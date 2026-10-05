Javier Milei se entusiasma con tener a Bolsonaro como nuevo aliado en la región, pero todavía hay cautela: el mensaje para el 2027

El presidente argentino con Bolsonaro meses atrás (REUTERS/Jean Carniel)

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Cuando en julio pasado Flávio Bolsonaro recién había lanzado su candidatura a presidente de Brasil y todas las encuestas lo ubicaban muy por debajo de Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario de ese país, que va por su cuarto período no consecutivo, Javier Milei tomó una decisión: viajar a San Pablo y darle su apoyo de manera directa, pidiendo el voto para él y cuestionando duramente a su adversario de izquierda, con insultos que incluso generaron un conflicto diplomático.

Este domingo, el líder libertario siguió de cerca desde la Quinta de Olivos los resultados de los comicios al otro lado de la frontera que, contra todo pronóstico, dieron como ganador parcial al dirigente de derecha.

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Si bien en un primer momento el hijo de Jair sacaba más del 50% de los votos, lo que habría implicado una victoria definitiva, cuando llegaron los datos de distintos estados del nordeste, esa cifra bajó y se confirmó que habrá un balotaje el próximo 25 de octubre. Sin embargo, los resultados dejaron una marcada tendencia.

Aunque ninguno de los analistas esperaban esta situación, desde temprano en la Casa Rosada, aunque se mostraban cautelosos, incluso cuando los números eran muy favorables, también celebraron lo ocurrido.

“La gente está cansada de que le mientan, de la inflación y de la inseguridad, y la izquierda es mentirosa, genera inflación y está del lado de los delincuentes”, expresó a Infobae una de las figuras libertarias vinculada con la política exterior.

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Milei apostó por Bolsonaro (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

La lectura oficial es que el resultado en Brasil, si se consolida, se suma a una sucesión de triunfos y avances electorales de sectores de derecha en la región, aunque en el Gobierno evitan proyectar un desenlace definitivo antes del balotaje.

“Va a estar muy justo, el balotaje va a ser tremendo. No creo que lo puedan dar vuelta, pero va a estar muy peleado”, sostuvo un dirigente del oficialismo que viajó a Brasil para monitorear este proceso.

El margen con el que Bolsonaro quedó en primer lugar fue menor al esperado por los libertarios, pero suficiente para alterar un escenario que hasta hace pocos meses parecía favorable a Lula.

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En el país vecino, en tanto, había mucha expectativa en torno a Bolsonaro, ya que dos (y quizás tres) de los cinco partidos que quedaron afuera de la competencia se inclinarían por él, por lo que a Lula da Silva le sería difícil revertir la situación.

El Presidente mantuvo contacto con integrantes de su equipo político y diplomático durante la noche, mientras seguía el escrutinio desde la residencia oficial con cierto entusiasmo.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas“, escribió, una vez cerrado el escrutinio provisorio.

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No hubo, por el momento, una confirmación sobre un eventual viaje a Brasil antes de la segunda vuelta, aunque en el entorno presidencial consideran que Milei volverá a tener algún gesto público de apoyo.

En la Casa Rosada creen que un triunfo de Bolsonaro permitiría fortalecer el vínculo con Brasil y consolidar una agenda latinoamericana más cercana a las posiciones que Milei sostiene sobre seguridad, desregulación, apertura comercial y política exterior.

El hijo de Jair Bolsonaro quedó primero (REUTERS/Mateus Bonomi)

Desde hace tiempo, el líder libertario viene pensando en hacer una reunión de los principales dirigentes de la derecha mundial, denominada “cumbre azul”, que hasta ahora no tiene fecha confirmada y sigue siendo solamente una intención.

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En la Casa Rosada interpretan que podría mejorar la coordinación con el Mercosur, un bloque en el que la relación entre Buenos Aires y Brasilia atravesó momentos de tensión desde que ambos mandatarios asumieron.

