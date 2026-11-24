Turistas de diversas edades y nacionalidades bajan de un avión moderno en un aeropuerto internacional de República Dominicana, marcando una llegada activa y ordenada con maletas coloridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana superó los 10 millones de visitantes entre enero y octubre y proyecta cerrar 2026 con 12.5 millones de llegadas, según informó este lunes el ministro de Turismo, David Collado.

El país caribeño recibió 10.043.476 visitantes en los primeros diez meses del año, una cifra que representa un crecimiento del 8.2% frente al mismo período de 2025. El resultado incluye tanto a los turistas que ingresaron por vía aérea como a los pasajeros de cruceros que arribaron a sus puertos.

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Los datos fueron presentados por Collado durante un informe sobre el comportamiento del sector.

La previsión oficial apunta a que el país finalizará el año con 12.5 millones de llegadas. Para alcanzar esa meta, el sector deberá sostener durante noviembre y diciembre un flujo elevado de visitantes, meses que coinciden con el inicio de la temporada de invierno en los principales mercados emisores de América del Norte y Europa.

La República Dominicana prevé un récord con la llegada de 32 cruceros a sus principales terminales durante junio de 2026. (Cortesía: Autoridad Portuaria Dominicana)

Más de 7,7 millones de turistas llegaron por avión

Del total contabilizado entre enero y octubre, 7.760.625 personas ingresaron por vía aérea, mientras que otros 2.282.851 visitantes llegaron en cruceros. La actividad marítima tuvo una incidencia relevante en el registro global y concentró una parte del aumento interanual.

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El ministro remarcó que octubre marcó un punto particular para las estadísticas del país: fue el primer mes en el que el acumulado anual superó los 10 millones de visitantes.

Durante ese mes, República Dominicana recibió 812.640 visitantes, un 17,6% más que en octubre de 2025. La cifra engloba las llegadas aéreas y marítimas, que mostraron ritmos distintos de expansión.

Los aeropuertos dominicanos recibieron 627.042 turistas en octubre, con un aumento del 5,7% respecto del mismo mes del año anterior. En tanto, los puertos registraron el ingreso de 185.598 cruceristas, una suba interanual del 89,3%.

El crecimiento de los arribos en crucero explica una parte importante de la variación mensual. Este segmento representa cerca de una cuarta parte del total de visitantes que llegaron al país durante octubre, de acuerdo con las cifras expuestas por el Ministerio de Turismo.

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Aviones comerciales se alinean en la pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer, mientras otros aterrizan bajo un cielo vibrante y la terminal moderna se ilumina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos concentró el 35% de las llegadas de octubre

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana durante octubre, al aportar el 35% de las llegadas. Canadá y Colombia ocuparon el segundo lugar, con una participación del 11% cada uno.

Argentina representó el 7% del flujo de visitantes. Perú y Puerto Rico aportaron el 4% cada uno, mientras que Reino Unido y México concentraron un 3% de las llegadas en el mes.

La procedencia de los visitantes también se vincula con la distribución de las llegadas en las terminales aéreas. El aeropuerto de Punta Cana concentró el 60% de los turistas que ingresaron al país por avión durante octubre.

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Punta Cana recibió seis de cada 10 turistas que llegaron por vía aérea

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo, recibió el 24% de los visitantes aéreos. El aeropuerto internacional del Cibao concentró el 11%, según las cifras del Ministerio de Turismo.

Puerto Plata representó el 3% de las llegadas por vía aérea. Los aeropuertos de Samaná y La Romana registraron un 1% cada uno.

La concentración en Punta Cana mantiene a esa zona como la principal puerta de entrada para el turismo internacional.

Collado también presentó indicadores vinculados con la experiencia de los viajeros. La ocupación hotelera se ubicó en el 61% durante octubre, de acuerdo con el informe oficial.

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Los visitantes calificaron su estadía con 4.5 puntos sobre cinco, según señaló el funcionario. Además, el 93% expresó su intención de regresar a República Dominicana y el 66% afirmó que recomendaría el destino.

Los datos difundidos por el ministro fueron recogidos por EFE y corresponden al acumulado de enero a octubre y al desempeño registrado durante el décimo mes de 2026.