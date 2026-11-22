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El final de la semana le dejó al peronismo dos claves determinantes para saber cómo enfrentará el proceso electoral el año que viene. La primera es que, aunque aún no esté confirmado por el Congreso, en el PJ dan por sentado que se suspenderán las PASO. Lo que los obligará a organizar una interna partidaria o lograr un acuerdo de unidad. La segunda es que la sociedad Cristina Kirchner-Sergio Massa está más sólida que nunca y que ese tándem empezará a edificar una alternativa en paralelo a Axel Kicillof.

El acto en San Fernando, donde se unieron distintas vertientes del peronismo y en el que Massa quedó en el centro de la escena, fue un parte aguas en el escenario electoral por el que camina la oposición. De un lado quedaron el Frente Renovador, el PJ Federal, La Liga de Intendentes, el cristinismo y algunos actores sueltos. Del otro lado, quedó Axel Kicillof y el MDF, más el apoyo de Juan Grabois.

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Hay en todo ese enorme grupo de dirigentes, algunos que no están atados a ninguno de los dos dispositivos en forma irreversible. Sobre todo entre los que fueron a San Fernando. Se mueven bajo el techo de una identidad con la que se sienten más representados, pero no son parte absoluta de un nuevo esquema político. Entienden que el encuentro sirvió para mostrar al peronismo en movimiento y que eso le aporte mayor dinamismo a la discusión de la oposición.

La foto de San Fernando generó ruido dentro del peronismo y aportó a la discusión sobre la construcción nacional de la oposición

Existen dirigentes que se fueron muy conformes con lo sucedido en el Teatro Otamendi y otros que no, que sintieron que esa foto de tanta potencia política no era lo más conveniente y solo agrandaba más la grieta dentro del peronismo bonaerense. Eso fue lo que divisó con anticipación el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y lo que lo motivó a desechar la invitación.

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Hay muchas historias dentro de la historia que se empezó a contar en San Fernando. En los hechos, sirvió para mostrar la convergencia de sectores que tienen un importante e influyente caudal de votos, y para que esa exposición tenga el sello de la diversidad y el federalismo. Pero también fue un encuentro de dirigentes, de la política, de los que, muchas veces, se hablan en clave interna.

Lo que más se visibilizó en ese encuentro fue la fortaleza del acuerdo CFK-Massa, que dejó al margen de ese conglomerado a Kicillof. Más allá de los dimes y diretes sobre si lo invitaron o no, a través de dos pesos pesados del MDF como Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, en el acto del martes pasado quedó en claro que la voluntad implícita era mandarle un mensaje al gobernador bonaerense. Le dijeron, sin decirle, que no está solo en el camino hacia la candidatura presidencial.

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La promoción de Guillermo Michel para integrar el Consejo a la Magistratura y el respaldo al acto en San Fernando visibilizaron que el acuerdo político entre la ex presidenta y el ex ministro no tiene fisuras. En el cristinismo aseguran que ese acuerdo es el mismo que se fundó en el 2018, cuando se empezó a tejer el Frente de Todos y que la única diferencia es que Kicillof decidió separarse y armarse su propio espacio. “Todo el resto sigue en el mismo lugar. Incluso con algunos actores nuevos. El que se fue es él“, precisaron.

El acuerdo entre Sergio Massa y Cristina Kirchner está sólido y será determinante en el año electoral

El otro mensaje que dejó el acto es que esa fusión de dirigentes hay, al menos, tres precandidatos a presidente. Massa dijo en público que son Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota. A esa lista, y en primer lugar, inevitablemente, se suma él.

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“Axel no hace política. No contiene a nadie. Ni siquiera contiene a los suyos. Hace actos con lo más rancio del conurbano y se vive victimizando”, fue la sentencia de uno de los diputados nacionales que estuvo en San Fernando. Esa tiene un correlato entre la dirigencia que organizó el encuentro peronista del último martes. Lo que Kicillof no contenga, tarde o temprano, será abrazado por la fusión entre Massa, el kirchnerismo y el PJ Federal.

La división, con base en la provincia de Buenos Aires, quedó bien marcada. Para el peronismo existe un problema más que se suma a esa fragmentación y es la, muy posible, suspensión de las PASO. Esta vez, y después de varios meses, el Gobierno parece haber conseguido los votos para dejar en el camino una herramienta electoral que para el PJ es clave, debido a que le podía permitir dirimir sus diferencias a través de los votos.

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Axel Kicillof mantiene su plan de acción y su hoja de ruta electoral (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Sin PASO, la opción que empieza a tomar fuerza es la de la unidad por consenso. No hay un convencimiento generalizado en el justicialismo respecto a la posibilidad de organizar una interna partidaria. Ya sea por región, como lo propuso Sergio Uñac, o en el formato tradicional. Son muy pocos los que le ven viabilidad a la organización de una disputa partidaria.

Las barreras que encuentran tienen que ver con el financiamiento, la organización, los acuerdos para las reglas del juego electoral, los padrones de los partidos políticos que integran la coalición, el impacto que puede tener una baja concurrencia a las urnas para el camino posterior, le legitimidad y transparencia de los comicios, el control y la multiplicación de la batalla dialéctica entre las distintas tribus.

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Pero, sobre todo, lo que ven muchos dirigentes es que la gente no está interesada en ser parte de un proceso electoral. “¿Le vamos a decir a los ciudadanos que tienen que ir a elegir al mejor candidato de la oposición? Las PASO o la interna son un problema de la política, no de la gente", reflexionó un voz importante dentro de La Cámpora.

El acto en San Fernando repercutió en el escenario bonaerense y en la discusión nacional del peronismo

La única opción que se evalúa en términos de interna es la de organizar una primaria partidaria abierta, con el padrón nacional, y sostenida económicamente con fondos que se deben juntar de aportantes. Esa idea la pusieron en valor Agustin Rossi y Victoria Tolosa Paz en el debate público, y es una opción que da vueltas en la gobernación bonaerense. Este viernes, en una entrevista otorgada a Letra P, el Jefe de Gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, aseguró: “Si el peronismo no es capaz de organizar una interna, dediquémosnos a otra cosa”.

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Para el peronismo era importante legitimar a su próximo candidato a través de los votos porque la fragmentación del espacio es muy grande. Y después de las últimas elecciones, donde Cristina Kirchner tuvo un papel protagónico, la que asoma en el 2027 es un comicio donde la mesa de decisión tiene más actores, porque la influencia de la ex presidenta sobre el conjunto ya no es la que era. Entre esos actores hay uno que es preponderante: Axel Kicillof.

Seguros de que no tendrán PASO, en varios sectores del justicialismo creen que es necesario empezar a discutir, cuanto antes, cómo se ordenará el espacio. Aparece en el horizonte la posibilidad de una nueva cumbre peronista, como la del Hotel Emperador y la Casa de La Pampa, antes de fin de año, que sirva para definir un camino alternativo para definir la herramienta con la que se van a seleccionar los candidatos.

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En el final de esta semana Kicillof terminó de confirmar que hace tiempo masticaba. Tendrá que caminar solo con el MDF hasta la negociación previa a las elecciones del año que viene. El conglomerado de San Fernando le apunta por no contener y por no liderar. No lo ven como candidato a presidente. El final de la historia es imposible de saber a esta altura del año. Hay una hilera interminable de puntos suspensivos por delante.