Sin embargo, algunos dirigentes del oficialismo piden prudencia. El resultado de la primera vuelta no garantiza el desenlace del 25 de octubre y, además, la política del país vecino tiene dinámicas propias que no se trasladan de manera automática a la Argentina.

“Yo no creo que esta elección en particular ya alcance para ayudarlo a Milei en el 2027, porque seguramente va a haber balotaje, así que tenemos que ver primero qué pasa ahí”, aclaró uno de los dirigentes que integra el equipo de estrategia comunicacional del Gobierno, en la previa de los resultados.

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La referencia apunta a los comicios presidenciales del año próximo, en los que Milei buscará la reelección. En Balcarce 50 consideran que un eventual triunfo de Bolsonaro podría aportar un antecedente político para la campaña libertaria, sobre todo si logra imponerse frente a un gobierno que lleva varios años en el poder y que sostiene una agenda económica y social contrapuesta a la de la administración argentina.

Además, el candidato brasileño, de ganar podría tener en el 2027 los mismos gestos de apoyo que el argentino tuvo hacia él hace algunos meses. De hecho, ya anticipó que si gana lo va a invitar especialmente a tener una reunión bilateral antes de asumir.

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Milei y Bolsonaro podrían volver a encontrarse (AP/Ettore Chiereguini)

Milei había decidido involucrarse personalmente en la campaña cuando viajó a San Pablo para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal. En aquel entonces, el mandatario argentino brindó un discurso de respaldo a Flávio Bolsonaro y cuestionó con dureza a Da Silva, a quien vinculó con el deterioro fiscal y económico de Brasil.

Durante ese acto, el Presidente sostuvo que el dirigente de derecha era el único con capacidad para enfrentar lo que definió como el “Riesgo Lula”. La visita se produjo cuando distintos sondeos todavía ubicaban al candidato del PL en una posición desfavorable y cuando el oficialismo brasileño confiaba en que la elección se resolvería sin demasiadas dificultades.

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En aquel entonces, viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En San Pablo también mantuvo reuniones con el gobernador Tarcísio Gomes de Freitas, autoridades locales y dirigentes del bolsonarismo.

La presencia del mandatario nacional en ese evento generó malestar en el Palacio del Planalto, que interpretó el respaldo público al principal rival de Lula como una intervención en la campaña interna.

Las declaraciones de Milei en San Pablo, cuando llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” a Lula, y también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”, generó un fuerte conflicto diplomático.

En una primera instancia, Brasil llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien se quedó varios días a su tierra natal, lo que generó especulaciones sobre una posible rotura diplomática.

Lula quedó segundo (REUTERS/Amanda Perobelli)

“¿Acaso mentí? Es un ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso y lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente”, ratificó Milei.

Finalmente, las autoridades del Plenalto optaron por restablecer los vínculos habituales entre los dos Estados y los cruces no pasaron a mayores.

Una victoria de Bolsonaro el 25 de octubre abriría una nueva etapa bilateral, aunque Brasil tiene una estructura institucional, parlamentaria y económica propia, y el próximo presidente deberá negociar con gobernadores, bloques partidarios y sectores empresariales de distintas posiciones.

En el entorno de Milei creen que un triunfo bolsonarista permitiría discutir una agenda común en materia de seguridad regional, lucha contra el narcotráfico, infraestructura, energía y comercio. También podría darle impulso a los sectores que buscan revisar algunas posiciones del Mercosur y acelerar acuerdos con otros mercados.

Por ahora, la Casa Rosada seguirá con atención las próximas tres semanas de campaña. Bolsonaro deberá ampliar su base electoral y disputar los votos de los candidatos que quedaron fuera de competencia, mientras Lula buscará consolidar a los sectores de centro y a los votantes que no se inclinaron por ninguno de los dos principales postulantes.

La expectativa libertaria es que el balotaje brasileño funcione como una señal política para la región. Pero, puertas adentro, saben que la elección que más les preocupa sigue siendo la propia y que el resultado de 2027 dependerá de cómo llegue Milei a esa instancia.