Soledad Calle junto a su abogado defensor Pablo Slominsqui, en el acceso a los tribunales federales de Retiro

Guardar

La militante kirchnerista María Soledad Calle defendió este martes la compra del departamento de San José 1111, ubicado debajo del de Cristina Kirchner, y dijo que lo adquirió con recursos propios “en blanco” como así también que la idea inicial era poner en marcha una fundación, aunque ahora está viendo qué hacer con esa propiedad.

Además, atribuyó a una “disputa político-sindical y mediática” la causa penal por supuesta defraudación abierta contra ella y el ex titular de la UOM Abel Furlán, en un escrito que entregó en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, donde fue indagada sin responder preguntas por el juez Julián Ercolini.

PUBLICIDAD

“Estoy viendo qué hacemos”

“Compré el departamento por decisión propia, con recursos propios de mi familia, declarados en blanco. Yo soy una ciudadana argentina, no soy funcionaria pública y compré un departamento con recursos propios”, sostuvo Calle en declaraciones a la prensa en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Soledad Calle, sindicalista kirchnerista, se refirió a la compra del departamento vecino al de Cristina Kirchner en San José 1111

La sindicalista se refirió así a la propiedad ubicada debajo del departamento de CFK. La ex presidenta cumple allí prisión domiciliaria con tobillera electrónica condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Sobre el departamento dijo que “quería impulsar una fundación para estudios de la industria y el trabajo” pero que ahora “por supuesto las condiciones cambiaron y estoy viendo que hacemos con eso”.

PUBLICIDAD

La acusación

A la hora de defenderse de las acusaciones en la causa penal, sostuvo que su empresa USEM prestó servicios “reales y necesarios”; que ella no tuvo facultades de decisión ni un conflicto de intereses jurídicamente relevante, y que no hubo perjuicio patrimonial sino una mejora económica, según el escrito que presentó junto a su abogado defensor Pablo Slominsqui.

Calle negó también haber cometido delito o que haya existido alguna “incompatibilidad” de funciones en su rol de accionista de USEM, la firma contratada, y su rol de empleada en ese momento en la UOM.

Según ella, la idea inicial era poner en marcha una fundación, aunque ahora está viendo qué hacer con esa propiedad

La sindicalista kirchnerista explicó en el escrito que USEM se creó para esa contratación ahora cuestionada, por eso se formó 82 días antes, ante la necesidad de responder al nuevo convenio entre UOMRA y Banco Nación.

PUBLICIDAD

“USEM S.A., acrónimo de Unión de Seccionales Metalúrgicas, fue constituida el 7 de diciembre de 2022 con una finalidad comercial concreta: prestar servicios de gestión administrativo-bancaria necesarios para el funcionamiento del sistema fiduciario implementado por la UOMRA junto con el Banco de la Nación Argentina.”, explicó en la presentación a la que accedió Infobae.

Para la defensa, la legitimidad de la empresa “debe evaluarse a partir de la realidad de su actividad, el cumplimiento de sus obligaciones y la ausencia de conductas fraudulentas, no de su antigüedad al momento de contratar. El Banco Nación “exigía que la UOM presentara una persona jurídica que se ocupara de toda la gestión bancaria.”

PUBLICIDAD

También rechazó otro punto de la acusación, vinculado a la falta de capacidad operativa de la firma contratada. “Es una sociedad comercial regularmente constituida, con autoridades designadas, obligaciones contractuales determinadas, procedimientos de trabajo y una actividad efectiva, documentada y verificable”, agregó.

Y enumeró tareas concretas: gestión de cuentas, poderes bancarios, libranzas, precarga de pagos, controles documentales, archivo, informes y rendiciones. “Continuó prestando servicios durante los primeros tres meses de producida la intervención judicial de la UOM”, remarcó.

Abel Furlán fue indagado la semana pasada y se presentó con su abogado Alejandro Rua (foto Adrián Escandar)

Sobre su doble rol de empleada de la UOM y accionista de USEM, argumentó que no hay prohibición legal para que una empleada sindical sea accionista de una proveedora. “La legislación aplicable no establece una prohibición general que impida a una persona empleada por una organización sindical participar como accionista de una sociedad que mantiene relaciones comerciales con ella.”

PUBLICIDAD

“La tarea que desarrollaba María Soledad Calle en la UOMRA en modo alguno puede caracterizarse como incompatible respecto de su participación en USEM S.A.”, agregó. La acusada “no administró cuentas bancarias de la organización, no autorizó pagos ni tuvo atribuciones para decidir la aplicación de sus recursos”.

La defensa afirmó que la modificación permitió bajar costos de intermediación y el pago acordado con USEM fue “razonable” por una “operatoria compleja”. La contraprestación, según el escrito, incluía una “operatoria federal y permanente” con múltiples funciones y costos de personal, infraestructura, asesoramiento y cumplimiento tributario.

“Se ha acreditado en el legajo que USEM ha realizado satisfactoriamente las funciones” para las que fue contratada, concluyó la defensa. Una vez concluida la ronda de declaraciones indagatorias el juez quedará en condiciones de definir situaciones procesales.

PUBLICIDAD