febrero de este año, en un operativo realizado por la Prefectura Naval se secuestraron más de 900 kilos de marihuana en la localidad de Montecarlo, Misiones, tras detectar dos embarcaciones que cruzaban desde Paraguay.

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El cargamento, compuesto por 1.200 panes prensados, estaba valuado en más de 3.183 millones de pesos, de acuerdo a las fuentes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos en la frontera, precisó la fuerza federal en un comunicado.

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El personal, apostado en un puesto de vigilancia, utilizó un monocular de visión nocturna para advertir la presencia de dos botes a remos que ingresaban desde territorio paraguayo hacia la costa argentina.

Luego de desplegar recursos terrestres y fluviales, los efectivos hallaron 28 bultos ocultos entre la vegetación, detallaron. No había rastros de las personas que lo trasladaban. Luego de ser descubiertos, los panes rectangulares prensados, fueron trasladados a la base de Prefectura, donde fueron pesados.

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El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Eldorado, encabezada por la fiscal Liliam Edith Delgado, quien dispuso el secuestro de la droga y la intervención judicial correspondiente.