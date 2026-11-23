Cartel anunciando el homenaje a Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

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Lo más impactante de la decisión de inaugurar una escultura en homenaje a Mario Roberto Santucho y a la “dirección histórica del PRT” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA es que la actividad fue declarada de “interés institucional” (sic) por el Consejo Directivo de esa casa de estudios.

¿Cuál es el interés institucional de una facultad en homenajear a uno de los responsables de sabotear la experiencia democrática iniciada en 1973? Santucho ideó y dirigió ataques armados contra un gobierno de apabullante legitimidad, como fue el de Juan Domingo Perón, electo a la presidencia de la Nación con el 62 por ciento de los votos.

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Si uno les dice a los jóvenes estudiantes de Ciencias Sociales de hoy que el grueso del accionar armado de las organizaciones guerrilleras tuvo lugar en democracia, seguramente se sorprenderían, a tal punto el relato benévolo de estos años no es que se trataba de grupos insurrectos que buscaban tomar el poder por la fuerza para instaurar alguna forma de dictadura socialista -como la de Cuba-, sino que eran una suerte de organizaciones de autodefensa frente a gobiernos de facto.

No, no eran grupos anti dictatoriales, sino organizaciones cuyo accionar antidemocrático le brindó argumentos al golpe.

Mario Roberto Santucho (1936-1976) había sido uno de los fundadores del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del Pueblo), la principal organización guerrillera de orientación marxista. Crearon a finales de los 60 lo que se llamaba un “foco” revolucionario en la provincia de Tucumán con la idea de que eso extendería el fuego revolucionario a todo el país.

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Hasta 1976, cuando la organización fue desbaratada y casi todos sus jefes muertos, incluido Santucho, el ERP protagonizó ataques a cuarteles militares, secuestros extorsivos para financiar la guerrilla, asesinatos y atentados, además de sus acciones de guerrilla rural.

El ataque al Comando de Sanidad en Buenos Aires (septiembre de 1973, durante la campaña electoral)

El asalto a la guarnición militar de Azul (enero del 1974, gobierno de Perón)

El intento de copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María (agosto de 1974, gestión de Isabel Perón)

El fallido ataque al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo (diciembre de 1975, gobierno de Isabel Perón).

El secuestro de empresarios nacionales y extranjeros fue uno de los modus operandi del PRT-ERP, para financiarse y también para presionar por medidas laborales.

Un caso resonante fue el de Oberdan Sallustro (director de Fiat, al que asesinaron durante su cautiverio, en 1972) y Stanley Silvester (gerente de Swift). También sometieron a un largo cautiverio y posterior asesinato a Jorge Ibarzábal y a Argentino del Valle Larrabure.

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Argentino del Valle Larrabure y Jorge Ibarzábal, dos militares asesinados por el ERP después de un largo cuativerio

También asesinaron al general Juan Carlos Sánchez (1972), al contraalmirante Hermes Quijada (1973), al dirigente sindical Atilio Santillán (1976) y al capitán Humberto Viola junto a su hija (1974).

En el proyecto de las organizaciones guerrilleras no figuraba para nada la democracia. De hecho, en 1973, cuando concluye una larga sucesión de dictaduras y la proscripción del peronismo, el PRT que dirigía Santucho desconoce abiertamente la legitimidad del nuevo gobierno democrático, en el discurso y en la práctica. El hombre cuyo homenaje es de “interés institucional” para los directivos de Ciencias Sociales de la UBA le declaró la guerra al gobierno del 73 desde el primer día.

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Ese año, uno de los hechos de violencia espectacular que protagonizó el grupo de Santucho fue el asalto al Comando de Sanidad del Ejército, el 6 de septiembre de 1973 en plena Capital, en el barrio de Parque Patricios, cuando faltaban poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales que ganaría Perón.

En sus memorias, el entonces ministro del Interior, Benito Llambí, escribió algo muy significativo sobre este hecho: “La operación fracasó y los guerrilleros quedaron sitiados”, pero “debido a la ubicación relativamente céntrica del sitio atacado y por las características espectaculares que adquirió el operativo, este hecho conmovió profundamente al país”.

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Esa era justamente la finalidad: conmocionar, sacudir a la sociedad. “Desde el punto de vista militar o de abastecimiento —sigue diciendo Llambí—, el objetivo no tenía relevancia ninguna, pero como acción psicológica su eficacia fue muy grande. La organización guerrillera trotskista no había aceptado ni siquiera considerar una tregua a partir del abandono del poder por parte de los militares, pero durante el año 73 había reducido sus operaciones a la recaudación de fondos a través de secuestros extorsivos. (...) Si bien es cierto que tales acciones también lograban efectos propagandísticos importantes e imponían un permanente desgaste del poder, la ocupación de una unidad militar de la Capital Federal significaba un desafío al Gobierno de otra naturaleza y calidad. Estábamos, sin duda, frente a la decisión política de establecer una escalada en el nivel de violencia y en la misma no podía dejar de inferirse el propósito de atacar indirectamente el proceso electoral en marcha y a su más seguro beneficiario, el general Perón”.

Las memorias de Benito Llambí, ministro de Interior en 1973-4

En concreto, esta es la política que una casa de estudios argentina considera de interés institucional homenajear en la persona de su ejecutor.

