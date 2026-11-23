Lousteau es uno de los organizadores del evento (Nicolás Stulberg)

Guardar

A poco menos de un año para las próximas elecciones nacionales, y todavía sin los candidatos confirmados, dirigentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, ex PRO y sectores de centro buscarán abrir una discusión sobre cómo construir una alternativa electoral capaz de enfrentar al presidente Javier Milei en 2027, a partir de analizar distintas formas de cooperación política, territorial y social entre fuerzas que hoy mantienen diferencias profundas

El encuentro se denomina “Coordinar para Ganar” y se realizará el viernes 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), bajo la consigna “Estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas”.

PUBLICIDAD

El plato fuerte del evento será el cierre, en el que habrá un panel del que participarán, al mismo tiempo, los peronistas Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio; el ex presidente de la UCR, Martín Lousteau; el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó; y el líder de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, con la moderación del exministro de Cultura Pablo Avelluto.

La actividad fue organizada por Le Monde diplomatique, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el centro Estudios para la Recuperación Argentina.

La convocatoria parte de una premisa que los organizadores consideran central: la oposición no puede limitarse a intentar frenar al Gobierno, sino que debe construir una propuesta con capacidad de competir, ampliar su base social y gobernar, en un escenario donde La Libertad Avanza conserva iniciativa política, una identidad definida y un electorado movilizado, mientras el peronismo todavía discute su reorganización, el radicalismo busca definir su estrategia y el PRO atraviesa una discusión sobre su identidad y su vínculo con la Casa Rosada.

PUBLICIDAD

Avelluto moderará el panel final (Infobae en Vivo)

“Yo creo que hacen falta dos cosas, una de ellas es una reflexión profunda de qué fue lo que no funcionó y lo otro es que hay un movimientos muy grande a nivel global de repensar cómo funciona todo el sistema y en la Argentina, que esta tan polarizado todo, ese debate no está”, explicó a Infobae Lousteau, uno de los impulsores de la jornada

Para el senador, “frente a los empresarios tecnológicos que dicen constantemente que el capitalismo y el mundo que ellos plantean no es compatible con la democracia actual, las reacciones de base, por ejemplo en las campañas en Estados Unidos, que es el caso más paradigmático, se siguen centrando mucho en temas de la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, el costo de la comida”.

PUBLICIDAD

“Creo que hay una necesidad también de discutir la concentración, cada vez más clara, del poder en determinados sectores. Hay una generación más joven que lo está haciendo y, no solamente eso, sino que también está ensayando soluciones diferentes para esos asuntos”, señaló.

El referente del radicalismo planteó que la discusión argentina se encuentra concentrada en los problemas domésticos y que debería incorporar los cambios que atraviesan a otros sistemas políticos, económicos y sociales, por lo que consideró que la idea que debe prevalecer es “tratar de entender hacia dónde está girando el mundo”, un asunto que, a su criterio, “acá no se habla, porque todo son las cuestiones locales”.

PUBLICIDAD

El programa prevé cinco sesiones antes del cierre, con paneles sobre la batalla cultural, las condiciones en las que conviene conformar una unidad electoral, los acuerdos tácticos sin lista única, la organización territorial y la abstención. Habrá invitados que expondrán sobre las experiencias de Brasil, Francia, Hungría, Estados Unidos y Colombia, países en los que distintos espacios políticos ensayaron mecanismos para coordinar partidos, organizaciones civiles, movimientos sociales y voluntarios sin renunciar necesariamente a sus identidades propias.

El cierre del evento

La discusión sobre la cultura tendrá un lugar propio durante la mañana, con artistas y referentes del sector que debatirán cómo reconstruir relatos, identidades y pertenencias frente a lo que el documento define como la capacidad de los liderazgos radicalizados para apropiarse de la rebeldía, la transgresión y el enojo, una instancia que busca incluir actores por fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

PUBLICIDAD

Lousteau sostuvo que el encuentro también apunta a interpelar a quienes rechazan la gestión libertaria, pero no quieren regresar a la experiencia kirchnerista. “En la Argentina gobernó durante 16 años el kirchnerismo. Yo esto lo veo como si una persona hiciera trekking durante 16 horas: las primeras cuatro te parece todo fantástico, el lugar es hermoso, estás al aire libre, pero en la segunda tanda ya empezás a estar más cansado, te falta el aire; en la tercera parte te preguntás ‘che, ¿es el camino correcto? ¿Voy bien?’. Y cuando te querés acordar, llegaste y resulta que estás en un abismo. Yo creo que hay mucha gente a la que no le gusta este presente, pero no quiere volver para atrás, y por eso es necesario agruparnos para tener una propuesta distinta”, afirmó.

En este sentido, el senador agregó que la convocatoria buscará revisar qué concesiones debieron hacer los distintos sectores en experiencias internacionales para alcanzar acuerdos competitivos, como ocurrió en Brasil y Francia, y señaló que “el kirchnerismo tendrá que incorporar la discusión sobre el orden macroeconómico”, mientras que los sectores más vinculados con las banderas republicanas “deberán aceptar que el peso del ajuste no puede recaer sobre los más débiles”.

PUBLICIDAD

“Van a ser cinco sesiones de reflexión, de las que participarán tanto referentes de la sociedad civil como de las organizaciones políticas, más una muy potente en el cierre, con un panel final con gente de diferentes espacios en el que se intentará ver qué lecciones sacamos para ver cómo nos organizamos”, anticipó.

El eje sobre la abstención ocupará una de las últimas sesiones, a partir de la premisa de que la coordinación entre partidos y candidaturas resulta insuficiente si solo reorganiza los votos de quienes ya participan electoralmente, por lo que se analizarán estrategias para volver a conectar con quienes desconfían de las opciones existentes o dejaron de creer que el voto puede modificar su situación cotidiana.

PUBLICIDAD

La propuesta de los organizadores no busca diseñar una coalición ni anticipar candidaturas presidenciales, sino identificar qué acuerdos y capacidades deben construirse antes de esa discusión, con la expectativa de que los participantes puedan analizar mecanismos de cooperación sin dogmatismos.

“Espero que haya un aprendizaje sobre, principalmente, qué es lo que tuvo que ceder cada sector en otras partes del mundo para tener éxito. Creo que hay una necesidad muy grande por parte de la gente de que eso suceda, pero también una oportunidad muy grande. Lo que sí, eso no se puede hacer desde ningún dogmatismo”, sostuvo Lousteau.

PUBLICIDAD

El dirigente radical ya había planteado en una columna de opinión publicada en este medio, después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la necesidad de que los distintos sectores opositores dialogaran para reconstruir una mayoría capaz de derrotar al oficialismo.

“Además de los expositores van a venir dirigentes a lo largo de todo el día. Más allá de las charlas en los pasillos que se puedan dar, lo que más me importa es que entiendan algo que siempre digo, que es la importancia de sacarle el temor al diálogo. Una mala idea no es como un virus, no se te va a contagiar por escucharla. Vos podés hablar con alguien y si te plantea algo que no es bueno para uno, no pasa nada”, concluyó el senador, que compartirá el panel final con referentes de sectores que todavía no definieron si podrán traducir ese diagnóstico en una estrategia común para las elecciones de 2027.