La analista advirtió que la seguridad económica y la vivienda resultan necesarias para sostener las relaciones afectivas frente a las crisis

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¿Qué lugar le corresponde al Estado en la construcción de una vida mejor? En Infobae A las Nueve, la analista María Migliore realizó esta plantéo y aseguró que el Estado debe crear condiciones para una vida mejor, sin determinar las decisiones personales.

De acuerdo con Migliore, los ingresos y los servicios importan tanto como los vínculos, el tiempo disponible y los lugares donde una comunidad puede encontrarse. “La tarea del Estado es bajar los obstáculos de todos los días”, sostuvo.

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Migliore situó el debate en una conversación que, dijo, se volvió más frecuente en distintos países a medida que crecieron la soledad, la depresión y los problemas de salud mental. “Hay una preocupación cada vez mayor por cómo vivimos”, señaló durante el intercambio.

En ese escenario, describió una primera postura que propone gobiernos acotados a la economía, la seguridad y la garantía de condiciones elementales. “Para algunos, el Estado tiene que concentrarse en lo básico”, resumió.

Frente a esa mirada, ubicó otra que asigna a las instituciones una intervención más amplia sobre las condiciones de la vida colectiva. “Se trata de generar posibilidades para vivir mejor, no de imponer un proyecto personal”, explicó.

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La analista marcó que ninguna de esas discusiones habilita al poder público a avanzar sobre las decisiones privadas. “El Estado no tiene que organizar la vida íntima de las personas”, advirtió.

María Migliore planteó que el Estado debe generar condiciones para el bienestar social sin intervenir en las decisiones privadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su propuesta apuntó, en cambio, a asegurar recursos y ámbitos que cada quien pueda usar de acuerdo con sus necesidades: servicios públicos, infraestructura urbana, cultura y deporte. “Lo que corresponde es ampliar las oportunidades reales”, planteó.

Los indicadores de bienestar muestran un país con contrastes

Al referirse a las mediciones sobre felicidad, Migliore aclaró que los estudios combinan variables y no ofrecen una respuesta única. “Se mira cómo evalúa cada uno su vida y cómo están sus relaciones”, detalló.

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A esa evaluación se suman las condiciones materiales y los niveles de malestar psicológico, dos registros que complejizan cualquier lectura lineal. “Un solo indicador no alcanza para explicar una realidad tan amplia”, remarcó.

En ese mapa, afirmó que Argentina obtiene resultados favorables en las evaluaciones referidas a los vínculos. “Mucha gente dice que tiene una red cercana a la que recurrir”, indicó.

Ese dato ubica al país por encima del promedio en algunas comparaciones internacionales y, para la analista, se relaciona con hábitos de encuentro y relaciones frecuentes. “Hay una cultura muy fuerte de estar con otros”, observó.

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La escena cambia cuando se mira la economía: las mediciones, según sostuvo, reflejan obstáculos para proyectar, conservar estabilidad financiera y sostener condiciones básicas de bienestar. “Es difícil planificar cuando no hay previsibilidad”, afirmó.

También aludió a encuestas de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre malestar psicológico, que registran un aumento de la ansiedad, la depresión y la sensación de inestabilidad en distintos sectores sociales. “Esos malestares vienen creciendo y hay que mirarlos”, dijo.

Ingresos y vínculos sostienen dimensiones que no se reemplazan

Para Migliore, el bienestar se apoya en dos planos que deben avanzar juntos. El primero incluye ingresos, empleo, vivienda y la previsibilidad necesaria para ordenar la vida cotidiana. “Sin una base material, vivir tranquilo se vuelve muy difícil”, sostuvo.

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El segundo reúne los vínculos, las redes de contención y los espacios donde compartir actividades, una dimensión que no puede quedar como un agregado secundario. “Tener relaciones y lugares de encuentro también forma parte del bienestar”, explicó.

