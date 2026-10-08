El oro del BCRA: la AGN dice que el organismo especuló con el precio del metal, “erró el cálculo” y perdió más de USD 1.000 millones

La pérdida de $1,5 billones se pagó con divisas del Banco Central. (Reuters)

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La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y señaló que, en 2025, la autoridad monetaria realizó operaciones financieras “especulando” con la trayectoria del precio internacional del oro, “erró el cálculo” y perdió 1.023 millones de dólares.

Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, sostuvo que desde que el organismo audita los estados contables del Banco Central “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

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El señalamiento forma parte de la auditoría de los estados contables de la entidad al 31 de diciembre de 2025. Sobre ese conjunto, la AGN opinó que los balances son razonables en sus aspectos técnicos y en lo que respecta a la situación patrimonial del Banco Central.

La AGN y las operaciones con oro del Banco Central

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y señaló que, en 2025, la autoridad monetaria realizó operaciones financieras “especulando” con la trayectoria del precio internacional del oro, “erró el cálculo” y perdió 1.023 millones de dólares.

Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, sostuvo que desde que el organismo audita los estados contables del Banco Central “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

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El señalamiento forma parte de la auditoría de los estados contables de la entidad al 31 de diciembre de 2025. Sobre ese conjunto, la AGN opinó que los balances son razonables en sus aspectos técnicos y en lo que respecta a la situación patrimonial del Banco Central.

El informe, sin embargo, incluye un apartado específico sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Olmos lo describió como “lo que suscitó esta polémica”, y el organismo detalló qué operaciones se concertaron y bajo qué esquema.

Cómo fueron las operaciones con derivados

Ahora bien, según la AGN, el esquema se originó durante la actual gestión del Banco Central, la de Bausili. De acuerdo con el organismo, la entidad concertó en 2025 operaciones de derivados liquidables en dólares, con fines de cobertura.

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Para esas operaciones, el BCRA utilizó parte del oro de las reservas “como bien de respaldo o subyacente, técnicamente hablando”, según explicó Olmos.

Durante la gestión de Bausili, se concertaron operaciones de derivados que tomaron parte del oro de las reservas como respaldo. (Comunicación Senado)

De acuerdo con los estados contables, el resultado de esas operaciones fue una pérdida de $1,5 billones, que se pagó con divisas del Banco Central. El presidente de la AGN detalló cómo se compone: USD 960 millones corresponden al resultado negativo de las operaciones y USD 62,8 millones a primas de opciones.

Sobre la situación de esas posiciones al cierre del ejercicio, Olmos afirmó que “ya no existen posiciones u operaciones abiertas por este concepto”.

La ganancia por el aumento del precio del oro

El mismo ejercicio dejó otro resultado, de signo contrario. La tenencia de oro del Banco Central registró en 2025 una ganancia patrimonial de más de $8 billones.

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Olmos aclaró que la tenencia de ese oro fue “adquirida no en esta gestión, sino en las de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont”. Según la AGN, la ganancia se explica únicamente por la suba internacional del precio del metal.

Por eso, el presidente del organismo separó los dos resultados: “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”.

La suba internacional del precio del oro explica, según la AGN, la ganancia patrimonial de más de $8 billones que registró en 2025 la tenencia del Banco Central. (Crédito Andina)

Los estados contables registran ambos movimientos en el mismo ejercicio: la ganancia por la revaluación del oro que el Banco Central ya tenía y la pérdida por las operaciones con derivados.

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La auditoría sobre el traslado del oro

Olmos explicó que la AGN trabaja en forma paralela en otra auditoría, de gestión, sobre las reservas físicas de oro del BCRA y su traslado. Se trata de un trabajo distinto al de los estados contables: aquel analiza los números del ejercicio 2025 y este se enfoca en la administración del metal.

Según el presidente del organismo, ese informe permitirá saber “por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el Banco Central o para quién”.

Ese informe se encuentra hoy en el Banco Central, que debe presentar su descargo ante la AGN.