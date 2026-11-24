Una tormenta costera complicará los traslados en la costa este de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias. (REUTERS/Mike Segar)

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Una tormenta costera prevista para el Día de Acción de Gracias podría complicar los desplazamientos en gran parte de la costa este de Estados Unidos, con lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes e inundaciones en zonas próximas al litoral. Las condiciones más adversas se esperan entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, durante uno de los períodos de mayor movimiento por carretera del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre un sistema de baja presión que se intensificará frente al sureste del país y avanzará hacia el norte. El pronóstico contempla precipitaciones abundantes, oleaje elevado y posibles interrupciones del suministro eléctrico por la caída de árboles.

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En el oeste, California enfrenta riesgos de inundaciones costeras antes del feriado, mientras que Washington y Oregón esperan nuevas precipitaciones y nieve en sectores montañosos. La intensidad de los impactos variará según la región y las condiciones locales.

Lluvias, vientos e inundaciones en la costa este

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC), dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), informó que un sistema de baja presión se fortalecerá frente al sureste y avanzará por la costa este durante el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre. El organismo identificó las inundaciones costeras como la principal amenaza, debido a la combinación de vientos onshore, mareas astronómicas elevadas y oleaje intenso.

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Las áreas expuestas abarcan desde Georgia y las Carolinas hasta el noreste del país. El pronóstico contempla acumulados de entre 25 y 102 milímetros de lluvia en las Carolinas y el Atlántico medio, mientras que el sur de Nueva Inglaterra podría recibir entre 25 y 51 milímetros, según el Centro de Predicción Meteorológica.

El organismo estableció un riesgo leve de lluvias excesivas para sectores de la costa de las Carolinas durante el miércoles. Esta categoría contempla la posibilidad de inundaciones repentinas en determinadas localidades, especialmente en zonas urbanas y terrenos vulnerables.

Los vientos también podrían generar problemas fuera del litoral. El WPC prevé ráfagas superiores a 80 km/h en sectores costeros y de más de 72 km/h en áreas interiores próximas al corredor de la autopista Interestatal 95 y los Apalaches centrales. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, daños materiales e interrupciones del suministro eléctrico.

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En Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Mount Holly amplió la vigilancia por vientos fuertes hacia sectores interiores. En su discusión meteorológica del martes 24, el organismo advirtió que la tormenta podría alcanzar su mayor intensidad durante el jueves, con inundaciones costeras de nivel moderado y la posibilidad de impactos importantes en sectores del litoral atlántico.

La oficina meteorológica de Mount Holly activó vigilancias por inundaciones y vientos en Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Nueva York y Long Island, con ráfagas de hasta 96 km/h el jueves

El área metropolitana de Nueva York se encuentra entre las regiones que podrían registrar vientos fuertes y lluvias persistentes durante el Día de Acción de Gracias. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Upton, Nueva York, mantiene una vigilancia por vientos fuertes para Long Island y sectores del área metropolitana desde las 10:00 del jueves hasta la 1:00 del viernes 27 de noviembre.

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Las ráfagas podrían alcanzar los 96 km/h, especialmente en Long Island y la región metropolitana. El período de mayor intensidad se espera durante la tarde y las primeras horas de la noche del jueves, aunque el horario exacto todavía presenta cierto margen de incertidumbre.

Las precipitaciones comenzarían a extenderse desde el sur durante la mañana y podrían intensificarse por la tarde y la noche. El pronóstico local contempla acumulados generales de entre 25 y 51 milímetros, con cantidades aisladas de hasta 76 milímetros, de acuerdo con la oficina de Upton del NWS.

La región también enfrenta un riesgo de inundaciones costeras entre el jueves y el viernes. Las mareas altas coincidirán con la llegada del sistema meteorológico, lo que podría provocar anegamientos, erosión de playas y sobrepasamiento del oleaje en sectores vulnerables.

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La oficina meteorológica advirtió que los vientos más intensos podrían afectar especialmente a Long Island y la zona metropolitana. Las autoridades mantienen el seguimiento del sistema para evaluar su evolución y determinar si será necesario ampliar los avisos a otras localidades.

Advertencia por inundaciones costeras en California antes del feriado

En California, las principales complicaciones se concentran en la costa y las áreas próximas a la bahía de San Francisco. El Servicio Meteorológico Nacional de San Francisco emitió una advertencia por inundaciones costeras importantes en sectores bajos próximos a las bahías de San Francisco, San Pablo y Monterey, con riesgo de anegamientos de hasta 2,7 pies (aproximadamente 82 centímetros) por encima del terreno en las zonas más vulnerables.

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La advertencia responde a la coincidencia de las mareas reales, conocidas como king tides, y la marejada asociada a las condiciones meteorológicas. En el indicador de mareas de San Francisco, el organismo prevé que el nivel del agua alcance 2,7 pies (82 cm) por encima de lo habitual durante la marea alta del miércoles 25 y 2,2 pies (67 cm) el jueves 26.

La advertencia costera contempla posibles inundaciones de infraestructura baja, cierres de carreteras y erosión del litoral. El organismo también recomienda evitar las playas, los muelles y otras estructuras próximas al agua durante los períodos de mayor oleaje.

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Las condiciones marítimas serán especialmente peligrosas el miércoles. El NWS de San Francisco emitió una advertencia por oleaje alto, con olas rompientes de entre 6 y 9 metros en sectores expuestos de la costa del Pacífico. El organismo pidió mantenerse fuera del agua por el riesgo de ser arrastrado por las olas.

El frente meteorológico también traerá lluvias moderadas a fuertes y ráfagas de entre 48 y 64 km/h en partes del área de la bahía y la costa central. Sin embargo, las precipitaciones deberían disminuir durante la mañana del miércoles, según el pronóstico de la oficina meteorológica local.

Para el Día de Acción de Gracias, el área de la bahía espera condiciones más secas. Aun así, la advertencia por inundaciones costeras continuará vigente hasta las 16:00 del jueves en los sectores incluidos en el aviso. Por eso, los desplazamientos por zonas bajas próximas al litoral podrían verse afectados incluso después de que disminuyan las lluvias.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por olas rompientes de hasta nueve metros en el litoral de California. (REUTERS/Fred Greaves)

Nieve y viento en los pasos montañosos de Washington y Oregón

En el noroeste del país, el Centro de Predicción Meteorológica anticipa nuevas precipitaciones durante el período festivo, con nieve moderada en las zonas más elevadas de las Cascadas del norte y la península Olímpica. La combinación de lluvia, nieve y viento podría dificultar la circulación en algunos pasos montañosos.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Spokane, Washington, advirtió sobre posibles complicaciones para viajar durante Acción de Gracias. Las zonas de mayor altitud podrían registrar nieve húmeda, mientras que en sectores de menor elevación predominarían las precipitaciones en forma de lluvia.

Uno de los puntos de atención es Washington Pass, donde las condiciones previstas podrían dificultar considerablemente la circulación. Stevens Pass también podría recibir nieve, aunque las condiciones variarán según la altitud y la evolución de las temperaturas.

En Oregón, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla precipitaciones en sectores de las Cascadas y otros pasos montañosos. La cota de nieve determinará qué áreas recibirán lluvia y cuáles podrían acumular nieve durante el feriado.

La situación será diferente de la prevista para la costa este, donde los vientos y las inundaciones representan los principales riesgos. En el noroeste, las dificultades estarán relacionadas principalmente con la visibilidad, la presencia de nieve húmeda y las condiciones resbaladizas de las carreteras.