Esa combinación, dijo, atraviesa la experiencia concreta de cada persona: hace falta seguridad material, pero también tiempo y sitios que acerquen a familiares, amigos y vecinos. “No alcanza con una cosa si la otra falta”, expresó.

Las evaluaciones internacionales sitúan a la Argentina con registros favorables en la solidez de sus redes de contención y vínculos comunitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La analista consideró que Argentina conserva un tejido social amplio, aunque alertó que las dificultades económicas pueden debilitar la posibilidad de sostenerlo. “Los vínculos existen, pero también necesitan condiciones para mantenerse”, señaló.

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Las fallas en los servicios básicos, continuó, recortan horas que podrían destinarse a la vida personal. “Los viajes largos y el estrés cotidiano terminan quitando tiempo para los hijos, el descanso y la comunidad”, describió.

Por eso rechazó la idea de idealizar las redes afectivas mientras faltan condiciones para el desarrollo. “No hay que romantizar los vínculos cuando la vida material se vuelve imposible”, planteó.

Una plaza iluminada y un colectivo que llega a tiempo también inciden

La mirada de Migliore puso a los gobiernos locales cerca de esa rutina: plazas iluminadas, transporte confiable, actividades culturales y espacios deportivos aparecieron como decisiones con efectos cotidianos. “La gestión local toca la vida diaria de una manera muy concreta”, afirmó.

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Una plaza en condiciones, explicó, amplía las posibilidades de que chicos, jóvenes y familias usen el espacio público cerca de sus casas. “Cuando el espacio está cuidado, se vuelve un lugar para encontrarse”, sostuvo.

El transporte público ocupó otro lugar central en su planteo, por los efectos que tienen la frecuencia y el funcionamiento de los servicios sobre el ánimo y la organización de una jornada. “Si el transporte falla, aumenta el estrés de todos los días”, dijo.

Las mejoras en ese sistema, agregó, pueden acortar los tiempos de viaje y devolver horas a las familias. “Llegar antes a casa cambia cómo se organiza una familia y qué tiempo le queda”, señaló.

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La cultura y el deporte integran el mismo conjunto de políticas porque, según la analista, el acceso a esas actividades no debería depender exclusivamente del dinero disponible. “No pueden ser posibilidades reservadas para quien las puede pagar”, expresó.

En ese punto mencionó a los clubes, instituciones que sostienen vínculos y propuestas para chicos, y consideró necesario que el Estado los acompañe para evitar cierres. “Un club cumple una función comunitaria que hay que cuidar”, sostuvo.

Durante el intercambio aparecieron cuestionamientos por gastos, irregularidades y malas administraciones en iniciativas estatales. Migliore reconoció que la ejecución de esas políticas requiere discusión y control. “Hay que revisar cómo se hacen las cosas y exigir transparencia”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que esas fallas no son un argumento para abandonar las políticas de acceso cultural o comunitario. “Los problemas de gestión no justifican dejar de garantizar derechos y oportunidades”, planteó.

La analista remarcó que el Estado puede respaldar iniciativas que ya existen, entre ellas la cultura independiente, los productores pequeños, los clubes y otros espacios de la sociedad civil. “Muchas veces se trata de acompañar lo que la comunidad ya construyó”, explicó.

También defendió la necesidad de recuperar la calidad de los servicios públicos, ante una percepción extendida que los asocia con prestaciones deficientes. “Lo público no puede ser sinónimo de algo que funciona mal”, sostuvo.

Para cambiar esa imagen, indicó, los servicios deben responder a necesidades concretas en el transporte, la infraestructura urbana y los espacios comunitarios. “La gente recupera la confianza cuando las cosas funcionan”, dijo.

El cierre volvió al punto de partida: las condiciones económicas y el tejido social no compiten entre sí, sino que forman parte de una misma discusión sobre la vida cotidiana. “Tener más tiempo, más apoyo y más posibilidades también es una responsabilidad de la política”, concluyó Migliore.

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