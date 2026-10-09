Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos: el trasfondo de la cumbre y la aclaración que le hizo la senadora

Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

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El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich se reunieron esta mañana en la Quinta de Olivos. El encuentro duró casi dos horas y configuró un hecho de altísimo vuelo político, ya que los diferentes desmarques que la jefa de bloque venía haciendo en la esfera pública generaban suspicacias sobre cómo podría actuar políticamente en la campaña del año próximo.

La cumbre se dio a conocer a través de un posteo de Bullrich en su cuenta de X. “Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP [Todo Marcha Acorde al Plan]”, escribió y le adjuntó una foto de ambos una vez finalizada la charla. El Presidente citó esa publicación y escribió los términos “MAGA” y “VLLC”, las respectivas siglas de Make Argentina Great Again y Viva La Libertad Carajo. En su cuenta de Instagram dio algunos detalles adicionales: “Desayuno de trabajo con @patobullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo”.

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A priori, la reunión y las declaraciones posteriores sirvieron para descomprimir las versiones de internas entre ambos dirigentes. En el último tiempo, Bullrich incrementó los desmarques en ciertas medidas y decisiones (tanto políticas como económicas) que tomó el Ejecutivo. Estas fueron leídas tanto por actores externos como internos del Gobierno como una suerte de diferenciación de la dirigente, que podría especular con un proyecto nacional propio. Otros despachos del Gobierno afirman que solo muestra poder político de cara a las negociaciones por las listas electorales del año próximo.

Una fuente directa de una de estas dos personas le comentó a Infobae que fue una “buena reunión”. Allí, Bullrich le planteó a Milei que “va a seguir marcando lo que ella ve que está mal”. En tanto, Milei le dijo que “está perfecto” y que respeta esa postura.

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El tuit de Patricia Bullrich sobre su reunión con Javier Milei

Este trascendido coincide con lo que le han escuchado decir a Milei en privado, que no va a molestarse por las declaraciones de la senadora libertaria. Se trata de una conversación parecida a la que mantuvieron meses atrás, cuando Bullrich hizo público su malestar con la cúpula del Gobierno por negarse a avalar el pliego a jueza de María Verónica Micheli por ser cuñada de un periodista apuntado por el Gobierno.

Días atrás hubo otro episodio ligado a lo judicial y que volvió a marcar distancia con la estrategia judicial de los hermanos libertarios. La jefa del bloque libertario anunció que no acompañará el pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por la Casa Rosada para ser nombrada como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal. Su cuestionamiento se basa en la actuación de la magistrada en la causa contra el policía Luis Chocobar, a quien pidió condenar con tres años de prisión.

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“No le pueden pedir a Patricia que haga algo que no siente o que no va con sus convicciones”, justifican en su entorno, para agregar: “Hay cosas que ella nunca a perder y la gente que la sigue sabe que no se mueve de sus banderas”.

El tramo respecto de los desmarques públicos fue solo una parte de la extensa reunión entre ambos. Hace días que en el entorno de ambos se venía avisando que iba a haber una reunión de trabajo. Esta se pudo haber hecho tiempo atrás, pero en los dos sectores afirman que los viajes del Presidente postergaron cualquier cónclave.

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La cena de Patricia Bullrich con Karina Milei, Martín Menem y senadores

La relación que Bullrich tiene con Milei es mejor que con muchas personas de su entorno. El Presidente la respeta y le reconoce el caudal de votos que tiene, así como la imagen positiva que tiene en un segmento del electorado.

El vínculo con Karina Milei no goza de esa misma salud, si bien ambas no tienen problema de reunirse en privado y mostrarse juntas en público. El último caso fue la cena con senadores que hubo dos semanas atrás en un restorán en el barrio porteño de Villa Urquiza. Quienes forman parte del círculo más cercano de la senadora afirman que la relación con la hermana presidencial “podría ser mejor si no tuviera influencias por atrás”. La mención indirecta es a los primos Menem, con quienes existe un vínculo mucho más tenso. Esos roces terminan exteriorizándose en los nombramientos judiciales que el Gobierno impulsa a través del Senado, ya que la selección primaria de los candidatos del Poder Ejecutivo tiene una influencia determinante por el karinismo.

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Ese foco de conflicto podría tener otras aristas. Bullrich pretende tener un rol más importante al interior del esquema de poder del Gobierno. Su avance ha sido progresivo: comenzó desde su rol específico como ministra de Seguridad y a partir de su rotunda victoria en la Ciudad del año pasado comenzó a valorizarse internamente. La creación de la Mesa Política la colocó en un rol dentro de la toma de decisiones del oficialismo, pero podría pretender una centralidad mayor en términos de la elección de candidatos el año próximo. La lapicera pasa por las autoridades del partido nacional de La Libertad Avanza y ahí existe una puja inevitable.

A modo de síntesis, Bullrich piensa que hay dos socios mayoritarios de la empresa libertaria: Javier Milei y ella. Para sustentar esa visión es que muestra la imagen nacional que ostenta y su capilaridad en el establishment económico. Fue la principal figura del Coloquio de IDEA celebrado la semana pasada y tuvo varios encuentros privados con figuras del Círculo Rojo empresarial, que le sonríe a la idea de un “mileismo sin Milei”. Es decir, con la senadora a la cabeza.

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Esa posibilidad no parece ser realista con los números que todavía sigue teniendo Milei. Las encuestas que más siguen los estrategas del Presidente lo tienen con un promedio de 33%. El número no es alto, pero puede tener potencialidad de ser mayor si la economía se recupera. En el mientras,, Milei entiende que hay un sector de sus votantes que valora que abrace a la exministra de Seguridad. Aunque se ha escuchado a bullrichistas decir que les encantaría ver a su dirigente presentándose como candidata en 2027, también reconocen que hoy las condiciones no son óptimas y que los incentivos están orientados a sostener esa alianza estratégica.

Mientras tanto, la senadora seguirá haciendo planteos puntuales, y así se lo transmitió al Presidente: “Se lo dijo y a Milei le gusta que le avisen y le digan las cosas en la cara”. Tal vez, uno de los puntos más sensibles ha sido los referidos a la marcha de la economía. Su sector es uno de los que más puja puertas adentro para que se produzcan ciertos estímulos a grupos específicos de la sociedad. Resultó una novedad que se haya conocido por estas semanas su contacto cuasipermanente con el economista Carlos Melconian, alguien que no cae bien en el equipo económico, particularmente en Milei.

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