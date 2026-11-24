Camille Herron, ultramaratonista estadounidense y poseedora de récords mundiales, abrió una cuenta de OnlyFans para obtener ingresos y sostener su carrera deportiva.

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Camille Herron tiene récords mundiales en ultramaratón: estableció récords mundiales de distancia en pruebas de 12 horas y seis días seguidos, y llegó a ostentar también el de 24 horas. Aun así, Nike rechazó inicialmente su propuesta de patrocinio en 2016, aunque luego la contrató ese mismo año. Una década después, Herron busca financiar su carrera con una cuenta de OnlyFans.

En septiembre de 2026, la corredora contó en una entrevista con NBC News que lo que gana en un mes en esa plataforma supera lo que la marca del swoosh le pagó durante un año entero de contrato. No es un dato menor: Herron no es una atleta amateur ni una principiante. Es una de las ultramaratonistas más laureadas de Estados Unidos, integrante desde 2024 del Salón de la Fama de Carreras de Distancia de la Road Runners Club of America (RRCA). Y aun así, los números no cerraban.

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Camille Herron y OnlyFans: por qué la ultramaratonista abrió una cuenta

El ultramaratón —carreras que superan los 42 kilómetros y pueden extenderse por días— es una disciplina de nicho. No hay estadios llenos, ni derechos televisivos multimillonarios, ni contratos que garanticen ingresos estables. Los atletas dependen casi por completo de patrocinadores y esos acuerdos son frágiles.

Camille Herron declaró que sus ingresos mensuales en OnlyFans superan la remuneración anual de su contrato con Nike.

El de Herron se volvió más frágil aún después de una controversia pública. Se descubrió que las páginas de Wikipedia de varias rivales suyas habían sido editadas para restar mérito a sus logros deportivos. Su esposo y entrenador, Conor Holt, admitió ser responsable de esas modificaciones y aseguró que la atleta no tuvo participación.

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Aun así, el episodio afectó su relación con algunos patrocinadores. Los acuerdos con Hoka y Lululemon —marcas que la habían sumado después de que corriera 100 millas a un ritmo promedio de 7 minutos 37 segundos por milla, con zapatillas diseñadas para un corredor keniano de élite— comenzaron a tambalearse.

Fue en ese contexto que Herron decidió abrir su cuenta en la plataforma de contenidos por suscripción. “Los atletas y sus representantes no se dan cuenta de que existe un mercado sin explotar en OnlyFans”, dijo a NBC News. “El sexo vende”, agregó, sin rodeos.

El entrenador Conor Holt asumió la autoría de las modificaciones en Wikipedia que perjudicaron los acuerdos comerciales de Camille Herron.

La atleta también habló de autonomía. Desde que ESPN lanzó su célebre edición fotográfica Body Issue en 2009, Herron declaró admirar la desnudez artística como expresión legítima. “Soy dueña de mi imagen. Es mi cuerpo y mi decisión. Y lo estoy haciendo muy bien”, afirmó.

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La pérdida de patrocinios y el costo de competir en el alto rendimiento

El caso de Herron no es una rareza: es el síntoma de un problema estructural. Según datos de la Fundación Olímpica y Paralímpica de Estados Unidos, el 57% de los atletas olímpicos y paralímpicos del país percibe ingresos anuales iguales o inferiores a USD 50.000. Un estudio de 2020 de la organización Global Athlete determinó que el Comité Olímpico Internacional (COI) destina menos del 1% de sus fondos directamente a los competidores.

Camille Herron defendió el control sobre su imagen corporal tras sumarse a la plataforma de contenidos por suscripción.

Para quien no es figura de un deporte masivo, eso se traduce en una ecuación imposible: entrenar a nivel de élite cuesta dinero —tiempo, viajes, equipamiento, preparación física— y los ingresos raramente lo cubren. Muchos atletas tienen empleos paralelos. Otros buscan alternativas más creativas.

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Por qué más deportistas usan OnlyFans para financiar sus carreras

Herron no llegó sola a esta decisión. Según The Guardian, la plataforma tiene hoy unos 285 atletas activos: palistas, remeros, tenistas, surfistas, golfistas. Y la mayoría no publica material explícito.

La campeona olímpica alemana de bobsled Lisa Buckwitz, por ejemplo, calcula que una temporada completa le cuesta unos USD 59.000. Desde que se unió a OnlyFans en 2024, dice que la plataforma le financia el equipo, aunque aclaró que no publica desnudos. El modelo es directo: OnlyFans retiene el 20% y el resto va al atleta.

La Fundación Olímpica y Paralímpica de Estados Unidos registró que el 57% de los atletas del país percibe ingresos anuales de hasta 50.000 dólares.

Desde 2023, la empresa impulsa acuerdos de patrocinio con deportistas y equipos. Algunos incluyen visibilidad de la marca y contenido exclusivo, como rutinas de entrenamiento o escenas detrás de competencia; cada atleta define qué publica en su cuenta.

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Esa libertad tiene límites institucionales. La Unión Ciclista Internacional (UCI) prohibió a un corredor competir con ropa de OnlyFans; la Asociación Nacional de Hot Rod (NHRA) vetó a la piloto Summer Richardson por el mismo motivo antes de la temporada 2025. La NCAA permite acuerdos de imagen, pero muchas universidades y legislaciones estatales prohíben vínculos con plataformas de contenido adulto.

El debate sobre ingresos, autonomía y desigualdad en el deporte femenino

La discusión no arrancó con OnlyFans. En 1998, la patinadora alemana Katarina Witt —dos veces campeona olímpica— protagonizó una edición de Playboy que fue la segunda más vendida en la historia de la revista. Otras deportistas siguieron en Sports Illustrated o en el Body Issue de ESPN. La lógica de fondo era la misma: en un sistema que subvalora el deporte femenino, la visibilidad se consigue donde sea posible.

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La campeona de bobsled Lisa Buckwitz costea los gastos de su temporada deportiva a través de suscripciones en OnlyFans.

Las redes sociales ampliaron esa posibilidad, pero no resolvieron la desigualdad de base. Investigaciones académicas citadas por el New Zealand Herald advierten que publicar contenido sexualizado puede reforzar la percepción de las atletas como objetos antes que como deportistas. Desde otra perspectiva, se trata de una decisión económica legítima dentro de un sistema que paga menos a las mujeres de forma sistemática.

Los últimos rankings de Forbes confirman que, por tercer año consecutivo, ninguna mujer figura entre los 50 deportistas mejor pagados del mundo. La brecha persiste en salarios, premios y contratos de patrocinio en la mayoría de las disciplinas. Para muchas atletas, OnlyFans no es una elección radical: es la consecuencia de esa desigualdad.

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Herron lo ilustra con claridad: una atleta con récords mundiales que tuvo que buscar ingresos fuera del deporte para seguir compitiendo dentro de él.