Kicillof buscará avanzar en extraordinarias con las reelecciones indefinidas

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El regreso de las reelecciones indefinidas para intendentes de la provincia de Buenos Aires entró en una etapa final, y esta semana será un punto de inflexión. Sucede que, de momento, el proyecto de ley por el que apuesta el gobernador Axel Kicillof para destrabar una discusión política no se moverá. El expediente cuya autora es la senadora Ayelén Durán, que integra el Movimiento Derecho al Futuro y que el Ejecutivo reconoce como propio, no ingresó en el orden del día de la comisión de Legislación General que esta semana se reunirá previo a la sesión que el jueves tiene agendada realizar el Senado bonaerense.

La cámara que preside Verónica Magario sesionará el jueves y hay un preacuerdo para tratar expedientes propios, además de los que el miércoles se aprueben en Diputados.

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Sin embargo, todo está atravesado por la discusión interna del oficialismo. En lo que respecta a las reelecciones indefinidas, aún no hay acuerdos políticos para avanzar con la discusión. “Pasará todo para extraordinarias”, asegura un legislador peronista que forma parte de esas conversaciones. Se sabe que el Frente Renovador de Sergio Massa está en contra de restituir las reelecciones sin límites de intendentes. Sin embargo, el espacio del ex ministro de Economía no cuenta con representantes en la comisión que preside el senador Germán Lago que responde a Magario. Semanas atrás, el futuro presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, pidió que si Kicillof quiere avanzar con el tema que salga a buscar las votos, que ordene el tratamiento en la comisión de Legislación General en la Cámara alta y que si construye las voluntades necesarias el massimo no va a entorpecer. “Massa no va a romper el espacio porque pierda esta pulseada”, dijo ante Infobae el legislador.

Alexis Guerrera y Verónica Magario

Este martes, Legislación General pondrá a consideración distintos proyectos, entre los que se destaca el del Poder Ejecutivo para tener información certera sobre el universo de trabajadores que desarrollan sus tareas organizadas o mediadas por plataformas digitales. La llamada Ley Rappi. Pero las reelecciones indefinidas no asoman en el temario inmediato. Sin embargo, el tema no está finiquitado. Son más de 80 intendentes de los 135 que tiene la provincia que, de no haber modificaciones, no podrán ser candidatos nuevamente.

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Diciembre será fenético en muchos planos para la política bonaerense. Además del proyecto de ley de Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de financiamiento que requiere Kicillof, también pueden aparecer otros temas: las reelecciones indefinidas son las que más atención acaparan. Entre los intendentes hay sensaciones diversas. Algunos, dentro del peronismo, ya dan el tema por perdido.

Otros meten presión. El jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, fue de los pocos que salió a jugar fuerte por las rere. Días atrás, durante un acto con Kicillof en el lanzamiento del MDF Hábitat, fue contundente: “El pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores”, dijo. A su lado, aplaudía el gobernador. El argumento del Ejecutivo provincial es que la ley es proscriptiva y anticonstitucional. “Proscripta está Cristina”, responden en La Cámpora. Sin embargo, el kirchnerismo no tendría inconveniente en discutir el tema, aunque esa negociación debe ser integral y junto a toda una agenda que, sostienen, el gobernador aún no ha asumido.

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Una discusión compleja

La interna sigue atravesando toda discusión. Una muestra de ello fue lo que sucedió días atrás con el proyecto de ley que impulsa La Cámpora para darle una regulación estructural a las apuestas en línea de la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa impulsada por el jefe de bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli.

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía aprobó la iniciativa en general, con abstención de La Libertad Avanza, pero emitió tres despachos: el de La Cámpora y el Frente Renovador, firmado por Micaela Olivetto (La Cámpora) y Roberto Vázquez (Frente Renovador); otro, con Lucía Iañez (MDF), Juan Pablo de Jesús (Liga de Intendentes), Marcela Basualdo (Liga de Intendentes), Fernando Rovello (PRO) y Fabián Luayza (Nuevos Aires), que terminó siendo el de mayora y un tercero de la Unión Cívica Radical (UCR), de Diego Garciarena.

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El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli

Las diferencias se concentran en las obligaciones para las licenciatarias y en el financiamiento de las políticas de prevención. El texto del jefe de bloque de Fuerza Patria exige capital 100% nacional para acceder a una licencia, requisito. También sostiene un Fondo de Salud Mental financiado con el equivalente al 100% de lo que las empresas destinen a publicidad, promoción y captación, con una distribución del 70% para los municipios y del 30% para el Ministerio de Salud. El despacho de mayoría reemplaza ese mecanismo por la facultad de una autoridad de aplicación para definir qué porcentaje de las sumas destinadas a publicidad deberán invertir las licenciatarias. En el texto de Tignanelli, las empresas deberían aportar el 3% de los premios online, con recursos de sus utilidades, para destinar el 85% a entidades y el 15% a becas deportivas. Mientras que el despacho del MDF, la Liga de Intendentes y el PRO crean el Fondo de Protección contra la Ludopatía, destinado a municipios, organismos de la Mesa Interministerial, instituciones religiosas, organizaciones sociales, comunidades terapéuticas, centros culturales, sociedades de fomento y clubes. En La Cámpora sostienen que para acceder, las entidades deberían presentar programas ante el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que evaluaría su pertinencia y viabilidad técnica, aunque el texto no precisa ni el origen de los recursos ni el criterio de distribución.

Por último, el despacho que terminó siendo de minoría con la firma de Olivetto y Vázquez incluyó el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), reclamado por el Poder Ejecutivo e incluido en el artículo 111 de la Ley Impositiva, mientras que el del MDF, la Liga de Intendentes y el PRO no lo contempla, ya que fue agregado en la Ley Impositiva que se tratará en sesiones extraordinarias

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La Iglesia también intervino. El arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara, convocó a una reunión a todos los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados bonaerense para este martes. El miércoles, Diputados sesionarán. Lo que salga de esa reunión con la autoridad eclesiástica podría terminar de definir la resolución sobre qué aspectos incluir en el proyecto de ley, ya que el kirchnerismo buscará tratarlo el miércoles para que el jueves el Senado lo termine de sancionar. En septiembre de este año, el presidente del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, se reunió por este tema con Carrara. Allí, el funcionario hizo un repaso de las denuncias a sitios ilegales y del control hacia las plataformas autorizadas, de parte del organismo provincial. Es otro de los proyectos de ley que, por estas horas, acaparan la atención del sistema político bonaerense. Al igual que regreso, o no, de las reelecciones indefinidas.