El economista que Milei invitó a una reunión de Gabinete se hizo tres preguntas clave sobre el futuro del plan libertario

El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete. (Alberto Ades en X)

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Tras haber sido convocado por el presidente Javier Milei para participar de una reunión de Gabinete, el economista Alberto Ades publicó un análisis sobre la economía argentina en el que combinó elogios a la gestión oficial con una advertencia: la transformación que impulsa el Gobierno puede resultar necesaria para crecer, pero también deja dilemas abiertos en materia de política monetaria, tipo de cambio y financiamiento.

El economista argentino radicado en Estados Unidos valoró el ordenamiento fiscal, la desinflación y la reducción de la pobreza que atribuyó a la gestión de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el resto del equipo económico. “Ha encarado una tarea verdaderamente titánica, con logros que me parecen ya notables”, escribió.

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A la vez, Ades puso el foco sobre los costos de la apertura comercial y de la expansión de sectores como la energía, la minería y el agro. Su diagnóstico es que ambos procesos están modificando los precios relativos y la distribución de capital, empleo y otros recursos entre las distintas actividades.

La apertura comercial

El análisis de Ades parte de una idea: una economía que se abre al comercio internacional mientras crecen sectores históricamente relegados por las políticas públicas atraviesa una transformación de su estructura productiva.

El analista sostuvo que una depreciación real puede asistir a algunos sectores, pero también reducir salarios reales y afectar el consumo.

La apertura expone a las actividades que estuvieron protegidas a una competencia mayor. A su vez, el avance de la energía, la minería y el agro puede impulsar una apreciación del tipo de cambio real, con consecuencias sobre la rentabilidad de otras ramas productivas.

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Ades advirtió que observar sólo a los sectores afectados puede llevar a conclusiones parciales. “El riesgo de analizar estos procesos en equilibrio parcial, concentrándose en los sectores perjudicados, es perder de vista lo que ocurre en equilibrio general”, planteó.

En esa lógica, algunas empresas pueden contraerse o desaparecer sin que eso suponga necesariamente una destrucción de riqueza para el conjunto de la economía. El resultado puede ser una reasignación de recursos hacia áreas donde el país cuenta con mayores ventajas comparativas y productividad.

El economista sostuvo que esa transición es indispensable para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida. Pero remarcó que no ocurre sin costos: hay inversiones que no pueden reconvertirse de un día para otro, trabajadores que necesitan adquirir nuevas capacidades, restricciones para acceder al crédito y empresas que pueden no resistir hasta que las nuevas condiciones se consoliden.

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“Detrás de cada empresa que cierra hay trabajadores, familias e historias que merecen nuestra atención”, escribió.

El primer interrogante: la política monetaria

El primer gran debate que propuso Ades se concentra en la política monetaria. El economista se preguntó si, sin abandonar los objetivos de baja de la inflación, existe margen para aliviar las condiciones financieras que enfrentan las empresas y los proyectos de inversión.

Según Ades, los argentinos conservan cerca de USD 300.000 millones fuera del sistema financiero local.

“¿Es demasiado restrictiva la política monetaria?”, planteó. La cuestión, según explicó, consiste en definir si una recalibración permitiría que empresas potencialmente viables superen la transición hacia una economía más abierta y competitiva.

Ese cambio, de todos modos, presenta riesgos. Una política monetaria menos restrictiva puede facilitar el crédito y reducir el costo financiero para las compañías. Pero también puede introducir presiones sobre la desinflación y la estabilidad cambiaria.

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Ades no ofreció una respuesta concluyente. Señaló que la Argentina todavía enfrenta desequilibrios importantes, una restricción fiscal exigente, dificultades políticas para alcanzar acuerdos y un año electoral próximo. En ese contexto, sugirió que el debate debería concentrarse en encontrar instrumentos que reduzcan los costos de la transición sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

Descartó, de ese modo, que la respuesta deba pasar por aumentar el gasto público, otorgar subsidios, reducir impuestos sin una compensación fiscal o postergar la apertura. En cambio, mencionó la eliminación de regulaciones, la reducción de distorsiones tributarias sin pérdida de recursos, la mejora de la competencia, la movilidad laboral, la logística y el acceso al financiamiento privado.

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El ahorro en dólares y el crédito privado, el segundo desafío

El segundo interrogante se vincula con la capacidad del sistema financiero para movilizar el ahorro privado. Ades estimó que los argentinos mantienen fuera de los bancos locales moneda y depósitos por un volumen cercano a USD 300.000 millones.

El economista preguntó qué condiciones, además de la Inocencia Fiscal, permitirían que una porción mayor de esos recursos ingrese al sistema bancario o al mercado de capitales. La meta sería ampliar la oferta de crédito bancario y no bancario para financiar inversiones, consumo y actividad productiva.

Para Ades, una transformación profunda de la estructura productiva difícilmente pueda avanzar sin un crecimiento significativo del crédito privado. El desafío consiste en generar confianza, previsibilidad y mecanismos financieros que acerquen esos recursos al circuito formal sin comprometer los objetivos fiscales y monetarios.

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Un tipo de cambio real más alto puede tener beneficios y costos

El tercer debate que propuso Ades se refiere al tipo de cambio real. El economista se preguntó si una depreciación real del peso podría aliviar a sectores que afrontan una competencia externa más intensa, favorecer al turismo receptivo e impulsar, por distintos canales, actividades como la construcción.

“¿Ayudaría un tipo de cambio real más alto?”, escribió. Su respuesta no fue categórica porque, según describió, una depreciación real tendría efectos opuestos sobre distintos sectores y variables.

Un dólar más alto en términos reales puede dar aire a empresas expuestas a las importaciones o que exportan bienes y servicios. También puede favorecer la llegada de turistas extranjeros. Pero, al mismo tiempo, puede reducir los salarios reales, encarecer los insumos importados y deprimir el consumo interno.

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Ades añadió una pregunta adicional: cuánto de la apreciación cambiaria responde a desequilibrios que podrían revertirse y cuánto surge de un cambio genuino en las ventajas comparativas de la Argentina, a partir del crecimiento de sectores como la energía, la minería y el agro.

Si esa apreciación refleja una transformación productiva sostenible, forzar una corrección podría tener límites. “Importa el efecto neto en equilibrio general, no solamente lo que sucede con algunos sectores”, señaló.

Elogios a Milei y una propuesta para debatir medidas concretas

El mensaje de Ades combina respaldo al rumbo general con advertencias sobre sus dificultades. Por un lado, destacó los avances que observa en la estabilización macroeconómica. Por otro, señaló que las empresas y los trabajadores que quedan expuestos a la transición necesitan condiciones que les permitan adaptarse.

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El economista sostuvo que el Gobierno trabaja sobre varias de esas cuestiones y reconoció la complejidad del escenario. También pidió que los economistas, aun desde posiciones políticas y tradiciones distintas, aporten medidas aplicables.

“La crítica es indispensable, por supuesto. Pero quizás podríamos dedicar un poco menos de energía a marcar diferencias y un poco más a explorar soluciones”, afirmó.

Su planteo final fue que la discusión sobre tasas de interés, financiamiento privado y tipo de cambio no debería limitarse a la situación de los sectores que pierden rentabilidad. Para el analista financiero, el desafío consiste en preservar el programa de estabilización y, a la vez, encontrar mecanismos que hagan menos costosa la transición hacia una economía con una estructura productiva diferente.