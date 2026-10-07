El Gobierno ultima la estrategia para los desafíos en el Congreso: enfrentar a la oposición y destrabar leyes

El oficialismo tiene desafíos en el Congreso (RSFotos)

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La Casa Rosada busca ordenar la estrategia parlamentaria para las próximas semanas, con la sesión convocada por la oposición para el 15 de octubre como una de las principales amenazas y la necesidad de reunir los votos para aprobar el Presupuesto 2027 y la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La última reunión de la mesa política, que estaba prevista para este martes por la tarde, fue suspendida tan solo unas horas antes debido al viaje de parte de sus integrantes a Salta.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vice, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto.

La actividad incluyó la firma de un memorándum de entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del proyecto, con el objetivo de llegar a una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio, aunque también sirvió de escenario para que los referentes del oficialismo continuaran con las negociaciones con los gobernadores que iniciaron en París.

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Del evento participaron el mandatario local, Gustavo Sáenz, y el de Catamarca, Raúl Jalil, dos de los 13 representantes provinciales que acompañaron al presidente Javier Milei en el Argentina Week de Francia.

Parte de la mesa política en Salta

Aunque la actividad principal fue la de recorrer el establecimiento y supervisar el avance de las obras, los funcionarios nacionales aprovecharon el tiempo libre para conversar sobre diferentes temas con los dirigentes del norte y fortalecer la relación.

“Seguimos reforzando el vínculo con las provincias. No fue en vano que parte de la mesa política haya ido hasta allá, más allá de la inauguración de la planta de carbonato de litio, que es un mensaje ya importante de por sí”, explicó a Infobae un funcionario del círculo íntimo de la secretaria general.

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La relación con los gobernadores será decisiva para el tratamiento de las iniciativas que impulsa el Ejecutivo. Durante la Argentina Week en París, Santilli y Karina Milei mantuvieron reuniones con los mandatarios para acercar posiciones en torno a la reforma política y, especialmente, a la eliminación de las PASO.

En la Casa Rosada consideran que esos encuentros permitieron construir sintonía con los aliados y abrir una instancia de negociación legislativa.

No obstante, descartan, por ahora, la posibilidad de cerrar un acuerdo general con los 13 gobernadores que viajaron a la capital europea. La estrategia será avanzar distrito por distrito, según los reclamos, las necesidades electorales y el peso parlamentario de cada uno de los que se sentarán a negociar.

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Estas charlas también se mezclan con las que está llevando adelante la cúpula libertaria con los enviados del PRO, que se realizan religiosamente un jueves por medio en la Casa Rosada.

La semana pasada el encuentro corrió riesgo, en medio de algunas tensiones con el partido fundado por Mauricio Macri, que había tenido algunas críticas hacia el Ejecutivo, pero finalmente se realizó.

La semana que viene habrá una nueva reunión con el PRO

Santilli tendrá a cargo la tarea de profundizar esos contactos individuales, tanto con los gobernadores como con el PRO, para que los entendimientos políticos se traduzcan en respaldos dentro del Congreso.

La discusión no se limita a un eventual acuerdo electoral hacia 2027. El Gobierno necesita esos votos para avanzar con el Presupuesto y con la reforma política.

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La eliminación de las PASO aparece como el punto más complejo del proyecto, ya que concentra objeciones entre varios de los aliados. Por eso, en el oficialismo no descartan aceptar una contrapropuesta que permita acordar un texto común.

Algunos dirigentes libertarios sostienen que todavía hay margen para negociar. En el entorno de Karina Milei remarcan que los tiempos también son una herramienta y que aún quedan dos meses de sesiones ordinarias para intentar destrabar las iniciativas prioritarias.

En Balcarce 50 hay quienes aseguran que ya están los votos para que esa medida salga, aunque también hay sectores más críticos: “Es lo que dice Santilli, pero nunca se sabe si dice la verdad”, expresó una persona de relevancia en LLA.

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El otro frente es el Presupuesto 2027. El oficialismo necesita el respaldo de los bloques dialoguistas para aprobar la ley de gastos y recursos, que quedó atravesada por las modificaciones que el Ejecutivo debió aceptar en materia de discapacidad después de los reclamos de aliados y organizaciones del sector.

La mesa política se reúne en Casa Rosada

El panorama se complicó luego de que distintos bloques opositores convocaran a una sesión especial para el jueves 15 de octubre. El temario incluye la derogación definitiva del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias.

La preocupación central de la Casa Rosada es el DNU 70. El decreto ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024 y, si Diputados también lo rechaza, perderá vigencia.

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El texto modificó normas vinculadas con alquileres, comercio, salud, transporte, servicios, mercado financiero y la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Para evitar ese escenario, el Gobierno estudia alternativas que permitan aislar el debate sobre la Ley de Tierras, que volvió a escena después de un fallo de la Corte Suprema.

Una posibilidad es incorporar una regulación específica en el proyecto de Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, para ofrecer una salida a los espacios aliados sin que deban acompañar la caída de todo el decreto.

La mesa política deberá retomar esa agenda la semana que viene, cuando se vuelvan a reunir sus integrantes para medir el resultado de las gestiones con los gobernadores, definir el cronograma para tratar la reforma electoral y reforzar la estrategia para enfrentar la ofensiva opositora en Diputados.

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