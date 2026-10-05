Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, Milei reunió al Gabinete para ordenar la agenda legislativa y avanzar con la reforma electoral

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Guardar

Luego de dos lunes sin reuniones, el presidente Javier Milei retomó esta mañana las reuniones con el Gabinete ampliado, con el que compartió detalles de su viaje a París, en el marco de la Argentina Week en Francia, e intentó ordenar la agenda legislativa para lo que resta del año. En esa tarea, la reforma electoral ocupa un lugar central dado que constituye una de las piezas clave de la estrategia oficial para buscar la reelección en 2027.

El mandatario, que llegó a Casa Rosada a las 9.18, se muestra optimista tras el reciente triunfo de Flávio Bolsonaro, quien se impuso sobre Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil del pasado domingo y habrá segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

PUBLICIDAD

Tras conocerse los resultados en el país vecino, Milei se mostró muy activo en redes sociales y compartió varios posteos elogiosos del hijo del expresidente Jair Bolsonaro y del avance regional de la derecha. Esta mañana volvió a hacer lo mismo, mientras se trasladaba desde la quinta de Olivos al microcentro porteño.

“Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, fue el mensaje que compartió el libertario en X para celebrar el triunfo de Bolsonaro, antes del intercambio que tiene lugar desde las 10 en el Salón Eva Perón.

PUBLICIDAD

El senador brasileño Flavio Bolsonaro (d) con el presidente argentino Javier Milei en Sao Paulo, Brasil, el 25 de julio del 2026. (AP foto/Ettore Chiereguini)

Entre la larga lista de temas, el Gobierno debe definir si encuentra margen para un viaje del Presidente a Brasil a respaldar al candidato del Partido Liberal (PL) antes del balotaje, luego de que este prometiera invitarlo si se imponía en los comicios de ayer, en los que aventajó a Lula da Silva con el 47% de los votos frente al 45%.

En su entorno aseguraban que la agenda internacional de Milei complejiza el plan, debido a que el próximo 14 de octubre deberá volver a Estados Unidos, aunque no descartaban la posibilidad de una visita exprés a Brasil.

Para la convocatoria de esta mañana, ingresaron a Casa Rosada uno a uno los distintos integrantes del equipo de Gobierno a excepción de los ministros Mario Lugones (Salud), quien regresa este lunes de Europa, y Sandra Pettovello (Capital Humano), con agenda en República Dominicana. Al término del intercambio que duró poco más de una hora cuarenta, Milei se prepara para recibir en el Salón Blanco las cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, República de Finlandia y el Estado de Israel.

PUBLICIDAD

En el plano local, el mandatario y su equipo apuntaron a ordenar la agenda legislativa que incluye a la reforma electoral que tanto obsesiona al Poder Ejecutivo. Para eso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabaja para trasladar a votos los acercamientos con los 13 gobernadores que logró el oficialismo en París durante la última semana.

Desde la Jefatura de Gabinete advirtieron que esta semana estará marcada por reuniones individuales con los representantes provinciales con el objetivo de sumar voluntades para la sanción del proyecto.

Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

Aún sin fecha asignada, los alfiles que permanecieron en Buenos Aires se muestran atentos a las directivas de la plana mayor que coordinó lo que en Balcarce 50 llaman “el operativo seducción”, que consistió en convencer a los mandatarios provinciales aliados de acompañar las normativas trazadas por la administración libertaria.

PUBLICIDAD

Además de esa ambiciosa reforma, cuya clave es la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el oficialismo diseña el cronograma que contempla el tratamiento de otras iniciativas importantes como la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto 2027.

A la hoja de ruta se sumó un nuevo desafío que involucra también a los aliados: la necesidad de la Casa Rosada de preservar el DNU 70/2023. El fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU y volvió a ubicar al decreto en el centro de la discusión parlamentaria.

PUBLICIDAD

Mientras la oposición busca avanzar con su rechazo en Diputados, el Ejecutivo debate si reflotar la discusión sobre la Ley de Tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, como una alternativa para alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas y evitar que el DNU quede expuesto.

Como contó este medio, el mes de octubre es clave para avanzar en los proyectos enviados al Congreso. Al respecto, durante su último intercambio, la mesa política discutió la posibilidad de tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante la primera semana del mes.

Para la segunda quincena, la idea es habilitar el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones y de los proyectos de discapacidad y el de morosidad, cuyos articulados fueron consensuados con los aliados.

PUBLICIDAD