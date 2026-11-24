El maíz, el girasol y la carne y cuero vacuno fueron los complejos que más aportaron al crecimiento de las ventas externas del sector. EFE/ Ministerio De Agricultura/Archivo

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Las exportaciones agroindustriales argentinas continúan mostrando un desempeño positivo y consolidan su aporte a la generación de divisas. Entre enero y octubre de 2026, las ventas externas del sector alcanzaron los USD 47.802 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 14,2%, equivalente a USD 5.926 millones adicionales respecto del mismo período de 2025.

Los datos surgen del último informe elaborado por la Bolsa de Cereales y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El desempeño también fue favorable durante el último mes relevado. En octubre, las exportaciones agroindustriales sumaron USD 5.460 millones, una mejora de USD 959 millones, equivalente a un incremento del 21,3% frente al mismo mes del año anterior.

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Al analizar el comportamiento de las distintas cadenas productivas, el informe identifica a los complejos de maíz, girasol y carne y cuero vacuno como los principales aportantes al crecimiento de las exportaciones en términos de divisas.

Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron los USD 47.802 millones entre enero y octubre de 2026, con una suba interanual del 14,2%. REUTERS/Agustin Marcarian

El complejo maicero registró exportaciones por USD 7.766,3 millones durante los primeros diez meses del año, con una suba interanual del 31,2%. Por su parte, el girasol alcanzó los USD 3.236,1 millones, lo que significó un fuerte crecimiento del 77,7%.

En tanto, el complejo de carne y cuero vacuno generó USD 4.674,3 millones, con una expansión del 34,3%. También se destacó el desempeño del trigo, cuyas exportaciones totalizaron USD 3.367,6 millones, un 33,2% más que en igual período de 2025.

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Si se considera la variación interanual en términos porcentuales, los mayores incrementos correspondieron a los complejos porcino, girasol y algodonero.

El sector porcino encabezó las subas, con un crecimiento del 91,8%, seguido por el girasol, que avanzó un 77,7%, y el complejo algodonero, con una mejora del 60,4%.

No obstante, el crecimiento general no fue homogéneo. Algunos complejos registraron caídas en sus exportaciones y actuaron como factores que moderaron la expansión del sector.

El retroceso más pronunciado correspondió al complejo sucroalcoholero, con una disminución interanual del 38,9%. También se observaron bajas en el complejo manisero, del 7,7%, y en el sojero, del 0,5%.

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Otro de los aspectos señalados por el informe es la evolución del tipo de cambio real multilateral. Según el informe, este indicador retrocedió un 2% respecto de septiembre y se ubicó, en lo que va de 2026, un 3% por debajo del promedio registrado durante 2025.

Buenos Aires lideró el ranking provincial de exportaciones, con ventas externas por USD 27.979 millones entre enero y octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exportaciones por provincias

En paralelo al crecimiento de las exportaciones agroindustriales, el comercio exterior alcanzó un récord histórico durante los primeros diez meses de 2026. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, las exportaciones nacionales totalizaron USD 87.328 millones entre enero y octubre, con una suba interanual del 22,1%.

Al analizar la distribución territorial, la región Pampeana concentró el 68% de las ventas externas, con USD 59.367 millones, seguida por la Patagonia, que aportó el 17,6% del total. Sin embargo, esta última registró el mayor crecimiento interanual, con un incremento del 52,1%, impulsado principalmente por el complejo de Combustibles y Energía.

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Exportaciones por regiones

En el ranking provincial, Buenos Aires lideró en volumen exportado, con USD 27.979 millones, seguida por Santa Fe, con USD 18.095 millones, y Córdoba, con USD 10.179 millones. En términos de crecimiento, Catamarca encabezó las subas con un 95,1%, seguida por Jujuy (+67,3%) y Salta (+59,3%).

En el caso del Chaco, las exportaciones alcanzaron los USD 242 millones, con un crecimiento interanual del 26,5%, por encima del promedio nacional. De esta manera, la provincia se ubicó entre los distritos que lograron superar la expansión general del comercio exterior argentino.

Dentro de la composición de las exportaciones argentinas, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron el 33% del total de las divisas generadas entre enero y octubre de 2026. Se ubicaron así como el principal rubro de exportación por participación, por encima de las Manufacturas de Origen Industrial (26%), los Productos Primarios (24%) y Combustibles y Energía (16%).

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En términos de evolución interanual, las MOA registraron un crecimiento del 14,9%, en línea con la expansión que mostró el complejo agroindustrial durante el período. No obstante, el mayor incremento porcentual correspondió a Combustibles y Energía, con una suba del 57,2%.