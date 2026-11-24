La actriz y conductora Juana Viale registra en un video para redes sociales su trayecto en vehículo y su posterior llegada a la playa. En las imágenes se observa su recorrido por carretera y túneles hasta alcanzar la costa, donde desciende de una camioneta y se dispone a disfrutar de las olas

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El viaje de Juana Viale a El Salvador dejó una secuencia de postales deportivas, pero también una reflexión personal construida entre el trayecto hacia la costa, las olas y el atardecer. La conductora compartió en sus redes sociales una escapada de surf a la playa de Mizata, donde se mostró sin producción, con bikini, sombrero de paja y protector solar, junto a dos acompañantes.

A bordo de un jeep, la conductora registró el camino hacia el mar y puso en palabras la expectativa que le generaba el paisaje. El video alternó el ruido del viento, el motor y su relato mientras atravesaba los túneles de acceso. “Estamos pasando los cinco túneles que hay para ir a Mizata. Parece que estoy muy lejos, pero estoy muy cerca. Increíblemente verde, que amo”, dijo visiblemente contenta y expectante.

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El registro mostró a Juana durante el paso por los túneles, mientras repetía la palabra que describía el trayecto. Luego celebró el final del recorrido: “¿Hay luz? ¡Hay luz al final del túnel! Llegamos a la luz”. En ese momento también se refirió al paisaje que encontraba al salir: “Es bonita, es bonita...”

Con la meta puesta en atravesar las olas de las playas caribeñas sobre una tabla de surf, la conductora documentó las percepciones de su viaje

La publicación se centró en una experiencia alejada del formato televisivo con el que suele mostrarse en Argentina. Sin vestuario de estudio ni equipo de producción a la vista, Viale eligió documentar la jornada desde el auto, en la playa y dentro del agua. El relato priorizó los preparativos de una práctica deportiva que, según anticipó, no sería sencilla debido a las condiciones del mar.

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La conductora abrió su álbum íntimo de su viaje a las playas caribeñas y sorprendió con unas reflexiones frente al atardecer

Ya sobre la arena, mientras se aplicaba protector solar en barra sobre el rostro, hizo una serie de confesiones ante la cámara. La primera estuvo vinculada al cuidado de la piel: “Me estoy poniendo mucho protector porque el sol daña, así que hay que protegerse”. Su mensaje acompañó una imagen relajada, con el mar como fondo y el equipo de surf listo para entrar al agua.

La segunda confesión apuntó al estado de las olas. “Están tipo gigantes, superserronas, así, ¡boom!”, expresó con gestos para ilustrar la forma y la fuerza que percibía desde la orilla. La tercera definió su objetivo para esa jornada. “Voy a hacerlo, lograrlo por lo menos aunque sea una y después... ¡agua de coco!”, dijo entonando la conocida canción brasilera mientras movía su cuerpo al compás de la melodía.

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El video mostró el traslado en jeep y varios pasajes de su práctica con la tabla. En las imágenes se la vio internarse en el agua y buscar una ola, con una actitud que combinó cautela frente al oleaje y entusiasmo por el desafío. La publicación de la conductora puso el foco en esa decisión de probar, aun cuando advirtió que el mar presentaba una dificultad mayor de la prevista.

Entre risas y visiblemente contenta, se mostró la conductora con sus amigos en una escapada a las playas del Caribe

La dimensión más reflexiva de la escapada apareció en las últimas fotos que compartió desde la playa. En una de ellas, tomada desde atrás por uno de sus compañeros, Viale observa la puesta de sol. En otra, se ve su figura a contraluz, de espaldas al sol que baja sobre el horizonte, mientras ella levanta una mano como si sostuviera el disco solar.

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Sobre esa imagen escribió: “Yo le creo lo que usted me muestre”. La frase quedó asociada a una foto en la que su silueta aparece oscura frente a la luz del atardecer. En una postal posterior, centrada en el cielo y el mar, dejó otro texto: “Otro más para mi colección. Cada uno acomoda el horizonte como quiere”.

Ambos mensajes trasladaron el registro más allá de la actividad deportiva. El horizonte, la luz y el modo de mirar el paisaje funcionaron como motivos de una publicación en la que la conductora compartió tanto su recorrido físico hacia Mizata como una apreciación personal sobre el paisaje que eligió destacar.

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Recién llegada a El Salvador, Juana Viale consiguió su propia tabla y sacó a relucir su lado deportivo en el mar (Instagram)

En las fotos se observa a Juana junto a dos hombres. Uno de ellos es Mateo Rojas, quien se presenta en sus redes sociales como surfista y realizador audiovisual. El otro acompañante se define como poeta y, de acuerdo con la información de su perfil, publicó los libros Ser romántico trae problemas de tristeza futura y El amor desaparece cuando uno olvida los lunares del otro.

Con dos acompañantes, un poeta y un surfista filmaker, la conductora se animó a desafiar las olas de las playas caribeñas

La presencia de ambos también se integró al tono informal de la salida: una jornada de playa compartida, sin referencias a compromisos laborales, en la que el surf fue el eje de las imágenes y el atardecer cerró la secuencia. La última imagen mantuvo esa misma idea: el mar al fondo y un horizonte que, como escribió Viale, cada persona puede acomodar a su manera.

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