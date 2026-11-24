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*La gran tarea de Colapinto en el GP de Las Vegas

Tuvieron que pasar seis carreras para que Franco Colapinto volviera a sumar puntos en la Fórmula 1. Y lo hizo con una gran actuación, de las más destacadas en su corto historial en la Máxima. El piloto argentino llegó en el sexto lugar del Gran Premio de Las Vegas tras volver a completar una gran largada y lograr sobrepasos de gran calidad, como contra los dos McLaren en un solo movimiento.

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Gracias a su tarea en el circuito callejero fue que el piloto argentino recibió elogios de parte de la prensa especializada. Uno de los casos fue el del medio The Race, a través del ranking que establece su periodista Edd Straw. El cronista británico calificó con una B al número 43 de Alpine, la tercera mejor calificación detrás de la S (otorgada a Max Verstappen) y la A (Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lando Norris y Oscar Piastri).

“Franco Colapinto igualó su mejor resultado en un Gran Premio con un sexto puesto, realizando una buena carrera para culminar un gran fin de semana, pero se sitúa un escalón por debajo de Gasly, ya que careció de la superioridad de su compañero de equipo en Alpine tanto en la clasificación como en la carrera”, citó el sitio dedicado al deporte motor.

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The Race puso a Colapinto entre los mejores del GP de Las Vegas

Por su parte, otro tradicional ranking que puso a Colapinto entre los más destacados en el trazado urbano en la Ciudad del Pecado fue el de la cadena Sky Sport F1 Italia. “Destacó en el caos de los adelantamientos y contraataques. Su mejor actuación de la temporada”, citó.

Al igual que como sucedió con la reacción para la largada y el tiempo de frenaje de cara a la primera curva, el sitio oficial de la F1 también puso a los dos pilotos de la escudería con sede en Enstone entre los ganadores de la competencia en Las Vegas: " El sufrimiento de Racing Bulls se convirtió en la ganancia de Alpine, ya que el equipo con sede en Enstone disfrutó de su mejor carrera de la temporada. A pesar de los problemas de Racing Bulls, Alpine fue rápido durante todo el fin de semana, con Pierre Gasly llegando a alcanzar la tercera posición a pesar de tener que controlar la temperatura de la unidad de potencia", indicó el análisis que realizó el corresponsal y presentador de F1 Lawrence Barretto.

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“El francés logró su mejor resultado de la temporada al terminar quinto, mientras que su compañero de equipo, Franco Colapinto, consiguió su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 al finalizar sexto. Esa suma de 18 puntos los acercó a 27 puntos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto en el Campeonato de Equipos. Aún es una posibilidad remota, pero Las Vegas demostró lo grandes que pueden ser las sorpresas”, completó el analista de la Máxima.

Sky Sport F1 Italia calificó con un 8.5 a Colapinto tras Las Vegas

Otro de los sitios reconocidos del automovilismo es Motorsport, que también colocó al equipo liderado por Flavio Briatore entre los “ganadores” en Las Vegas. “Esta vez ambos pilotos capitalizaron el rendimiento de su coche, con Gasly incluso inquietando a los de punta al comienzo antes de caer detrás de la batalla de varios coches por el liderato. Un poco de ayuda de Ferrari, como se describió más arriba, hizo el resto, ya que Alpine superó a Mercedes en puntos en la jornada”, analizaron.

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El problema para Colapinto tras el inicio de la carrera fue el sobrecalentamiento de los neumáticos, algo que lo privó de defenderse de los ataques rivales y, paulatinamente, cayó al 11° lugar. “Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de grip (agarre) en las primeras cinco vueltas. Fui para atrás bloqueando mucho y patinando. Tenía cero grip y fuimos para atrás. Cuando te empiezan a pasar en la recta y con la energía, es complicado. Es un tren que empieza a pasar y vos tenés que pasar cuando estás con ellos cuando pasan a alguien”, explicó en diálogo con ESPN.

“Personalmente, si estamos peleando con los equipos de punta, fue muy lindo. Así que estoy muy contento. Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos. Así que eso fue muy positivo y creo que, después de estas dos últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado, y estoy muy feliz”, analizó Colapinto, que ya piensa en el próximo fin de semana en la anteúltima carrera de la temporada en Qatar.

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