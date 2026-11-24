La actriz argentina Luisana Lopilato prepara una ambientación sobre una mesa, organizando figuras festivas, pequeños árboles de Navidad y material que simula nieve en el interior de una vivienda.

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Si bien falta un mes para la Navidad, en la casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé las celebraciones ya comenzaron. Desde Vancouver, la actriz compartió en Instagram el armado de la decoración navideña y mostró algunos de los objetos que empezaban a transformar los ambientes del hogar. Entre árboles, medias con iniciales, figuras de jengibre y pequeñas escenas cubiertas de algodón, Lopilato inauguró una tradición que lleva el apellido de su esposo y que volvió a instalar en sus redes sociales: la “Bublé season”.

Fue este fin de semana que Luisana compartió un posteo, donde reunió un video de 18 segundos, selfies y varias fotografías de los preparativos familiares. La actriz geolocalizó el posteo en Vancouver y escribió: “Es oficialmente la temporada Bublé. Y en esta casa ya se siente”.

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Lopilato también acompañó el anuncio con un buzo bordado con la inscripción de la temporada. La prenda se convirtió en otro de los detalles que formaron parte del mensaje: no se trataba solamente de mostrar un árbol terminado, sino de registrar el proceso y compartir las pequeñas escenas que anticipaban la Navidad en su casa. La actriz ya había utilizado la expresión en diciembre de 2025 y volvió a recuperarla en noviembre de 2026, mientras avanzaba con la decoración del hogar.

Luisana, con orgullo, lució su buzo para darle la bienvenida a la "Bublé season"

Las hijas de Luisana Lopilato organizaron esferas y adornos navideños durante los preparativos para las fiestas

El video se concentró en una aldea navideña de juguete. Lopilato acomodó las piezas sobre una superficie cubierta de algodón que imitaba la nieve y fue organizando una escena compuesta por distintos objetos. Allí se ubicaron renos marrones, muñecos de fieltro con bufandas, galletitas de jengibre y pinos verdes en miniatura. También se distinguieron dos árboles escarchados, decorados con bolitas y letras colgantes. A la derecha, una locomotora de jengibre completaba la composición con sus espirales de glasé.

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Otra de las imágenes mostró el living. En ese ambiente, un pino se elevaba hasta quedar cerca de las lámparas colgantes. Sobre la mesa ratona negra habían colocado medias rojas con iniciales blancas, entre ellas una con la letra C, junto con un conjunto de esferas negras y blancas. Los adornos se distribuían entre distintas superficies y marcaban el contraste entre los colores tradicionales de la Navidad y los tonos elegidos para ese sector de la vivienda.

A un mes de la llegada de la Navidad, la actriz mostró cómo viven los preparativos en su hogar

Una de las hijas de la actriz observó con atención el armado del árbol de Navidad

En la alfombra, Vida y Cielo, las dos hijas de Lopilato y Bublé, se sentaron rodeadas de adornos. A su alrededor había una docena de bolas rojas, otras plateadas con relieve, hebras de bayas rojas y dos rollos de guirnalda plateada. Una de las niñas lució un pijama rosa y la otra vistió uno con rayas azules y violetas. La fotografía capturó a las chicas en medio del proceso de preparación, rodeadas por los objetos que después ocuparían distintos lugares de la casa.

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La frase “Bublé season” nació de la combinación entre el apellido del cantante canadiense y la idea de una temporada dedicada a la Navidad. El vínculo con esa época del año también se relacionó con Christmas, el álbum que Michael Bublé lanzó en 2011. Ese trabajo incluyó canciones como It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, Holly Jolly Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming to Town y White Christmas, interpretada junto con Shania Twain.

Luisana organizó una escena festiva con figuras en miniatura, nieve artificial y adornos con diseño de pan de jengibre en su hogar

A partir de esas canciones y de la presencia que la música de Bublé tiene durante las celebraciones de fin de año, Lopilato convirtió el apellido familiar en una forma de nombrar el comienzo de diciembre. En sus redes sociales, la expresión apareció vinculada con los árboles, los paseos, las luces y las reuniones familiares. Y el año pasado, además, la actriz la acompañó con imágenes de la decoración y con prendas bordadas con la consigna.

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“Entre luces navideñas, frío y paseo, estamos oficialmente en Bublé season. Felicidad”, escribió Lopilato en ese diciembre pasado. La frase reunió algunos de los elementos que, según mostró, formaban parte de esos días en Vancouver: la baja temperatura, las luces, los recorridos y la compañía de su familia. El mensaje también conectó la decoración con la música de Michael Bublé, que cada año vuelve a ocupar un lugar dentro de las celebraciones navideñas.

Para Luisana Lopilato, la “Bublé season” quedó presentada como una forma de atravesar diciembre en familia. La actriz la mostró a través de una aldea cubierta de algodón, una locomotora de jengibre, un árbol que se acercaba a las lámparas y dos niñas sentadas entre bolas rojas y guirnaldas. En esas imágenes, la Navidad comenzó antes de la fecha marcada en el calendario, a través de los objetos que pasaron a ocupar la casa y de los preparativos compartidos con sus hijas.

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