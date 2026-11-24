Las autoridades panameñas desplegaron allanamientos simultáneos en diferentes sectores del distrito de San Miguelito. Captura de video

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Once personas, entre ellas el presunto cabecilla de una pandilla, fueron aprehendidas mediante la Operación Acero, desplegada por las autoridades panameñas en diferentes sectores del distrito de San Miguelito, donde una organización criminal mantenía presuntamente el control territorial.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que las diligencias de allanamiento se realizaron de manera simultánea como parte de una investigación iniciada en 2025, relacionada con homicidios, extorsiones, robos y otros delitos graves.

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Las investigaciones apuntan a que la agrupación delictiva mantenía presencia en los corregimientos de Belisario Porras y Arnulfo Arias, donde también se le atribuyen hurtos, desalojos, lesiones personales, frecuentes balaceras y la posesión ilícita de armas.

La Policía Nacional identificó a la organización como Chicos del Plomo (CHDP), con presencia en el sector de Samaria, y confirmó que entre los detenidos figura un individuo conocido con el alias de Fulo Dengue, supuesto líder de la agrupación.

Un arma de fuego, municiones y cargadores figuran entre los indicios recuperados durante la Operación Acero en San Miguelito. Captura de video

Durante las diligencias, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita recuperó un arma de fuego y presuntas sustancias ilícitas, además de otros indicios que serán incorporados al expediente judicial de los investigados.

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Los detenidos serán presentados ante un Juzgado de Garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputaciones por pandillerismo y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes, según cada caso.

La intervención ocurre en medio de un incremento de los homicidios vinculados al pandillerismo en Panamá, que alcanzaron los 78 casos hasta el 15 de noviembre de 2026, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Hasta esa fecha, el país acumulaba 524 homicidios, ocho más que durante el mismo período de 2025, de los cuales 181 estuvieron relacionados con rencillas delincuenciales y otros 25 fueron atribuidos a ajustes de cuentas.

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San Miguelito figura entre los distritos con mayor incidencia de violencia, con 91 homicidios, superado por el distrito de Panamá, que contabilizó 224 casos, mientras que el distrito de Colón registró 79 durante el período analizado.

La Policía Nacional mantiene identificadas 121 agrupaciones pandilleriles en territorio panameño, según cifras divulgadas en mayo de 2026. Captura de video

En mayo de 2026, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que las autoridades mantenían identificadas 121 pandillas en Panamá, frente a las 180 contabilizadas en 2024, pese a la persistencia de conflictos entre organizaciones criminales.

La reducción en el número de agrupaciones identificadas contrasta con el incremento de los asesinatos asociados al pandillerismo, en un escenario marcado por la fragmentación de las organizaciones delictivas y las disputas por el control territorial y del narcotráfico.

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La Operación Acero se suma a otras intervenciones desarrolladas durante los últimos meses, entre ellas la Operación Equilibrio, ejecutada en octubre contra una presunta agrupación delictiva que mantenía presencia en Cocobolo, distrito de San Miguelito.

En septiembre, mediante la Operación Élite, las autoridades aprehendieron a diez personas presuntamente vinculadas con Los Iluminatis, una organización investigada por homicidios y tráfico de drogas que operaba en el corregimiento de 24 de Diciembre, Panamá Este.

En la provincia de Colón, la Operación Rigor permitió la captura de siete sospechosos, incluido un presunto cabecilla de una estructura investigada por homicidios, robos y actividades relacionadas con el narcotráfico en el corregimiento de Cativá.

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San Miguelito figura entre los distritos con mayor incidencia de homicidios en el país. EFE/ Bienvenido Velasco

Las investigaciones contra estas organizaciones también derivaron en nueve condenas por pandillerismo mediante la Operación Custodia, desarrollada en San Miguelito, con penas que oscilaron entre 72 y 100 meses de prisión para los integrantes procesados.

Durante noviembre, la Policía Nacional también anunció la captura de Joel Saldaña Hernández, localizado en el corregimiento de Las Garzas, quien figuraba entre las personas más buscadas del país por su presunta vinculación con el pandillerismo agravado.

El Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones contra diferentes estructuras delictivas, mientras las estadísticas oficiales atribuyen el 59% de los homicidios registrados en Panamá a actividades relacionadas con la delincuencia organizada o común, dos categorías que incluyen diversos delitos.

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