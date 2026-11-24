Los jugadores descubrieron la pista en la radio del juego (YouTube)

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La canción “Kamikazi” de D’Angelo fue lanzada de manera póstuma después de su aparición sorpresa en Grand Theft Auto VI. El tema se escucha en Worldwide FM, una de las emisoras ficticias del juego de Rockstar Games, y desde el 23 de noviembre también está disponible en plataformas de streaming. Se trata de la primera publicación oficial del músico estadounidense desde su muerte, en 2025.

La pieza comenzó a circular entre los seguidores luego del estreno de GTA VI, el 19 de noviembre de 2026. Su inclusión no había sido anunciada durante la promoción previa del título y fue detectada por usuarios que recorrían Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami que volvió a convertirse en escenario de la franquicia.

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La familia del cantante, cuyo nombre era Michael Archer, informó que D’Angelo aprobó la versión definitiva de “Kamikazi” en noviembre de 2024. Esa autorización contemplaba tanto su incorporación al videojuego como su posterior edición como sencillo, según la declaración difundida por su hermano y albacea de su patrimonio, Luther Archer Jr.

“Él era un gran admirador de Rockstar Games y ya había colaborado con ellos”, señaló Archer en el texto citado por Rolling Stone. El responsable de su legado añadió que el artista se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que la canción llegara a un público amplio a través del juego.

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D’Angelo retomó su vínculo con Rockstar tras una colaboración previa

La relación entre el músico y Rockstar Games se había consolidado años antes. En 2018, D’Angelo aportó “Unshaken” a la banda sonora de Red Dead Redemption 2, una composición original que acompañaba una secuencia clave de la historia. De acuerdo con Billboard, el vínculo con el estudio nació de su afición por la saga y de sus visitas a las oficinas de la compañía para probar ese juego.

“Kamikazi” recupera esa conexión en otro universo de Rockstar. La canción suena en Worldwide FM, la estación de jazz y funk conducida por Gilles Peterson, mientras que “Lady”, uno de los clásicos de su repertorio, forma parte de Honey FM. La coincidencia adquiere relevancia porque Vice City era uno de los títulos que D’Angelo solía jugar con su hermano, según relató Archer a Vulture.

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El sencillo fue producido por D’Angelo, el multiinstrumentista Slingbaum y el ingeniero Ben Kane, colaborador del intérprete durante la etapa de Black Messiah, publicado en 2014. D’Angelo y Slingbaum ejecutaron la mayor parte de los instrumentos, mientras que los bateristas Yussef Dayes y James Gadson aportaron interpretaciones distintas para la grabación. Gadson murió en abril de 2026.

El registro también incluye coros de Nick Hakim, Jermaine Holmes, keiyaA, June McDoom y un coro de Baltimore. Kane explicó a Vulture que el proyecto partió de una maqueta realizada años atrás y que el artista retomó el material cuando preparaba canciones para presentar al equipo musical de GTA VI.

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La versión final reúne una base de funk, dos pistas de batería y arreglos de sintetizador.

D’Angelo autorizó en noviembre de 2024 la versión final del tema para el videojuego y para su edición comercial (AP)

La familia de D’Angelo anticipó nuevos lanzamientos de su archivo musical

La publicación de “Kamikazi” abrió una nueva etapa en la gestión del catálogo del autor de Brown Sugar, Voodoo y Black Messiah. Archer afirmó que su hermano le confió la responsabilidad de supervisar las obras que se editen después de su muerte y remarcó que las decisiones buscarán ajustarse a los criterios artísticos que el cantante aplicaba a sus grabaciones.

“Es una misión que debe asumirse con los estándares y la integridad que nuestro ser querido habría exigido, sin concesiones”, afirmó Archer en el comunicado reproducido por SPIN. La declaración no precisó fechas ni formatos para los próximos lanzamientos, aunque confirmó que el equipo trabaja sobre material que permanecía inédito.

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En octubre, Archer había anticipado la preparación de un álbum póstumo con canciones concebidas para la continuación de Black Messiah y otras piezas conservadas en el archivo. También mencionó la posibilidad de editar lados B. En ese marco, “Kamikazi” no integraría ese futuro disco, dado que se trata de un sencillo pensado para circular dentro y fuera de GTA VI.