El homenaje al terrorista del ERP, Mario Roberto Santucho, generó una fuerte controversia

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La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de su vicerrector, Emiliano Yacobitti, expresó su rechazo al homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que la Facultad de Ciencias Sociales prevé realizar el próximo 10 de diciembre. El dirigente universitario anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la institución se pronuncie formalmente contra la iniciativa, que incluye la instalación de una escultura dedicada al líder guerrillero.

La definición de Yacobitti fija la posición de la conducción de la UBA frente al homenaje respaldado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, encabezado por la decana Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño. El vicerrector buscará que ese rechazo se traduzca en una resolución del máximo órgano de gobierno universitario. En paralelo, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, reclamó que se impida la realización del acto y que se evalúen sanciones contra sus promotores.

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El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se pronunció en contra del homenaje al terrorista Santucho

“Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó contra las instituciones estatales durante el período democrático de 1973 a 1976”, expresó Yacobitti en su cuenta de la red social X. Su pronunciamiento cuestionó especialmente las acciones armadas que el ERP desarrolló contra gobiernos constitucionales durante la década de 1970.

“Como vicerrector de la UBA estoy convencido de que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, afirmó.

Yacobitti también distinguió entre el estudio académico de los procesos históricos y los reconocimientos institucionales. “En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los períodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica”, sostuvo.

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A continuación, señaló que “los homenajes deben estar reservados para quienes se destacan por sus aportes en ciencia, tecnología y en la vida pública, siempre dentro del respeto a la democracia”, como establecen el Estatuto de la UBA y la Constitución Nacional.

Yacobitti llevará el rechazo al Consejo Superior de la UBA

Finalmente, el vicerrector anticipó: “Por eso voy a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido”.

El Consejo Superior tiene previsto reunirse este miércoles 25 de noviembre. La presentación permitirá que el rechazo expresado por la conducción universitaria sea considerado institucionalmente. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución formal que suspenda el homenaje. Yacobitti, actual vicerrector durante la gestión de Ricardo Gelpi, asumirá como rector el próximo 11 de diciembre, un día después de la fecha anunciada para el acto.

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La actividad fue promovida por la cátedra del docente Pablo Bonavena, de la carrera de Sociología, junto con el Colectivo Cultural Contramuro. También participan de la organización la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios.

El homenaje está convocado para el jueves 10 de diciembre, a las 18, en el patio interno denominado Indio Solari, ubicado en la sede de Ciencias Sociales de Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. La programación contempla intervenciones políticas y culturales, la instalación de una escultura y unas palabras de cierre de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

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El Consejo Directivo de Ciencias Sociales, presidido por Ana Josefina Arias, declaró la actividad de interés institucional y dispuso la colocación de un cuadro-escultura donado por el Colectivo Cultural Contramuro. La resolución fue aprobada el pasado 27 de octubre y constituye un respaldo formal de la facultad a la iniciativa.

Homenaje a Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

Arias mantiene vínculos políticos con sectores del peronismo porteño y el kirchnerismo. Participó de encuentros con dirigentes de ese espacio y fue fotografiada durante una visita a Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, junto con Mariano Recalde, Lucía Cámpora e Itaí Hagman.

En los fundamentos de su resolución, el Consejo Directivo destacó la trayectoria política y militante de Santucho, su participación en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Tucumán y su posterior desempeño como dirigente del PRT y comandante del ERP. También vinculó la iniciativa con el compromiso de la facultad con la memoria, la verdad y la justicia en materia de derechos humanos.

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La decisión corresponde al órgano de gobierno de Ciencias Sociales y no representa una posición adoptada por el conjunto de la UBA. Precisamente, el proyecto anunciado por Yacobitti apunta a establecer un pronunciamiento del Consejo Superior contrario al homenaje.

El conflicto se produce, además, durante la transición de autoridades de la facultad. En agosto, el Consejo Directivo eligió a Diego de Charras como próximo decano y a Julián Rebón como vicedecano, representantes del sector reformista, que asumirán en marzo de 2027. Desde ese espacio se planteó la posibilidad de revisar la decisión institucional, aunque el recambio se concretará después de la fecha prevista para el acto.

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El Gobierno pidió impedir el acto

El Gobierno nacional también rechazó el homenaje y formalizó un pedido ante las autoridades de la UBA. La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

A través de una nota dirigida al rector Ricardo Gelpi, la cartera nacional reclamó que se adopten medidas administrativas para impedir la realización de la actividad y solicitó información sobre las actuaciones disciplinarias que pudiera impulsar la universidad contra sus organizadores.

El comunicado oficial precisó que el pedido busca evitar el acto en homenaje a quien fuera jefe del ERP. También reclamó “la adopción de las medidas administrativas necesarias a fin de impedir la realización del homenaje y la aplicación de las sanciones que correspondan a sus promotores”.

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Sin embargo, el alcance de esa presentación está condicionado por la autonomía universitaria, reconocida por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional y por la Ley de Educación Superior 24.521.

El Poder Ejecutivo no tiene facultades para ordenar unilateralmente la suspensión de una actividad institucional de la UBA ni para imponer sanciones disciplinarias a sus organizadores. Esas decisiones corresponden a los órganos universitarios competentes, de acuerdo con las atribuciones que establece su normativa interna.

De esta manera, aunque el Gobierno y la conducción de la universidad coinciden en el rechazo al homenaje, sus intervenciones tienen alcances diferentes. Mientras el Ministerio de Capital Humano formuló un requerimiento administrativo, Yacobitti anunció que promoverá una definición dentro de los mecanismos institucionales de la propia UBA.

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Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en 1936, participó en la fundación del PRT en 1965 y fue uno de los principales impulsores del ERP, creado en 1970 como brazo armado de esa organización.

Durante su actividad, el ERP realizó secuestros, asesinatos, ataques a instalaciones militares y operaciones destinadas a obtener armamento y recursos. Su estrategia de lucha armada comenzó durante la dictadura de 1966 a 1973, pero continuó después de la recuperación del orden constitucional.

Entre sus acciones más conocidas estuvieron el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, en 1972; el ataque al Comando de Sanidad del Ejército, en septiembre de 1973; el asalto a la guarnición militar de Azul, en enero de 1974, durante el gobierno de Juan Domingo Perón; y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, en diciembre de 1975, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón.

El ERP también desarrolló una estructura guerrillera rural en Tucumán. Santucho murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, cuando la Argentina ya estaba bajo la dictadura instaurada el 24 de marzo de ese año.

La continuidad de las acciones armadas del ERP durante los gobiernos constitucionales de 1973 a 1976 constituye el argumento central del rechazo expresado por Yacobitti.

El homenaje está previsto, además, para el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la recuperación de la democracia en 1983, con la asunción presidencial de Raúl Alfonsín, y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Por ahora, la actividad continúa convocada. La definición política de la conducción de la UBA ya fue expresada públicamente y el próximo paso será su tratamiento en el Consejo Superior, donde Yacobitti buscará convertir ese rechazo en un pronunciamiento institucional.