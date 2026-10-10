Las prioridades internacionales de Milei que contrastan con un calendario que se agota

El presidente Javier Milei

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“La división de tareas es marcada. El Presidente ya hizo su parte. No va a cerrar él mismo con los gobernadores. Habla, pero no se mete”, argumentó una fuente oficial para justificar la decisión del presidente Javier Milei de volcarse al plano internacional en una semana compleja para el oficialismo, marcada por indicadores económicos adversos y por las negociaciones con los aliados que el Gobierno necesita encauzar antes de que termine octubre.

En la previa a un nuevo viaje a Estados Unidos, el número 19 en lo que va de la gestión, y la determinación de visitar España, que transita un complejo clima social, desde el entorno del mandatario hablan de su creciente gravitación en el escenario global y la necesidad de potenciarla.

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El reconocimiento y la aclamación internacional parecen ofrecerle a Milei un terreno más favorable que el frente interno, donde reniega de las disputas políticas, delega las negociaciones y arremete contra quienes cuestionan el rumbo de su gestión. Desde esa posición, el Presidente prefiere expandir la batalla cultural y consolidarse como uno de los principales referentes del avance de la derecha en la región.

“Nos sorprende su proyección. Pocas veces hubo una figura así. Es lógico que surjan en China, Estados Unidos o algún país grande de Europa, pero en un país como Argentina, que somos reconocidos mundialmente por Messi y Maradona, sorprende. La idea es reafirmar ese clima internacional”, lo ensalzó ante Infobae un integrante del reducido entorno del mandatario.

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El presidente Javier Milei respalda a Donald Trumo durante el Board of Peace (REUTERS/Jonathan Ernst)

El momento elegido para el viaje vuelve a poner en discusión sus prioridades. El libertario decide involucrarse en campañas electorales ajenas mientras el ala política se esfuerza por acelerar las gestiones para avanzar con la reforma electoral y cerrar acuerdos con los gobernadores con la mira en el 2027.

Una muestra de esa dinámica se observó el pasado lunes, cuando el libertario dedicó buena parte de la reunión de Gabinete a hablar de la ventaja que obtuvo el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, en Brasil, y a la compleja situación social que se vive en España, luego de que Pedro Sánchez anticipara las elecciones generales al 29 de noviembre.

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Si bien hubo lugar para hablar del programa económico, no hubo mención alguna a la reforma electoral, cuya sanción comprometía a varios de los presentes, ni al Presupuesto 2027. Tampoco se habló de los próximos pasos para materializar el “operativo seducción” activado con los 13 gobernadores aliados ni se conversaron posibles estrategias para desarticular los intentos opositores por voltear el DNU 70/2023.

“Son temas de la mesa política”, argumentó una fuente que la integra. La delegación de esas discusiones se produce en un contexto de creciente presión económica, que obliga al Gobierno a mostrar resultados concretos en materia de gestión.

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La mesa política se reúne en Casa Rosada

La semana concluyó con un “error de cálculo” señalado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que arrojó la pérdida de 1.023 millones de dólares. El propio mandatario rechazó esa interpretación.

A ese dato se suman los interrogantes que planteó el economista Alberto Ades, quien participó de la reunión de Gabinete del último lunes. Pese a la catarata de elogios, Ades admitió que la economía “está planchada” y que crece a una tasa menor a la que esperaba el Gobierno. Además, reflexionó sobre el futuro del programa económico, en particular en materia de política monetaria, tipo de cambio y financiamiento.

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Las dificultades también se reflejan en la economía cotidiana de los hogares. La senadora Patricia Bullrich volvió a advertirlo el viernes en la quinta de Olivos, al referirse al avance de la mora en las familias y alertar que la evolución de los ingresos y el costo de vida condicionan las expectativas de la población.

La dimensión del problema aparece en un informe de la Fundación Pensar y la consultora Casa Tres, según el cual el 54% de los argentinos aseguró haberse atrasado o haber dejado de pagar algún compromiso por motivos económicos durante los últimos meses, mientras que casi seis de cada diez tomaron un préstamo, utilizaron crédito o financiaron gastos recientemente.

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El presidente Javier Milei durante su show en el Movistar Arena (Luis ROBAYO / AFP)

La preocupación por el bolsillo convive con un cambio en las prioridades laborales. Una encuesta de Management & Fit reflejó que la desocupación pasó a concentrar el 19,8% de las menciones en septiembre, frente al 17,6% de julio, y desplazó parcialmente a los precios y las tarifas, que bajaron del 22,4% al 18,9%.

Ante ese panorama, Milei pasó de anunciar un nuevo recital en el Movistar Arena para celebrar la inflación cero a conformarse con remasterizar el último show, ante la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor registre una suba que contradiga la narrativa libertaria.

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El contraste es llamativo. Si bien el estado de situación doméstico se presenta complejo, Milei se esfuerza por internacionalizar la lógica de la motosierra y proyectarla al resto del mundo. “Javier (Milei) resultó ser una suerte de fenómeno que trascendió las fronteras”, le festejó un funcionario ante este medio.

Debido a los desafíos internos, Karina Milei resolvió —una vez más— permanecer en el país para seguir de cerca las negociaciones por las reformas pendientes, hacer frente a la presión opositora y empezar a delinear acuerdos con los aliados. Al parecer, las conversaciones demandan más esfuerzos de los que reflejaron las luces parisinas.

