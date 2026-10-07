Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: nuevas señales de apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una gala hispana en Washington (Estados Unidos) (EFE/ Octavio Guzmán)

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En el marco de su determinación por priorizar el plano internacional, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana, en la previa a las elecciones de medio término de ese país, que se llevarán adelante el próximo 3 de noviembre. Si bien la agenda aún está en construcción, y no está prevista una reunión con Donald Trump, el mandatario enviará nuevas señales de apoyo a su par republicano, cuya imagen cayó en las últimas encuestas.

Se trata del viaje número 19 a Estados Unidos en lo que va de la gestión libertaria. La idea de la delegación presidencial es aterrizar en Washington por la mañana del miércoles 14 de octubre, fecha en la que se celebrará la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por el Latino Wall Street y La Derecha Diario. Las entradas para el evento van desde USD 3000 hasta USD 10.000, según el sitio de la Gala Hispánica.

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El medio que dirige Javier Negre, luego de que el exsocio Fernando Cerimedo se desvinculara, informó que el libertario asistirá como “invitado de honor” y tiene previsto disertar el mismo 14 en el Andrew W. Mellon Auditorium. Su presencia ya es promocionada en las redes sociales junto a la de líderes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y otras figuras influyentes de la comunidad hispana en Estados Unidos.

En el marco de la gala, el mandatario coincidirá con el exdiputado Eduardo Bolsonaro, el hermano del candidato presidencial de Brasil el senador Flávio Bolsonaro, quien se impuso recientemente en la primera vuelta del país vecino ante Luiz Inácio Lula da Silva por estrecho margen. Contra todo pronóstico, el referente de derecha ganó con el 47,03% de los votos frente al 45,16% obtenido por el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

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El presidente Javier Milei junto al diputado Eduardo Bolsonaro

Tras los resultados regionales, en Casa Rosada anticipaban que Javier Milei se pondría a disposición del hijo mayor de Jair Bolsonaro y se mostraría activo en el período que resta hasta el balotaje, previsto para el 25 de octubre. En el Gobierno se muestran optimistas ante la posibilidad de un cambio ideológico en Brasil y celebran la consolidación de un potencial bloque regional de derecha.

El Presidente protagonizará un nuevo viaje exprés a Washington, acompañado solo por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, debido a que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, deberá participar de la tradicional reunión anual organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bangkok. Tampoco se espera la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que por la intensa agenda legislativa local prevista para la semana próxima podría permanecer en el país.

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Para el jueves 15, Milei asistirá por la mañana a un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ubicada a unos metros de la Casa Blanca. Se espera que tome la palabra durante la reunión.

Por la tarde, en agenda figura un intercambio para abordar el combate contra el antisemitismo en la sede de la embajada argentina, convocado por el embajador argentino Alejandro Oxenford. También incluye la participación del titular de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), Marcelo Mindlin, y el representante de Trump en la materia, el rabino y embajador Yehuda Kaploun.

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Javier Milei, presidente electo de Argentina, se reunió con Santiago Abascal en España, donde el líder de Vox hizo un gesto de aprobación. (Presidencia)

A su regreso al país, el Presidente volará a Europa el 19 de octubre para participar el 21 en una conferencia en Madrid a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto. El viaje no es casual y se confirmó luego de que el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciara que adelantará las elecciones generales al 29 de noviembre en medio de una crisis social.

En Balcarce 50 aseguran que pese a que Milei mantiene sintonía con VOX, un eventual triunfo del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que actualmente aventaja en las encuestas también sería bien recibido. “Es una buena noticia sobre todo si gana la derecha después de que Milei vaya y se involucre”, destacaron desde el karinismo, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hiciera referencia a la “motosierra” de Milei.

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