Juan Manuel Urtubey tomó distancia de una candidatura de CFK

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El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey planteó que discutir una candidatura de Cristina Kirchner en 2027, como impulsa La Cámpora y sectores afines a la exmandataria, es “hacerle el juego al Gobierno”, y reclamó que el peronismo abandone la “lógica hiperpersonalista” para construir un proyecto nacional.

Para el dirigente salteño, la expresidenta “es una persona de incidencia no solo en el peronismo, sino en la sociedad, pero claramente no va a poder protagonizar” los comicios del próximo año a raíz de su condena en la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el 10 de junio de 2025 la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Ante la consulta directa si puede ser candidata, Urtubey remarcó que “hoy no puede serlo”, al hablar en el programa “No Vale Arrugar”, por radio Splendid. A la expresidenta solo le resta esperar si obtiene un recurso favorable en una jurisdicción internacional, tras el planteo elevado a la ONU. Sin embargo, Urtubey fue tajante sobre embarcarse en una posible postulación de CFK: “Al discutir sobre cuestiones que hoy no son posibles le terminás haciendo juego al Gobierno”.

Urtubey asistió el martes pasado al acto del peronismo en San Fernando, donde confluyeron distintas vertientes del movimiento justicialista y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quedó en el centro de la escena.

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El exgobernador de Salta consideró que el intento oficialista de suspender las elecciones PASO expone una debilidad política. (Infobae en Vivo)

Para el exdiputado nacional, quien volvió a hablar con la expresidenta el año pasado tras 10 años sin hacerlo, la condena en la causa Vialidad, en la que se le atribuyen hechos de corrupción, es “arbitraria” e “injusta”. Sin embargo, a su entender, la prioridad del peronismo debe ser construir “una alternativa electoral” que pueda competir. “El camino a la renovación debe venir acompañado de algo más importante que los candidatos, que es un proyecto nacional”, sostuvo.

En ese marco, resaltó el acto partidario en San Fernando, donde lo que se planteó es la existencia de un “modelo de país diferente al que plantea el Gobierno”. “Vamos a un proceso en donde hay un proyecto nacional, en donde hay más firmes convicciones y principios”, sostuvo como desafío que atraviesa al peronismo.

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Según su perspectiva, se debe rechazar como alternativa el regreso a las experiencias anteriores, en otra clara diferencia con reivindicar los mandatos de CFK ante el próximo proceso electoral. “Nosotros no podemos pretender decirle a la gente: ‘Miren, vamos a volver a hacer lo que hicimos antes’, porque obviamente no te va a votar nadie”, afirmó.

“El peronismo tiene un problema que tenemos nosotros que plantear con claridad a la sociedad: nosotros debemos elevar el umbral de institucionalidad, salir de la lógica hiperpersonalista que nos caracterizó”, concluyó.

Juan Manuel Urtubey sostuvo que debatir una candidatura de Cristina Kirchner para 2027 favorece la estrategia del Gobierno nacional.

La eliminación de las PASO

Urtubey también se refirió al proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno, que obtuvo dictamen en el Senado y contempla la suspensión de las PASO para las próximas elecciones. El exgobernador planteó que el hecho de que La Libertad Avanza busque modificar las reglas electorales es un síntoma de debilidad. “Cuando los gobiernos empiezan a modificar los sistemas electorales para tratar de ser más competitivos, habitualmente no les sirve para nada”, expresó. “Si vos hacés las cosas bien y estás en el Gobierno, la gente te va a votar”, contrastó.

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Sin embargo, para el peronismo, la eliminación de las PASO obligaría a organizar una interna propia. “No es fácil organizarla, pero tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de hacerla”, deslizó Urtubey.

Otro punto que señaló el exgobernador es que la reforma puede reducir la participación electoral y modificar el sistema de financiamiento de las campañas. “Te están generando una democracia de menor intensidad y mucho más atada a intereses particulares y privados que al interés público”, afirmó.

El acto por el Día de la Militancia peronista, en San Fernando

El equilibrio fiscal y las críticas al RIGI

Desde su mirada, Urtubey se encolumna en aquellos dirigentes del peronismo que defienden la meta del “equilibrio fiscal”, aunque cuestionó que el Gobierno presente como resultado definitivo un equilibrio “arriba de la línea”, sin considerar la fuente de financiamiento ni los servicios de deuda.

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También reclamó discutir el modo en que se ordenan las cuentas públicas. En particular, cuestionó que se eliminen subsidios a la energía y al transporte, mientras se conceden beneficios fiscales a inversiones extranjeras.

“La Argentina necesita incentivar el ahorro interno. Ese es un problema histórico, no es un problema del gobierno Milei. Pero si la Argentina va a ordenar sus cuentas macro, el desafío es cómo el ahorro interno permite generar el desarrollo en términos de un sistema financiero sólido y crecimiento productivo. Pero eso lo vamos a hacer si vos generás seguridad jurídica, que no hay hoy en la Argentina, y que es sostener reglas de juego, haya división de poderes y no tengas un presidente que le dé instrucciones al Congreso ni a la justicia”, planteó.

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Vista de dron de planta de producción de litio de Eramet en el Salar Centenario en Salta, Argentina, el 4 de julio de 2024. Foto: Reuters

Finalmente, también puso reparos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las medidas clave del gobierno de Javier Milei. “Yo creo que algunas cosas vamos a tener que rediscutir. Todos los proyectos que tienen RIGI en la provincia de Salta ya estaban en mi provincia cuando yo era gobernador hace ocho años”, puntualizó.

Y remató: “¿De qué nueva inversión me están hablando? Guarda con las herramientas que pueden ser virtuosas, pero si en definitiva es un revoleo para ver cuáles son los amigos de turno que no van a pagar impuestos, mientras a la gente le rompe la cabeza”.

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“Seamos cuidadosos. Así como lo somos para eliminar el subsidio al transporte, también seamos cuidadosos cuando le damos exenciones a inversiones de 500 palos verdes”, concluyó.