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En Casa Rosada, hay quienes le restan dramatismo a la salida del mandatario y sostienen que no estila participar de las decisiones políticas. “Milei se fue sistemáticamente en los momentos más insólitos y nunca cambió el curso de los acontecimientos”, sostuvo una fuente que transita a diario Balcarce 50 para graficar que la división de tareas funciona.

El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores

Tic, tac: octubre acota el margen para los acuerdos legislativos

Mientras Milei cumple su primera escala internacional en Estados Unidos, la mesa política deberá definir los próximos pasos legislativos. Tras postergar la reunión prevista para el martes pasado, sus integrantes celebraron el fallo de la Corte Suprema que suspendió el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras.

Para frenar los intentos de la oposición de voltear el decreto, el oficialismo está dispuesto a habilitar el debate sobre los límites a la venta de tierras a extranjeros, si surge durante el tratamiento en comisiones de Diputados del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sin embargo, consideran que la decisión del Máximo Tribunal le restó fuerza a la sesión convocada para el jueves 15, cuyo temario incluía también los proyectos sobre discapacidad y morosidad por endeudamiento familiar. En el plano social, distintos sectores convocaron a una nueva movilización universitaria para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario prevista para la misma fecha.

Con ese escenario como telón de fondo, en Casa Rosada ya trabajan en una mega sesión para el miércoles 21 de octubre con intención de tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, los proyectos alternativos sobre morosidad y discapacidad y alguna normativa de los aliados.

Martín Menem ingresa a la Casa Rosada para una nueva reunión de Gabinete

No obstante, el desafío de la administración libertaria pasa por la necesidad de avanzar en acuerdos electorales con los gobernadores aliados y, al mismo tiempo, reunir los apoyos necesarios para sancionar una reforma clave: la electoral, en particular la eliminación de las PASO.

“Es octubre o no es”, afirmó un funcionario. En sus propias palabras, al Poder Ejecutivo le quedan tres semanas para intentar llegar ordenados a 2027.

El tiempo se escurre con el Presidente de gira. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo sabe y se presiona. Por eso, activó los mano a mano con los gobernadores tras recibir a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y luego a Juan Pablo Valdés (Corrientes) sobre el cierre de la semana y agenda nuevos encuentros para la próxima.

En medio de los acercamientos con los aliados de Santilli y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, Milei le hablará al público latino estadounidense en el marco de la Official Hispanic Heritage Gala sobre las bondades del programa económico impulsado por Donald Trump, en la previa a las elecciones de medio término previstas para el 3 de noviembre.

Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

También tenía intenciones de aprovechar la coincidencia geográfica para mostrarse a disposición del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato carioca que deberá enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta, el 25 de octubre. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) utiliza “la motosierra” para cuestionar a Bolsonaro y en el oficialismo lo destacan.

El acercamiento previsto quedó condicionado por la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de ordenar que Eduardo Bolsonaro cumpla una pena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia.

La vuelta de viejos debates y los gobernadores a la espera

Lejos de la arena internacional, el equipo político profundiza el debate existente en torno a los criterios necesarios a la hora de cerrar los entendimientos con los aliados y la sanción de la reforma electoral, clave para el objetivo de la reelección de 2027. Los tiempos y las condiciones de negociación parecen dividir las posturas del reducido círculo.

Por un lado, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sellar un entendimiento con urgencia, mientras que la plana de funcionarios que responden a Karina Milei maneja otros tiempos.

Luis Caputo habla durante la presentación del evento Argentina Week en la Embajada de la República Argentina en Francia, acompañado por Diego Santilli.

“Somos los más ansiosos en querer cerrar y en tener la foto. Ahora, espero ver que la economía funcione”, desafió un alfil libertario del entorno de la funcionaria ante este medio. “Toto administra la economía no la política. Como nosotros no opinamos de economía. Se le atribuye un lugar que no tiene en la discusión política”, señaló uno de los miembros del reducido círculo.

Cuando los problemas de fondo continúan sin resolverse, las diferencias internas vuelven a emerger. Los funcionarios libertarios retomaron así una discusión que atravesó al oficialismo durante 2025, aunque ahora con objetivos electorales de peso.

Los primos Menem saben que deben ordenar la estrategia para la reelección de Milei, pero procuran no descuidar la estructura partidaria. Santilli, por su parte, tiene la misión de cerrar acuerdos con los gobernadores aliados, una tarea en la que cada día sin avances limita el margen de negociación. Caputo enfrenta el desafío de sostener un programa económico que acumula cuestionamientos.

Ajeno al debate de sus alfiles, Milei concluirá la misión internacional el 19 de octubre con una visita programada a España, que cobró relevancia en las últimas horas. Días más tarde de su paso por Estados Unidos, el libertario se acercará al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente Javier Milei junto al líder de Vox, Santiago Abascal (REUTERS/Ana Beltran)

En la previa de las elecciones anticipadas, la visita a Madrid refuerza el acercamiento de Milei a los referentes de la derecha española, en un escenario de descontento social que la administración libertaria observa como una oportunidad para disputar el rumbo político del país.

En paralelo a los esfuerzos del libertario por expandir su influencia en el mundo, el frente interno acumula desafíos legislativos y electorales y enfrenta los cuestionamientos económicos. La tarea quedó en manos de un equipo que todavía debe resolver sus diferencias sobre los tiempos y las prioridades.

La agenda global de Milei avanza mientras la política doméstica sigue pendiente de acuerdos que el oficialismo se esfuerza por cerrar antes de que termine octubre. La advertencia de Virgilio cobra actualidad: el tiempo huye irreparablemente.