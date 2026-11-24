Enzo Fernández verá acción con Manchester City en la quinta fecha de la UEFA Champions League (Reuters/Jason Cairnduff)

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Este martes se iniciará la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League con una serie de partidos de alto voltaje, en los que habrá futbolistas argentinos como protagonistas. El Manchester City de Enzo Fernández recibirá al Napoli en Inglaterra, mientras que el sorprendente Como de Nico Paz y Máximo Perrone buscará continuar con su racha ganadora en Italia frente al exigente AEK de Atenas.

El Manchester City llega a la cita como séptimo en la tabla de posiciones, con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota en las primeras cuatro fechas. El conjunto dirigido por Enzo Maresca derrotó 3-2 al RB Leipzig en la jornada anterior, con gol decisivo de Erling Haaland, y aspira a consolidar su posición en el Top 8 que otorga clasificación directa a los octavos de final.

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Enzo Fernández, de 25 años, es uno de los pilares del equipo inglés. Tras su llegada desde el Chelsea, el ex mediocampista de River Plate acumula en esta edición de la Champions League un gol y dos asistencias en cuatro partidos, con una precisión de pase del 89%. En la jornada ante el Leipzig fue uno de los futbolistas que ingresó desde el banco y se espera que sea titular, en un mediocampo en el que también figuran Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi.

Por su parte, el Como también estará en el centro de la escena. El conjunto lombardo, debutante en la Champions League, lleva 19 goles anotados en cuatro partidos y se ubica cuarto en la clasificación general con nueve puntos, resultado de tres victorias y una derrota. Entre sus victorias figura la histórica goleada 9-1 sobre el Lens, en uno de los resultados más recordados de la actual edición.

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Nico Paz es una de las figuras del Como (REUTERS/Claudia Greco)

El gran artífice de ese rendimiento es Nico Paz, el mediocampista nacido en Tenerife hace 22 años, formado en el Real Madrid y hoy convertido en el motor creativo del equipo de Cesc Fàbregas. En cuatro partidos de Champions League, el jugador de la selección argentina acumula tres goles y cinco asistencias. Su promedio de calificación en la competencia europea es de 8,45 sobre 10, el más alto de su plantel. Todos sus goles fueron con el pie izquierdo y su velocidad máxima registrada en el torneo alcanza los 32,94 km/h. Las cifras de la UEFA lo posicionan además como líder en pases al área rival.

Además de los encuentros protagonizados por los argentinos, la jornada del martes incluye otros siete partidos. Entre los más destacados, el Real Madrid recibe al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en un duelo en el que los merengues buscarán defender su posición entre los mejores del grupo. El Arsenal enfrentará al Borussia Dortmund, mientras que el Feyenoord recibirá al Porto y el RB Leipzig de Martín Demichelis chocará con el Lens en uno de los encuentros entre equipos en zona baja de la clasificación.

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Los partidos de la quinta fecha de la UEFA Champions League

Galatasaray vs Aston Villa

Galatasaray intentará hacerse fuerte en Estambul ante Aston Villa (REUTERS/Kemal Aslan)

Estadio: Ali Sami Yen (Turquía)

Hora: 14:45

TV: Fox Sports 2 / Disney+ Premium

Bodo Glimt vs LASK

Bodo Glimt, una de las revelaciones de la Champions League (REUTERS)

Estadio: Aspmyra Stadion (Noruega)

Hora: 14:45

TV: ESPN 2 y Disney+ Premium

Manchester City vs Napoli

Enzo Fernández viene de actuaciones sólidas con Manchester City (REUTERS/Annegret Hilse)

Estadio: Etihad Stadium (Inglaterra)

Hora: 17:00

TV: ESPN y Disney+ Premium

Como vs AEK Atenas

Nico Paz viene de una jornada espectacular ante Lens por la Champions League (REUTERS/Catherine Steenkeste)

Estadio: Giuseppe Sinigaglia (Italia)

Hora: 17:00

TV: ESPN 3 y Disney+ Premium

Real Madrid vs PSV Eindhoven

Kylian Mbappé, la carta de gol que tiene el Real Madrid de Mourinho (Crédito: EFE)

Estadio: Santiago Bernabéu (España)

Hora: 17:00

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal quiere seguir pisando fuerte en la Champions League (REUTERS/Scott Heppell)

Estadio: Emirates Stadium (Inglaterra)

Hora: 17:00

TV: ESPN 2 y Disney+ Premium

RB Leipzig vs Lens

Martín Demichelis, entrenador del Leipzig (REUTERS/Annegret Hilse)

Estadio: Red Bull Arena (Alemania)

Hora: 17:00

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Slava Bratislava vs Betis

El Betis de Valentín Gómez visitará al Slava Bratislava por Champions League (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Estadio: Tehelné Pole (Eslovaquia)

Hora: 17:00

TV: ESPN 4 y Disney+ Premium

Feyenoord vs Porto

Feyenoord recibirá al Porto por la Champions League (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Estadio: Stadion Feijenoord / De Kuip (Países Bajos)

Hora: 17:00

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

UEFA Champions League TABLA DE POSICIONES TABLA DE POSICIONES Ver más POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 PSG Paris Saint-Germain 12 4 4 0 0 20 5 +15 2 RMA Real Madrid 12 4 4 0 0 13 7 +6 3 ARS Arsenal 10 4 3 1 0 8 3 +5 4 COM Como 9 4 3 0 1 19 6 +13 5 FCB FC Barcelona 9 4 3 0 1 14 6 +8 6 AST Aston Villa 9 4 3 0 1 12 6 +6 7 MNC Manchester City 9 4 3 0 1 12 7 +5 8 LIV Liverpool 9 4 3 0 1 14 10 +4 9 CLU Brujas 9 4 3 0 1 11 7 +4 10 SCP Sporting de Lisboa 9 4 3 0 1 8 4 +4 11 BET Real Betis 9 4 3 0 1 8 6 +2 12 DOR Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 7 5 +2 13 BAY Bayern de Múnich 8 4 2 2 0 12 5 +7 14 STU Stuttgart 7 4 2 1 1 7 4 +3 15 INT Inter de Milán 6 4 2 0 2 8 6 +2 16 ASK LASK Linz 6 4 2 0 2 10 9 +1 17 MNU Manchester United 6 4 2 0 2 8 8 0 18 GS Galatasaray 6 4 2 0 2 8 9 -1 19 FB Fenerbahçe 5 4 1 2 1 6 11 -5 20 ROM Roma 4 4 1 1 2 10 8 +2 21 SHK Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 4 4 0 22 VIK Viking FK 4 4 1 1 2 9 10 -1 23 ATM Atlético de Madrid 4 4 1 1 2 4 5 -1 24 PSV PSV Eindhoven 4 4 1 1 2 3 4 -1 25 BOD Bodo Glimt 4 4 1 1 2 4 9 -5 26 POR Oporto 3 4 1 0 3 6 7 -1 27 NAP Nápoles 3 4 1 0 3 6 11 -5 28 FCV Villarreal 3 4 1 0 3 8 14 -6 29 AEK AEK Atenas 3 4 1 0 3 5 11 -6 30 RBL RB Leipzig 3 4 1 0 3 5 11 -6 31 SAB Sabah 3 4 1 0 3 4 10 -6 32 FEY Feyenoord 3 4 1 0 3 4 11 -7 33 RCL Lens 3 4 1 0 3 4 16 -12 34 SLA Slavia Praga 1 4 0 1 3 5 9 -4 35 LIL Lille 1 4 0 1 3 4 10 -6 36 SLO Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 1 17 -16 Octavos de Final Play-off