Este martes se iniciará la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League con una serie de partidos de alto voltaje, en los que habrá futbolistas argentinos como protagonistas. El Manchester City de Enzo Fernández recibirá al Napoli en Inglaterra, mientras que el sorprendente Como de Nico Paz y Máximo Perrone buscará continuar con su racha ganadora en Italia frente al exigente AEK de Atenas.
El Manchester City llega a la cita como séptimo en la tabla de posiciones, con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota en las primeras cuatro fechas. El conjunto dirigido por Enzo Maresca derrotó 3-2 al RB Leipzig en la jornada anterior, con gol decisivo de Erling Haaland, y aspira a consolidar su posición en el Top 8 que otorga clasificación directa a los octavos de final.
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Enzo Fernández, de 25 años, es uno de los pilares del equipo inglés. Tras su llegada desde el Chelsea, el ex mediocampista de River Plate acumula en esta edición de la Champions League un gol y dos asistencias en cuatro partidos, con una precisión de pase del 89%. En la jornada ante el Leipzig fue uno de los futbolistas que ingresó desde el banco y se espera que sea titular, en un mediocampo en el que también figuran Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi.
Por su parte, el Como también estará en el centro de la escena. El conjunto lombardo, debutante en la Champions League, lleva 19 goles anotados en cuatro partidos y se ubica cuarto en la clasificación general con nueve puntos, resultado de tres victorias y una derrota. Entre sus victorias figura la histórica goleada 9-1 sobre el Lens, en uno de los resultados más recordados de la actual edición.
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El gran artífice de ese rendimiento es Nico Paz, el mediocampista nacido en Tenerife hace 22 años, formado en el Real Madrid y hoy convertido en el motor creativo del equipo de Cesc Fàbregas. En cuatro partidos de Champions League, el jugador de la selección argentina acumula tres goles y cinco asistencias. Su promedio de calificación en la competencia europea es de 8,45 sobre 10, el más alto de su plantel. Todos sus goles fueron con el pie izquierdo y su velocidad máxima registrada en el torneo alcanza los 32,94 km/h. Las cifras de la UEFA lo posicionan además como líder en pases al área rival.
Además de los encuentros protagonizados por los argentinos, la jornada del martes incluye otros siete partidos. Entre los más destacados, el Real Madrid recibe al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en un duelo en el que los merengues buscarán defender su posición entre los mejores del grupo. El Arsenal enfrentará al Borussia Dortmund, mientras que el Feyenoord recibirá al Porto y el RB Leipzig de Martín Demichelis chocará con el Lens en uno de los encuentros entre equipos en zona baja de la clasificación.
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Los partidos de la quinta fecha de la UEFA Champions League
Galatasaray vs Aston Villa
Estadio: Ali Sami Yen (Turquía)
Hora: 14:45
TV: Fox Sports 2 / Disney+ Premium
Bodo Glimt vs LASK
Estadio: Aspmyra Stadion (Noruega)
Hora: 14:45
TV: ESPN 2 y Disney+ Premium
Manchester City vs Napoli
Estadio: Etihad Stadium (Inglaterra)
Hora: 17:00
TV: ESPN y Disney+ Premium
Como vs AEK Atenas
Estadio: Giuseppe Sinigaglia (Italia)
Hora: 17:00
TV: ESPN 3 y Disney+ Premium
Real Madrid vs PSV Eindhoven
Estadio: Santiago Bernabéu (España)
Hora: 17:00
TV: Fox Sports y Disney+ Premium
Arsenal vs Borussia Dortmund
Estadio: Emirates Stadium (Inglaterra)
Hora: 17:00
TV: ESPN 2 y Disney+ Premium
RB Leipzig vs Lens
Estadio: Red Bull Arena (Alemania)
Hora: 17:00
TV: Fox Sports y Disney+ Premium
Slava Bratislava vs Betis
Estadio: Tehelné Pole (Eslovaquia)
Hora: 17:00
TV: ESPN 4 y Disney+ Premium
Feyenoord vs Porto
Estadio: Stadion Feijenoord / De Kuip (Países Bajos)
Hora: 17:00
TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
UEFA Champions League
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
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