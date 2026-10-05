Política

Javier Milei se entusiasma con tener a Bolsonaro como nuevo aliado en la región, pero todavía hay cautela: el mensaje para el 2027

El Presidente siguió de cerca las elecciones en Brasil, en las que el candidato de derecha sorprendió al imponerse en primera vuelta, aunque deberá someterse a un balotaje contra Lula da Silva. El apoyo que el libertario le dio en la antesala de los comicios

El presidente argentino con Bolsonaro meses atrás (REUTERS/Jean Carniel)
El presidente argentino con Bolsonaro meses atrás (REUTERS/Jean Carniel)
Guardar

Cuando en julio pasado Flávio Bolsonaro recién había lanzado su candidatura a presidente de Brasil y todas las encuestas lo ubicaban muy por debajo de Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario de ese país, que va por su cuarto período no consecutivo, Javier Milei tomó una decisión: viajar a San Pablo y darle su apoyo de manera directa, pidiendo el voto para él y cuestionando duramente a su adversario de izquierda, con insultos que incluso generaron un conflicto diplomático.

Este domingo, el líder libertario siguió de cerca desde la Quinta de Olivos los resultados de los comicios al otro lado de la frontera que, contra todo pronóstico, dieron como ganador parcial al dirigente de derecha.

PUBLICIDAD

Si bien en un primer momento el hijo de Jair sacaba más del 50% de los votos, lo que habría implicado una victoria definitiva, cuando llegaron los datos de distintos estados del nordeste, esa cifra bajó y se confirmó que habrá un balotaje el próximo 25 de octubre. Sin embargo, los resultados dejaron una marcada tendencia.

Aunque ninguno de los analistas esperaban esta situación, desde temprano en la Casa Rosada, aunque se mostraban cautelosos, incluso cuando los números eran muy favorables, también celebraron lo ocurrido.

La gente está cansada de que le mientan, de la inflación y de la inseguridad, y la izquierda es mentirosa, genera inflación y está del lado de los delincuentes”, expresó a Infobae una de las figuras libertarias vinculada con la política exterior.

PUBLICIDAD

Milei apostó por Bolsonaro (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)
Milei apostó por Bolsonaro (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

La lectura oficial es que el resultado en Brasil, si se consolida, se suma a una sucesión de triunfos y avances electorales de sectores de derecha en la región, aunque en el Gobierno evitan proyectar un desenlace definitivo antes del balotaje.

“Va a estar muy justo, el balotaje va a ser tremendo. No creo que lo puedan dar vuelta, pero va a estar muy peleado”, sostuvo un dirigente del oficialismo que viajó a Brasil para monitorear este proceso.

El margen con el que Bolsonaro quedó en primer lugar fue menor al esperado por los libertarios, pero suficiente para alterar un escenario que hasta hace pocos meses parecía favorable a Lula.

En el país vecino, en tanto, había mucha expectativa en torno a Bolsonaro, ya que dos (y quizás tres) de los cinco partidos que quedaron afuera de la competencia se inclinarían por él, por lo que a Lula da Silva le sería difícil revertir la situación.

El Presidente mantuvo contacto con integrantes de su equipo político y diplomático durante la noche, mientras seguía el escrutinio desde la residencia oficial con cierto entusiasmo.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas“, escribió, una vez cerrado el escrutinio provisorio.

No hubo, por el momento, una confirmación sobre un eventual viaje a Brasil antes de la segunda vuelta, aunque en el entorno presidencial consideran que Milei volverá a tener algún gesto público de apoyo.

En la Casa Rosada creen que un triunfo de Bolsonaro permitiría fortalecer el vínculo con Brasil y consolidar una agenda latinoamericana más cercana a las posiciones que Milei sostiene sobre seguridad, desregulación, apertura comercial y política exterior.

El hijo de Jair Bolsonaro quedó primero (REUTERS/Mateus Bonomi)
El hijo de Jair Bolsonaro quedó primero (REUTERS/Mateus Bonomi)

Desde hace tiempo, el líder libertario viene pensando en hacer una reunión de los principales dirigentes de la derecha mundial, denominada “cumbre azul”, que hasta ahora no tiene fecha confirmada y sigue siendo solamente una intención.

En la Casa Rosada interpretan que podría mejorar la coordinación con el Mercosur, un bloque en el que la relación entre Buenos Aires y Brasilia atravesó momentos de tensión desde que ambos mandatarios asumieron.

Sin embargo, algunos dirigentes del oficialismo piden prudencia. El resultado de la primera vuelta no garantiza el desenlace del 25 de octubre y, además, la política del país vecino tiene dinámicas propias que no se trasladan de manera automática a la Argentina.

Yo no creo que esta elección en particular ya alcance para ayudarlo a Milei en el 2027, porque seguramente va a haber balotaje, así que tenemos que ver primero qué pasa ahí”, aclaró uno de los dirigentes que integra el equipo de estrategia comunicacional del Gobierno, en la previa de los resultados.

La referencia apunta a los comicios presidenciales del año próximo, en los que Milei buscará la reelección. En Balcarce 50 consideran que un eventual triunfo de Bolsonaro podría aportar un antecedente político para la campaña libertaria, sobre todo si logra imponerse frente a un gobierno que lleva varios años en el poder y que sostiene una agenda económica y social contrapuesta a la de la administración argentina.

