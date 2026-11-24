En el mercado hay dudas respecto al programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029. (Foto: Maximiliano Luna)

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La suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) por la suba de tasas abrió dudas en el mercado sobre el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo. En menos de dos meses, el Gobierno enfrenta el primer desafío: tiene vencimientos por USD 4.400 millones el próximo 9 de enero y deberá reunir dólares por distintas vías. Una de ellas son los préstamos con garantías, sobre los cuales fuentes del quinto piso del Palacio de Hacienda aseguraron a Infobae que las operaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fonplata ya están cerradas y que los fondos ingresarán en los primeros días de 2027.

“Están cerrados los préstamos con garantías de CAF y Fonplata. Entran la primera semana de enero”, indicaron fuentes del Ministerio de Economía en conversación con Infobae. Los créditos sumarán USD 800 millones, una cifra que integra el esquema de financiamiento previsto por el Gobierno para atender sus compromisos en dólares.

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La confirmación de esos desembolsos aporta una parte de los recursos que el Tesoro necesita para los pagos próximos, aunque no cubre el total de los vencimientos. Entre los préstamos garantizados, el desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los recursos previstos por la privatización de AySA hay USD 2.140 millones. La diferencia frente a los USD 4.400 millones asciende a USD 2.260 millones.

Nuevos préstamos con garantías

Los USD 800 millones vinculados a CAF y Fonplata forman parte de los préstamos con garantías que integraban el programa financiero de 2026. Para ese año, el Gobierno contemplaba ingresos por USD 4.000 millones a través de esa modalidad.

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Hasta el momento ya ingresaron USD 3.200 millones mediante operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Con el tramo de CAF y Fonplata, el Ejecutivo completará los USD 800 millones restantes previstos dentro de ese esquema. Los fondos llegarán en la primera semana de enero, dentro del período en el que el Tesoro deberá reunir dólares para afrontar vencimientos por USD 4.400 millones.

Para 2026, el equipo económico contemplaba USD 4.000 millones por prestamos con garantías de organismos internacionales. (Foto: Ministerio de Economía)

Los créditos garantizados se convirtieron en una de las fuentes centrales de financiamiento para el programa de 2026. La secuencia comenzó con las operaciones del BID y del Banco Mundial y seguirá con el ingreso de los recursos de CAF y Fonplata.

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El desembolso pendiente del FMI

El equipo económico también espera un desembolso por USD 1.000 millones del FMI. El directorio del organismo tratará la tercera revisión del acuerdo en las primeras semanas de diciembre. Si el directorio aprueba la revisión, se habilitará el giro de los recursos. El dinero impactará sobre la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ese desembolso forma parte del cálculo de recursos disponibles que maneja Economía. Junto con los USD 800 millones de CAF y Fonplata, el giro del FMI elevaría a USD 1.800 millones el volumen de fondos provenientes de organismos internacionales y préstamos garantizados.

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En la primera semana de diciembre, el directorio del FMI debe tratar la tercera revisión del acuerdo con Argentina. (Foto: Reuters/Yuri Gripas))

La tercera revisión es una instancia necesaria para que el Tesoro reciba el monto pendiente. El Gobierno espera esa definición durante diciembre, antes del ingreso de los créditos de CAF y Fonplata programado para enero. La aprobación del organismo sumaría una fuente de divisas al esquema financiero, en un momento en que la suspensión de las colocaciones del AO29 dejó menos opciones de financiamiento inmediato en el mercado.

Recursos por privatizaciones

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aparece como otra fuente de fondos para el Tesoro. Por la concesión de la empresa, el Estado espera recibir USD 340 millones antes de que finalice 2026. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Infobae que los recursos ingresarán a la cuenta del Tesoro Nacional antes del cierre del año. La transferencia se realizará después de la firma del contrato de compraventa de acciones del 17 de diciembre.

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La privatización de Belgrano Cargas figuraba como otra posible fuente de dólares antes del cierre del año a pesar de los cambios de fecha. La medida se formalizó a través de la Resolución 1914/2026, publicada en el Boletín Oficial y estableció un nuevo cronograma para la presentación y apertura de las ofertas. La apertura estaba prevista inicialmente para el 11 de noviembre; con la resolución, esa fecha pasó al 21 de diciembre.

La postergación ocurrió después de que el principal competidor, el Grupo México, se retiró de la compulsa, lo que motivó cambios en las condiciones técnicas y financieras de la licitación. Con el nuevo calendario, Belgrano Cargas no integra el conjunto de recursos que Economía tiene asegurados para afrontar los vencimientos próximos.

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¿Último recurso?

Frente a la brecha de USD 2.260 millones, una de las posibilidades es que el Tesoro compre dólares al Banco Central, entidad presidida por Santiago Bausili. Esa opción figura en el programa financiero de 2027 por USD 4.900 millones.

La operación permitiría al Tesoro acceder a divisas para atender sus obligaciones, pero reduciría la capacidad del BCRA para vender dólares en caso de volatilidad cambiaria. Si el Tesoro utiliza esa vía, la autoridad monetaria tendrá menos margen para intervenir en el mercado cambiario ante una mayor demanda de divisas o movimientos en las cotizaciones.

En el 2027, el Tesoro le va a comprar al Banco Central USD 4.900 millones. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

La posibilidad de comprar dólares al Banco Central aparece en el escenario posterior a la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029. La necesidad de reemplazar o complementar fuentes de financiamiento lleva al Gobierno a considerar mecanismos que estaban previstos dentro de su programa para 2027.

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Funcionarios del Gobierno también mencionaron el eventual uso del swap de monedas con el Banco Central de China. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, señaló que ese instrumento puede ayudar a cubrir vencimientos si fuera necesario. Según estimaciones privadas, el tramo disponible del swap con China ronda los USD 6.000 millones.

Además, los préstamos garantizados podrían sumar un monto adicional. El equipo económico también puede recurrir a préstamos de corto plazo, como repos u otras operaciones financieras que el Gobierno utilizó en ocasiones anteriores.