La actriz viajó junto a Matías Palleiro y sus hijos para homenajear a los padres del empresario (Video: Instagram)

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Jimena Barón y Matías Palleiro viajaron a Puerto Pirámides junto a Arturo, el hijo que tiene en común la pareja, y a Momo, el adolescente que la actriz tuvo con Daniel Osvaldo. Se instalaron en Península Valdés para acompañar a los padres de Matías en un festejo familiar: sus 40 años de casados. La actriz compartió el recorrido a través de una serie de fotos en sus redes sociales, con postales que combinaron playa, buceo y momentos de descanso entre generaciones.

El viaje a la costa patagónica tuvo como motivo central la celebración de aniversario, que reunió a distintas generaciones de la familia en un mismo recorrido de varios días, con actividades que fueron desde el mar hasta el descanso puertas adentro del hotel. “Mis suegros cumplieron 40 años de casados y viajamos todos juntos a celebrar el amor y la familia. ¡¡¡Qué país Argentina!!!”, escribió la cantante de “La Cobra” en el pie de la publicación.

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El registro arranca en el agua. Momo apareció asomado al costado de una lancha con un chaleco salvavidas naranja, el pelo revuelto por el viento y una estela de espuma blanca detrás de la embarcación. Esa misma jornada incluyó una inmersión de buceo que se convirtió en uno de los momentos centrales del viaje.

Antes de meterse al agua, Jimena y Matías posaron sobre la lancha con los trajes de neopreno. Ya de regreso en tierra, los tres se fotografiaron dentro del local de buceo, rodeados de trajes colgados y una pared con fotografías en sepia de buzos bajo el mar. Momo, con el traje rojo puesto, levantó el pulgar entre ellos.

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Jimena y Matías se animaron a bucear en Puerto Madryn

Momo, el hijo mayor de la cantante, también fue parte de esta experiencia

La salida dejó también un registro submarino: un lobo marino nadando entre algas, captado desde abajo del agua con el fondo cubierto de vegetación oscura. Sobre ese encuentro con la fauna local, Jimena contó en los comentarios de su publicación: “Yo quería un video con el lobito dándome un beso pero decidió hacer caca mejor”.

En tierra firme, las fotos muestran el lado más hogareño del viaje. Arturo apareció en varias escenas junto a Matías: en una, el padre lo levantó en el aire sobre la arena mientras el nene tenía puesta una remera negra con la inscripción “Lola & Atín”, los apodos familiares de los homenajeados. En otra, posaron juntos en cuclillas frente a unas puertas de madera, con el niño sonriente dentro de un chaleco amarillo.

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Jimena también compartió un retrato junto a Arturo y Matías al atardecer, con el nene en brazos y el cielo de fondo tiñéndose de celeste. Esa escena se repite más tarde, cuando los tres vuelven a fotografiarse en la orilla: ella ríe a carcajadas, Matías sonríe a su lado y Arturo queda entre ambos, con el mar y los colores del ocaso patagónico como telón.

El tierno look de Arturo para recorrer las calles de la ciudad

Matías y Arturo frente a un lugar emblemático de la ciudad

La pareja viajó para celebrar los 40 años de casados de los padres de Matías

El tierno momento que logró capturar Barón de sus dos hijos

Los juegos grupales ocuparon otra parte del viaje. Una de las fotos captó a Arturo de espaldas, con gorra verde, mientras observaba a los adultos de la familia jugar al vóley con el sol poniéndose detrás de los cerros costeros.

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El vínculo entre los hermanos quedó registrado en un gesto espontáneo: Momo abrazó a Arturo y le dio un beso en la mejilla, ambos sentados en la playa en una reposera plegable. Esa cercanía se repitió durante el resto del viaje a la hora de descansar en el hotel. Recostados de espaldas sobre la cama. miraron una partida de Mario Kart en la pantalla.

El pequeño Arturo junto a su abuelo Antín

Arturo es el miembro más pequeño de la familia

Momo durante una travesía en barco (Instagram)

El recorrido cerró el día con una caminata al atardecer y se fotografiaron junto a la estatua de una cola de ballena, característica del lugar.

El viaje al sur se suma a una serie de escapadas que la pareja ha compartido públicamente en los últimos meses, en las que la vida familiar aparece como eje central de su historia en común.

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