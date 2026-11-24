Karina no aclaró para quién estaba dirigido el mensaje, pero se mostró muy picante en las redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Karina La Princesita compartió un mensaje sobre el esfuerzo y la envidia, seguido de una broma sobre la función de “Mejores amigos” de Instagram. La cantante publicó dos historias sin nombrar a ninguna persona ni dar precisiones sobre el origen de sus palabras.

“Consejo: si querés verte bien, mueve un poco el or... Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso”, escribió la artista en la primera placa, sobre fondo negro y en letras blancas.

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El mensaje fue acompañado por un emoji de ojos brillosos y un corazón rojo. La publicación quedó disponible para el conjunto de sus seguidores en las historias y no incluyó referencias que permitieran identificar a un destinatario concreto.

Karina La Princesita publicó un picante mensaje en sus redes

Después de ese descargo, Karina La Princesita subió otra imagen para explicar el tono de su publicación. “¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo...”, escribió junto a un emoji de beso.

La frase alude a la herramienta “Mejores amigos” de Instagram, que permite limitar la audiencia de las historias a una lista seleccionada por cada usuario. Las publicaciones destinadas a ese grupo suelen distinguirse con un aro verde y no son visibles para el resto de los seguidores.

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En este caso, la intérprete usó esa función como parte de una ironía. Su remate sugiere que el mensaje podría haber quedado restringido a un círculo íntimo, aunque finalmente fue compartido de forma pública. La cantante no aclaró si la frase respondía a alguna situación en particular ni mencionó a personas de su entorno.

El segundo mensaje que publicó Karina La Princesita en sus redes

La cantante atraviesa días de actividad entre shows y estrenos

Las historias llegaron mientras la referente de la cumbia argentina mantiene actividad con presentaciones y novedades musicales. En una publicación reciente, la cantante escribió: “Girando, sigue girando”, una frase que acompañó su presente sobre los escenarios.

Su agenda incluye un recital programado para el 4 de diciembre en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay. La fecha figura en la programación de eventos del estadio, una de las principales plazas para conciertos de la capital uruguaya.

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La presentación se realizará pocos días después del estreno de Otra Boca, la canción que Karina grabó junto al músico uruguayo Matías Valdez. El sencillo se lanzó el 19 de noviembre y reúne elementos de la cumbia tropical argentina y charrúa en una historia de desamor.

El videoclip oficial de la colaboración ya se acerca a las 400 mil visualizaciones en YouTube, una cifra que continúa cambiando con el paso de las horas. La participación de Valdez amplía la presencia de Karina en Uruguay, donde tendrá su próxima fecha en vivo a comienzos de diciembre.