Llamativo es que el gobierno de esa Facultad está en manos de gente que se pone la etiqueta peronista. Así se presenta por caso la decana misma de la institución, Ana Josefina Arias, en su cuenta de instagram: “Decana de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, Trabajadora social, Militante Peronista”.

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Cuesta calificar este homenaje a quien saboteó el gobierno de Perón, tirándole varios muertos, y siguió luego enfrentando militarmente la gestión de su viuda.

En diciembre de 1975, cuando ya la amenaza del golpe se cernía sobre el gobierno constitucional, el ERP protagonizó un fallido ataque al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo. La acción fue un fracaso militar y causó innumerables bajas en el ERP, pero de nuevo el objetivo er aotro: sembrar la violencia y el caos y debilitar al gobierno democrático, a través de una acción de alto impacto mediático, que le sirvió en bandeja un argumento a quienes conspiraban para interrumpir la legalidad institucional.

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Cualquiera diría que el interés institucional está en condenar estos hechos y no en encubrirlos con un relato falaz.

¿Qué clase de mensaje le da el Consejo Directivo de esta Facultad a los futuros profesionales reivindicando a una persona que en el 73 contribuyó a frustrar la apertura democrática? Cada vez que la guerrilla cometía un asalto espectacular o un atentado, ¿qué decían los voceros del golpe en gestación? Que esto pasaba por la debilidad del gobierno y que era necesario poner orden.

Ahora bien, ¿qué duda cabe que los mismos promotores de estos homenajes van cada 24 de Marzo a condenar un golpe de Estado que tiene entre sus responsables a estos mismos jefes guerrilleros que ahora pretenden beatificar?

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Lo que dijo e hizo Perón frente a estas amenazas

Otra cosa que evidentemente ignoran los cientistas sociales “peronistas” de esta facultad es la reacción del propio Perón ante estos desafíos.

En abril de 1974, el Presidente redacta un decreto secreto —recientemente desclasificado— para encargar a varios ministros de su gobierno la formulación de una política para enfrentar la amenaza que representa el accionar de la guerrilla.

En abril de 1974, Perón firmó un decreto para enfrentar la amenaza de una guerrilla que quería "tomar el poder para terminar con la democracia pluripartidista"

Lo que dice Perón es muy interesante, porque define el problema: “El Estado argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista”.

Es decir que según el Presidente y líder del peronismo, estos grupos querían tomar el poder para atacar la democracia pluripartidista. La democracia que se supone que hoy todos defendemos; que valoramos porque nos podemos expresar libremente, debatir ideas, tener representantes en el Congreso. Todo eso era lo que la guerrilla de aquel momento, y principalmente el ERP, en cabeza de Santucho, quería combatir.

En sus planes, luego de la toma del poder, venía el sometimiento de todo el mundo a sus ideas y, para el que se resistiera, paredón o exilio. Así había sido en los procesos que admiraban.

Ese sistema, que el grueso de los argentinos rechazaría, es lo que Santucho y la “dirección histórica” del PRT querían instaurar en este país.

Es lo que Perón ordena combatir. No de modo ilegal, como algunos insinúan sino generando, y esto es lo interesante, una acción en distintos órdenes. El decreto de Perón dice: “Eliminar las acciones violentas subversivas, violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”. Dice “las causas que las provocan”, porque tiene incluso la benevolencia de considerar el contexto que dio origen a estos grupos.

Pero no por ello va a dejar de enfrentarlos. Con ese fin pide “elaborar un plan plurisectorial que prevea acciones sobre la violencia, sobre sus causas, y que tienda a fortalecer los valores del sistema democrático”.

Es decir, el decreto ratifica la opinión lapidaria que tenía el Presidente de la Nación sobre los grupos que más de un año después de recuperada la democracia y restablecida la Constitución, seguían perpetrando atentados violentos.

El otro dato que cabe suponer conocen los profesionales de las Ciencias Sociales que dirigen esta Facultad es el de la irrepresentatividad de estas organizaciones que siempre se autoperciben representantes del pueblo, sin que nada ratifique esa condición.

Santucho, Urteaga, Gorriarán Merlo y Ledesma, la "dirección histórica del PRT". Los responsables de Sociales parecen ignorar la historia y la irrepresentatividad de estos grupos

En el caso de la organización que comandaba Santucho, esa pretensión se refleja en el nombre. Su ejército era “del Pueblo” y su partido “de los trabajadores”, ni más ni menos. Pero el partido de los trabajadores siempre fue el peronismo y su ejército jamás fue popular. Su política ni siquiera era nacional sino que respondía a estrategias diseñadas en otros tableros.

A consecuencia de otro hecho violento impactante del ERP, el asalto a la guarnición militar de Azul, en enero del 74, Perón envió un proyecto de reforma del Código Penal para endurecer las penas, en el que hablaba del “grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas”.

Es llamativo que quienes se dicen peronistas desconozcan hasta ese punto la historia de su movimiento, a no ser que estén usurpando la identidad de una fuerza con cuya doctrina en el fondo no comulgan. Solo haciendo hablar a Perón con Inteligencia Artificial podrían adulterar su pensamiento para hacerlo coincidir con el “interés institucional” que declaman.

Ni la historia ni estos homenajes extemporáneos absolverán a los jefes guerrilleros responsables de haber contribuido sustantivamente a frustrar aquella ocasión histórica de reencuentro de los argentinos.