Además, el candidato brasileño, de ganar podría tener en el 2027 los mismos gestos de apoyo que el argentino tuvo hacia él hace algunos meses. De hecho, ya anticipó que si gana lo va a invitar especialmente a tener una reunión bilateral antes de asumir.

Milei y Bolsonaro podrían volver a encontrarse (AP/Ettore Chiereguini)
Milei y Bolsonaro podrían volver a encontrarse (AP/Ettore Chiereguini)

Milei había decidido involucrarse personalmente en la campaña cuando viajó a San Pablo para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal. En aquel entonces, el mandatario argentino brindó un discurso de respaldo a Flávio Bolsonaro y cuestionó con dureza a Da Silva, a quien vinculó con el deterioro fiscal y económico de Brasil.

Durante ese acto, el Presidente sostuvo que el dirigente de derecha era el único con capacidad para enfrentar lo que definió como el “Riesgo Lula”. La visita se produjo cuando distintos sondeos todavía ubicaban al candidato del PL en una posición desfavorable y cuando el oficialismo brasileño confiaba en que la elección se resolvería sin demasiadas dificultades.

En aquel entonces, viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En San Pablo también mantuvo reuniones con el gobernador Tarcísio Gomes de Freitas, autoridades locales y dirigentes del bolsonarismo.

La presencia del mandatario nacional en ese evento generó malestar en el Palacio del Planalto, que interpretó el respaldo público al principal rival de Lula como una intervención en la campaña interna.

Las declaraciones de Milei en San Pablo, cuando llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” a Lula, y también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”, generó un fuerte conflicto diplomático.

En una primera instancia, Brasil llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien se quedó varios días a su tierra natal, lo que generó especulaciones sobre una posible rotura diplomática.

Lula quedó segundo (REUTERS/Amanda Perobelli)
Lula quedó segundo (REUTERS/Amanda Perobelli)

“¿Acaso mentí? Es un ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso y lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente”, ratificó Milei.

Finalmente, las autoridades del Plenalto optaron por restablecer los vínculos habituales entre los dos Estados y los cruces no pasaron a mayores.

Una victoria de Bolsonaro el 25 de octubre abriría una nueva etapa bilateral, aunque Brasil tiene una estructura institucional, parlamentaria y económica propia, y el próximo presidente deberá negociar con gobernadores, bloques partidarios y sectores empresariales de distintas posiciones.

En el entorno de Milei creen que un triunfo bolsonarista permitiría discutir una agenda común en materia de seguridad regional, lucha contra el narcotráfico, infraestructura, energía y comercio. También podría darle impulso a los sectores que buscan revisar algunas posiciones del Mercosur y acelerar acuerdos con otros mercados.

Por ahora, la Casa Rosada seguirá con atención las próximas tres semanas de campaña. Bolsonaro deberá ampliar su base electoral y disputar los votos de los candidatos que quedaron fuera de competencia, mientras Lula buscará consolidar a los sectores de centro y a los votantes que no se inclinaron por ninguno de los dos principales postulantes.

La expectativa libertaria es que el balotaje brasileño funcione como una señal política para la región. Pero, puertas adentro, saben que la elección que más les preocupa sigue siendo la propia y que el resultado de 2027 dependerá de cómo llegue Milei a esa instancia.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiFlávio BolsonaroBrasilEleccionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado tendrá otra semana con actividad reducida y el foco estará puesto en Diputados

Para el miércoles está agendada una audiencia pública por pliegos judiciales. No se sabe aún quién comandará el convite. También hay dudas por una bicameral que roza el tema del oro enviado al exterior. La auditoría sobre ello está en un 70%

El Senado tendrá otra semana con actividad reducida y el foco estará puesto en Diputados

Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria

El sitio Menos Impuestos publica un semáforo fiscal on line con las tasas locales que cobran los intendentes. Las compara con otros indicadores como desarrollo de infraestructura, resultado financiero y niveles de empleo público y privado

Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria

La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

Si bien se muestran expectantes, el Gobierno lee con optimismo la sintonía manifesta con los aliados en el marco de la Argentina Week. La ronda de reuniones de Santilli y las incipientes preocupaciones

La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

Diez claves que dejó la victoria de Bolsonaro para Argentina: Milei sale fortalecido, pero hay una advertencia y una señal para Cristina Kirchner

Cuatro consultores y fuentes del Gobierno y del peronismo analizaron para Infobae qué lecciones dejó la elección brasileña sobre el mapa político argentino: un estilo audaz del líder libertario que sale victorioso, el desgaste de los oficialismos, el error de las encuestas y la experiencia de un político preso que logra imponer un candidato "puro"

Diez claves que dejó la victoria de Bolsonaro para Argentina: Milei sale fortalecido, pero hay una advertencia y una señal para Cristina Kirchner

Elecciones en Brasil: Lula ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

En el consolidado de las cinco sedes habilitadas en el país, el líder del Partido de los Trabajadores se impuso con 3.738 votos frente a los 1.718 del senador Flávio Bolsonaro, aunque en Mendoza el resultado fue el inverso

Elecciones en Brasil: Lula ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

DEPORTES

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial

Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado