El proyecto para regular las apuestas en línea permanece sin debate en el Senado desde noviembre de 2024 y enfrenta el riesgo de caducidad

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Mientras el proyecto para regular las apuestas en línea sigue detenido en el Senado y se acerca el vencimiento de su estado parlamentario, familias, organizaciones sociales y la Iglesia volvieron a llevar al centro del debate el impacto del juego digital entre adolescentes. El reclamo apunta a que el Congreso trate una ley nacional sobre ludopatía antes de que el expediente vuelva a cero, con límites a la publicidad y controles de acceso para menores.

El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, puso esa urgencia en palabras surgidas de las comunidades que recorre la Iglesia: habló de una problemática “silenciosa” que suele quedar puertas adentro hasta que ya alteró la vida cotidiana de una familia.

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“Muchas veces permanece oculta dentro de los hogares”, advirtió en Infobae A las Nueve al pedir medidas preventivas frente al avance de las apuestas entre chicos y jóvenes.

Por su parte, Martín Conte, fundador de Generación Presente, describió una escena que, según planteó, expone las limitaciones de los controles vigentes: un menor puede entrar a una plataforma legal con los datos de un adulto o llegar a circuitos ilegales a través de un teléfono. “Los mecanismos actuales no siempre impiden que un menor use datos ajenos”, sostuvo.

El debate legislativo se concentra en una iniciativa que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que propone reducir la exposición de los menores al juego en línea. El texto prevé herramientas de verificación y restricciones para las casas de apuestas, con el propósito de que “se impida el acceso” de adolescentes a las plataformas.

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También contempla límites a la publicidad, incluidos los acuerdos comerciales con clubes de fútbol y la promoción de sitios de apuestas en espacios de alta visibilidad. La discusión alcanza, así, a una presencia que se volvió habitual en camisetas, transmisiones y redes sociales, donde las marcas aparecen bajo la promesa de “bonos y enlaces” para captar nuevos usuarios.

Carrara, que además preside Cáritas Argentina, reclamó a los legisladores nacionales y bonaerenses que le den prioridad al tratamiento de la ludopatía. El arzobispo explicó que la postura de la Iglesia no nace de una discusión partidaria, sino de lo que escucha en los barrios: “Es una preocupación que surge de los territorios y de los hogares”.

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La Iglesia católica exigió prioridad parlamentaria para la norma contra la ludopatía tras recoger demandas en más de mil comunidades del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa escucha incluyó 1.320 comunidades de todo el país, según detalló Carrara, y allí aparecieron de forma reiterada las inquietudes por las adicciones y el crecimiento de las apuestas entre adolescentes y jóvenes. “Las familias no saben cómo acompañar” estos procesos, señaló, al referirse a quienes buscan detectar las primeras señales de un consumo problemático.

Para el arzobispo, el carácter menos visible del juego compulsivo no reduce sus consecuencias. “Puede generar conflictos económicos, personales y familiares”, afirmó, y sostuvo que el daño muchas veces sale a la luz cuando la situación ya comprometió los vínculos y la organización de un hogar.

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En esa trama, Carrara ubicó a las madres entre quienes quedan más cerca de los hijos que atraviesan consumos problemáticos. “Suelen quedar cerca de los hijos”, dijo, aunque remarcó que muchas de ellas carecen de herramientas para intervenir a tiempo o pedir acompañamiento especializado.

El acceso permanente desde los celulares agrava el cuadro, según el arzobispo, porque las apuestas quedan disponibles a toda hora y en cualquier lugar. “Una primera búsqueda” puede derivar en nuevos contenidos similares, explicó al señalar el funcionamiento de los algoritmos que dirigen a los usuarios hacia ofertas del mismo tipo.

Por eso, insistió en que la prevención debe llegar antes de que el problema sea más difícil de abordar. Carrara alertó que esa dinámica puede “encerrar a adolescentes dentro de un circuito de apuestas” y reclamó políticas públicas que contemplen tanto la información como el acompañamiento de las familias.

