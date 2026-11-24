El presidente Javier Milei en el Palacio Libertad. REUTERS/Yara Nardi

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El Gobierno atraviesa una de las semanas más sensibles del año con dos frentes que se retroalimentan. Por un lado, la turbulencia financiera que se instaló en noviembre antes de lo previsto. Por el otro, la confirmación estadística de que la economía está en recesión técnica. Este martes a las 16, el INDEC publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, el dato que completa el tercer trimestre y que, según coinciden las consultoras privadas, sellará el segundo trimestre consecutivo de caída del PBI.

El antecedente ya está sobre la mesa: en el segundo trimestre la actividad retrocedió 0,6% frente al primero. Para el tercero, las estimaciones privadas anticipan otra baja, aun con un leve repunte mensual en septiembre. Equilibra proyectó una mejora de 0,5% en el mes, pero una contracción de 2,6% del trimestre frente al anterior; Orlando J. Ferreres & Asociados calculó una suba mensual de 0,1% y una caída trimestral de 1,2%. En agosto, el EMAE había caído 1,7% interanual.

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La corrección de expectativas es elocuente. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la proyección de crecimiento para 2026 pasó de 3,2% en enero a 0,7% en octubre. Industria, comercio y empleo muestran la desaceleración más marcada, mientras los sectores primarios sostienen el nivel. La metalurgia, por caso, cayó 2,1% interanual en octubre y acumula una baja de 5% en el año, según ADIMRA.

El termómetro financiero

El dato de actividad llega en medio de un deterioro de las variables financieras que en Balcarce 50 no esperaban para esta altura del año. El riesgo país superó los 1.000 puntos básicos —el viernes cerró en torno a 1.070—, los bonos Globales cayeron cerca de 6% en la semana y el dólar mayorista subió casi 2%. La brecha entre el oficial y el contado con liquidación (CCL) se amplió hasta 13,1%, el nivel más alto desde las elecciones de 2025. Solo hay dos antecedentes recientes de lecturas similares: la turbulencia de septiembre de 2025 y los días previos a la salida del cepo.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, da un discurso durante una ceremonia por el aniversario 171 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, el 10 de julio de 2025. REUTERS/Mariana Nedelcu

Los factores externos pesan. El real brasileño perdió 15% en noviembre, los mercados descuentan una política monetaria más dura en Estados Unidos y la cautela global es extrema. Después del real, el peso fue la moneda emergente más golpeada del mes. En el Ministerio de Economía admiten que ese escenario no se despejará rápido.

“No hace falta cambiar el rumbo”

Pese al ruido, el diagnóstico oficial es que el programa no necesita un giro de fondo. Javier Milei reconoció que una parte de la población puede estar atravesando “privaciones”, pero no dio señales de cambios sustanciales. Luis Caputo defendió el rumbo en entrevistas y ante un foro de empresarios.

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La prioridad de Hacienda sigue siendo el déficit cero. En la Casa Rosada afirman que la denominada “recesión técnica” es una terminología que no describe “la transición por la que está pasando la economía” y que la economía va a mostrar un crecimiento en el último trimestre del año.

En particular, citan el último informe de la consultora Scentia: el consumo masivo en Argentina creció 0,9% interanual en octubre de 2026 (cortando nueve meses consecutivos de caídas) y subió 6,2% frente a septiembre. Aun así, acumula una baja del 2,3% en los primeros diez meses del año.

En el entorno presidencial sostienen que la sociedad no reclama un cambio de rumbo y que las críticas se concentran en el “círculo rojo”. Exhiben como respaldo una aprobación de Milei que se mantiene entre 38 y 40 puntos, aunque un estudio que llegó a sus manos marca que la negatividad en redes sociales hacia el Presidente trepó al 60%. La expectativa está puesta en que el repunte de algunos indicadores de consumo empiece a traccionar una recuperación.

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El ministro de Economía, Luis Caputo

Pese a todo, no niegan que la recesión de los dos trimestres consecutivos no era esperada a comienzos de año. La justifican más por externalidades que por “fallas internas del programa económico”. El diagnóstico sobre quiénes fueron las culpas y qué se puede hacer hacia adelante varía: Infobae supo de posturas más pragmáticas al interior del equipo económico, pero el Presidente es el principal opositor a las mismas.

Con noticias como estas, hay integrantes del equipo político del oficialismo que comenzaron a cuestionar internamente a Luis Caputo. Su continuidad no está en duda, o al menos eso afirman quienes forman parte del círculo más estrecho del Presidente. Lo que resulta una novedad es que dejó de ser una figura inexpugnable puertas adentro del Gobierno y las críticas que no se realizaban antes, ahora sí se concretan en el off the record.

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La apuesta política

Con poco margen para mover las variables económicas en el corto plazo, la Casa Rosada busca llevar calma desde el Congreso. La mesa chica considera que la media sanción de la reforma política es una de las pocas herramientas disponibles para enviarle una señal al mercado, aunque reconoce que su efecto es incierto.

El proyecto llegó con 79 artículos y salió de comisión con un dictamen de 25, firmado por once senadores. El corazón del interés oficial es la suspensión de las PASO, una medida que en el propio Gobierno ya ven como un arma de doble filo. El oficialismo confía en reunir los votos el jueves 26 en el Senado, en una sesión que se define voto a voto. La negociación la coordina la Mesa Política que encabeza Karina Milei, con Patricia Bullrich habilitada a intervenir.

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El otro pilar es el Presupuesto 2027, que la Casa Rosada considera clave para darles certidumbre a los inversores. Martín Menem busca la media sanción en Diputados ese mismo jueves, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto prevé un crecimiento de 4%, una inflación de 18% y un dólar de $1.848 para diciembre del año próximo, supuestos que el dato de hoy pondrá bajo la lupa. Los aliados, sin embargo, todavía no garantizan su acompañamiento.

Antes, el miércoles 25, Diego Santilli dará en el Senado su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. Será la primera exposición oficial ante el Congreso con la recesión técnica ya confirmada, y una prueba de cuánto puede sostener el Gobierno su relato de que el rumbo es el correcto mientras la economía real y los mercados le marcan lo contrario.

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