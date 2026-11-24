Argentina defenderá el título nuevamente en Estados Unidos (Foto: Reuters)

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó a Estados Unidos como sede de la próxima edición de la Copa América: el certamen comenzará el viernes 9 de junio del 2028 y concluirá el domingo 9 de julio de ese año. Como parte de la “alianza estratégica”, se sumarán 6 selecciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) a las 10 representantes habituales de Sudamérica.

De esta manera, el país que fue el principal organizador de la Copa del Mundo 2026 volverá a recibir el certamen continental que tiene a la Argentina como campeón defensor. La 49ª edición del certamen más importantes de selecciones en el continente sudamericano se volverá a celebrar en Estados Unidos por tercera vez en su historia tras lo ocurrido en 2016 (Chile campeón por penales ante Argentina) y 2024.

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En este caso, las seis selecciones que representarán a la Concacaf obtendrán el boleto a la Copa América 2028 a través de su “mérito deportivo” en la Copa Oro Concacaf 2027, pautada del 17 de junio al 11 de julio del 2027. “Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego”, argumentaron en el comunicado oficial de Conmebol.

“La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente. Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando creemos en grande, podemos llegar aún más lejos”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la entidad sudamericana.

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El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez (EFE/ Juan Pablo Pino)

Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y vice de la FIFA, manifestó acerca del torneo: “Nuestra alianza estratégica con la Conmebol refleja el compromiso de nuestra Confederación con el crecimiento del fútbol y la creación de más oportunidades para nuestras Asociaciones Miembro y sus selecciones nacionales. Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir esfuerzos para traer la Copa América a nuestra región en 2028. Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro Concacaf. Esperamos trabajar junto a la Conmebol, las sedes anfitrionas y otros actores clave para organizar un torneo de primer nivel que refleje la pasión, la calidad y el potencial del fútbol en todo el continente”.

La última versión de la Copa América se jugó en 2024 en los Estados Unidos y la selección argentina se quedó con el título en el Hard Rock Stadium de Miami tras vencer 1-0 a Colombia en tiempo extra con un gol de Lautaro Martínez. El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó su 16° título en el certamen continental con Messi entre los más destacados. El país del norte ya había albergado el torneo centenario en 2016 y Chile fue el ganador tras vencer a la Albiceleste en los penales.

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En ese 2024, al anfitrión Estados Unidos se unieron Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá como representantes de la Concacaf: se clasificaron por intermedio de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023/24. Los canadienses, que perdieron en semifinales con Argentina y luego cayeron en el choque por el tercer puesto ante Uruguay, fueron los que más lejos llegaron de esa federación.

En la versión 2016, llamada del “Centenario”, al seleccionado estadounidense se unieron México, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Haití. Los locales fueron los que más lejos llegaron: perdieron en semifinales contra Argentina y finalmente cayeron contra Colombia en el choque por el tercer puesto.

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En 2021, Argentina también fue campeón, pero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ante el local Brasil. Aquella final se resolvió con un gol de Ángel Di María y tuvo la particularidad de que se jugó con público limitado, ya que el mundo estaba atravesando la pandemia del Covid-19.

TODOS LOS TÍTULOS DE LA COPA AMÉRICA

La tabla de títulos histórica de la Copa América (Infografía: Marcelo Regalado)

Argentina — 16 Uruguay — 15 Brasil — 9 Perú — 2 Chile — 2 Paraguay — 2 Colombia — 1 Bolivia — 1