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La iniciativa con media sanción de Diputados incorpora controles biométricos para impedir que menores utilicen documentos de adultos en las plataformas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto espera en el Senado desde noviembre de 2024

Conte recordó que Diputados aprobó la iniciativa el 27 de noviembre de 2024, pero el proyecto permanece pendiente de tratamiento en el Senado. “Puede perder estado parlamentario”, advirtió el fundador de Generación Presente, una situación que obligaría a recomenzar el recorrido legislativo.

Según explicó, los reglamentos de ambas cámaras impedirían que el mismo tema vuelva a discutirse durante un año si el expediente caduca. Esa demora, afirmó, prolongaría la ausencia de “una norma nacional específica” para responder a la exposición de menores a las apuestas digitales.

Entre las medidas previstas, el proyecto incorpora controles biométricos para verificar la identidad de quienes ingresan a las plataformas. Conte consideró que esa modificación responde a una falla concreta del sistema actual: “Un adolescente puede utilizar el documento de identidad de un adulto” para registrarse en un sitio legal.

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El joven también describió circuitos por fuera de las páginas habilitadas, que operan mediante códigos QR y contactos de WhatsApp. En uno de los casos que relató, encontró cerca de una escuela un folleto que ofrecía “fichas gratuitas” y derivaba a una persona que recibía apuestas por mensajería.

Para Conte, una ley no resolverá por sí sola todos los mecanismos de acceso, pero sí puede bajar la exposición de chicos y adolescentes. “Una restricción legal no elimina todos los accesos”, reconoció, aunque sostuvo que establecer reglas nacionales ayudaría a limitar la circulación de ofertas orientadas a menores.

Circuitos ilegales captan a estudiantes mediante folletos escolares, códigos QR y canales de mensajería instantánea

La publicidad de apuestas bajo cuestionamiento

Carrara cuestionó la intensidad de la publicidad de apuestas, que, según dijo, aumentó antes del Mundial y se instaló en espacios vinculados al fútbol. “Los avisos ocupan espacios ligados al fútbol”, expresó al advertir que esos mensajes llegan de forma directa a niños, adolescentes y jóvenes.

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El arzobispo remarcó que los referentes populares tienen una influencia concreta sobre las conductas y aspiraciones de los más chicos. “Los jugadores de fútbol transmiten mensajes” que muchos jóvenes toman como modelos, señaló, al referirse a las figuras que participan de campañas de empresas de apuestas.

También manifestó sorpresa por el involucramiento de personas conocidas en esas promociones. Varios de esos referentes, planteó, “no dependen de esos ingresos” para sostener su situación económica, una observación que ubicó en el debate sobre la responsabilidad de quienes prestan su imagen.

La presencia de las marcas en las camisetas de los clubes suma otra arista a la discusión. Carrara cuestionó que las instituciones exhiban esas publicidades, mientras algunas entidades argumentan que “necesitan esos recursos” provenientes de los contratos comerciales.

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Conte coincidió en que esa difusión facilita la llegada de las apuestas a públicos cada vez más jóvenes. “Los anuncios aparecen en redes sociales, transmisiones deportivas y contenidos de creadores digitales”, dijo, al describir un circuito publicitario que acompaña buena parte de la navegación cotidiana.

En ese entorno, agregó, las promociones suelen llegar mediante códigos, bonos y enlaces, mientras las advertencias sobre los riesgos quedan relegadas. “Tienen poca visibilidad”, afirmó sobre esos mensajes preventivos, que contrastan con la frecuencia y el alcance de las ofertas.

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Las escuelas como otro lugar de alerta

El fundador de Generación Presente relató que las apuestas se normalizaron en algunos grupos escolares. “Algunos estudiantes apuestan durante las salidas de la escuela”, contó, y agregó que también consultan resultados desde sus teléfonos mientras comparten el día con sus compañeros.

Conte vinculó ese escenario con la falta de educación preventiva en las aulas. “En mi escuela no recibí charlas de prevención sobre ludopatía”, afirmó, y dijo que docentes de otros establecimientos le describieron situaciones similares en distintos barrios.

Como referencia de la dimensión del fenómeno, citó un dato atribuido a Unicef: “Uno de cada cuatro adolescentes dijo que apostó alguna vez”. Con esa cifra como telón de fondo, volvió a pedir que el Senado trate el proyecto antes de que venza su vigencia parlamentaria.

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