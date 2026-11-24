Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Qatar (REUTERS/Daniel Cole)

Guardar

Tras un gran fin de semana en Las Vegas, Franco Colapinto no se conforma, va por más y ya piensa en el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino de Alpine advirtió que el circuito de Lusail castigará cualquier error fuera de la pista.

El argentino llegará a la penúltima carrera del calendario luego de terminar sexto en Las Vegas, resultado con el que igualó su mejor ubicación en la Fórmula 1 y aportó ocho puntos a Alpine. Su compañero Pierre Gasly fue quinto, por lo que la escudería sumó 18 unidades en Estados Unidos. “Fue fantástico volver a los puntos en Las Vegas e igualar mi mejor resultado en Fórmula 1”, señaló Franco en el comunicado de la escudería francesa previo a la competencia. El piloto destacó el rendimiento del auto en el circuito urbano estadounidense y el trabajo del equipo durante todas las sesiones.

PUBLICIDAD

El panorama cambiará en Qatar. Las Vegas ofreció una carrera condicionada por los rebufos en las rectas y por las características de una pista urbana. Lusail, en cambio, propone curvas de alta velocidad, una sucesión de sectores enlazados y escapatorias de grava que dejan poco margen ante una salida de pista.

Colapinto puso el foco en una de las principales amenazas del trazado catarí. “La pista castiga mucho los errores porque las trampas de grava están muy cerca de la salida de las curvas. Cada vez que uno se va ancho, lo paga”, explicó.

La cercanía de la grava puede tener consecuencias deportivas inmediatas. Un piloto que excede los límites de la pista pierde tiempo al volver al asfalto, puede llevar piedras a la trazada y queda expuesto a daños en el piso del monoplaza o en los neumáticos. También existe el riesgo de que los comisarios eliminen una vuelta en clasificación si detectan que las ruedas superaron los límites permitidos.

PUBLICIDAD

Franco Coalpinto volverá a tener acción en el Gran Premio de Qatar (REUTERS/Jeenah Moon)

El circuito exige precisión en los sectores rápidos, donde una corrección tardía puede alterar la trayectoria para la siguiente curva. Esa condición complica la búsqueda de una vuelta rápida en clasificación y eleva el desgaste durante la carrera, sobre todo cuando los autos circulan con el tanque cargado o pelean en tráfico. “El encadenado de curvas permite una vuelta muy satisfactoria cuando sale bien”, afirmó el pilarense. El desafío estará en sostener esa precisión durante toda la competencia y bajo una estrategia que limitará el margen de improvisación.

Para Alpine, la clave será combinar el ritmo que mostró en Las Vegas con una lectura precisa de las ventanas de detención. El argentino sostuvo que el equipo espera trasladar parte de aquel desempeño a Qatar, aunque reconoció que el escenario será distinto. “Esperamos llevar ese impulso a Qatar, que probablemente implique una vuelta a carreras más normales para esta temporada después de los rebufos extremos que acabamos de vivir”, señaló. Alpine buscará un segundo resultado consecutivo en zona de puntos antes de la última fecha, prevista en Abu Dhabi.

PUBLICIDAD

Pierre Gasly también destacó el desempeño de Alpine en Las Vegas, donde terminó quinto y logró su mejor resultado en ese circuito. “Me dio mucho gusto salir de Las Vegas con una buena cosecha de puntos para el equipo y mi mejor resultado de todos los tiempos en ese circuito. Haber estado en la lucha con los equipos punteros durante toda la carrera, especialmente después de unas cuantas carreras difíciles, fue realmente intenso y muy divertido. Volé de regreso a mi casa en Milán desde Las Vegas antes de que la atención se dirija a Qatar para otra carrera nocturna y la penúltima ronda de la temporada”, manifestó.

Sobre Qatar, el francés anticipó un escenario distinto al de Estados Unidos por las características de Lusail y el aumento de temperatura. “El Circuito Internacional de Lusail es rápido y fluido, con oportunidades de adelantamiento en la curva 1, y es casi seguro que será un desafío y un espectáculo diferentes a los de Las Vegas, debido a las características del circuito y al significativo cambio de temperatura. El equipo está motivado, y tengo la esperanza de que podamos mantener ese impulso para tener otro fin de semana positivo, sumar más puntos y terminar la temporada en lo más alto mientras nos acercamos a las últimas carrer”, concluyó. Alpine buscará sostener el impulso tras sumar 18 puntos en la fecha anterior y volver a la zona de puntuación antes del cierre de la temporada.

PUBLICIDAD

La carrera constará de 57 giros, con un recorrido total superior a los 308 kilómetros. La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres. El sábado incluirá el tercer entrenamiento y la clasificación, que ordenará la grilla para la prueba del domingo, cuya largada está prevista para las 13, hora de la Argentina.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30 (Argentina)

Práctica libre 2: 14.00 (Argentina)

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 29 de noviembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El circuito del Gran Premio de Qatar de F1 2026