El Museo Leopold de Viena reúne más de 200 piezas en la exposición Nueva Objetiva sobre la evolución de la fotografía en las décadas de 1920 y 1930

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Europa Central, año 1920. La nueva sociedad que va surgiendo de las ruinas de la I Guerra Mundial necesita también una forma diferente de captar y contar el mundo: una fotografía que se independiza definitivamente de la pintura y se vuelve rápida, precisa y objetiva.

Los cambios técnicos y estéticos que la fotografía experimentó en las décadas de 1920 y 1930 en Alemania y Austria son el motivo de la exposición Nueva Objetiva, en la que el Museo Leopold de Viena reúne hasta finales de febrero más de 200 piezas que relatan cómo se hace ubicua en la arquitectura, el periodismo, la moda o la publicidad.

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“La fotografía se hace adulta, definitivamente. Se convierte en un medio de masas. Se utiliza en todas estas revistas; el auge publicitario que tiene lugar en la década de 1920 incorpora la fotografía... Así que es omnipresente”, resume para esta agencia una de las comisarias de la muestra, Aline Marion Steinwender.

En ese proceso jugó un papel esencial la aparición de las cámaras de la empresa Leica, compactas y portátiles, que permitieron el acceso del público general a la fotografía: entre 1925 y 1931 se vendieron casi 60.000 unidades.

"Secretaria en la Westdeutsche Rundfunk de Colonia [Anneli Strohal]", 1931, de Gunther Sander

Una fotografía autónoma

La exposición del Leopold muestra cómo esta nueva concepción corta todo lazo no solo con la pintura, sino también con la anterior fotografía pictorialista, llena de desenfoques, alegorías, filtros y claroscuros.

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Ahora, la fotografía “se basta a sí misma”, como definió Albert Renger-Patzsch, uno de los referentes de esta nueva corriente, en la que destacaron también August Sander, Aenne Biermann, Edith Tudor-Hart o Trude Fleischmann.

“La fotografía se emancipa e intenta postular como un valor igualmente válido lo que la hace verdaderamente autónoma: su pretensión de realidad y su fidelidad al detalle”, señala Dominik Papst, otro de los comisarios de la exposición.

"Estudio de movimiento", 1925, de Rudolf Koppitz

El nuevo fotoperiodismo muestra la realidad de forma cruda y directa, como las imágenes del desempleo y la pobreza por la crisis económica de 1929 que tomaron Walter Ballhause en Hanóver o Edith Tudor-Hart en Viena.

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“Debemos ser capaces de soportar ver la verdad”, resumió en 1927 August Sander sobre esa tarea del fotógrafo.

La propia naturaleza no es ya captada como el habitual paisaje idílico, sino que la cámara es ahora un testigo fiable de las formas y la arquitectura natural, como hizo el berlinés Karl Blossfeldt en sus imágenes ultradetallistas de plantas.

La foto deja de ser un elemento secundario en libros y revistas, sino que surgen publicaciones en las que es la protagonista, como Die Welt ist schön (El mundo es hermoso), editado en 1928 por Albert Renger-Patzsch, o Antlitz der Zeit (El rostro del tiempo), por August Sander en 1929.

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"Desempleados, Viena", 1930, de Edith Tudor-Hart

Estos libros de fotografías ya no son una mera sucesión de láminas con reproducciones: las fotos se crean y seleccionan pensando en el libro del que formarán parte.

Antes del crack del 29, la recuperación económica que siguió a la I Guerra Mundial, ayudada por la inflación, favoreció un boom del consumo y de la asociada a él, en la que la fotografía tuvo un papel esencial.

La foto en los anuncios se asocia con la modernidad y la autenticidad del producto, como en las famosas campañas de la marca de café Hag, o de las galletas Leibniz.

La proliferación de fotógrafas que abren sus propios estudios y tienen mucho éxito profesional es una señal más del proceso de emancipación tras la I Guerra Mundial.

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La nueva mujer

Hay muchas mujeres tras las cámaras, pero también delante de ellas: la nueva mujer, con pelo corto, siempre a la moda, con un cigarrillo en la mano y mirando a la cámara con seguridad y desafío es uno de los motivos que más se reproducen.

Museo Leopold

La foto que Sander hizo de Anneli Strohal, una secretaria en la radio pública WDR, o el retrato de la actriz Lotte Lenya que hizo Lotte Jacobi, son ejemplos de esa estética y esa ética que quedó arrasada cuando los nazis llegan al poder en Alemania (1933) y Austria (1938) y condenan de nuevo a la mujer a la marginación frente a los hombres.

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También proliferaron los desnudos, incluso a través de revistas de amplia tirada, que se mueven entre la moda del erotismo que llega de Estados Unidos y los estudios del movimiento y el dinamismo que permite la técnica fotográfica.

Aunque esta evolución de la fotografía se dio en muchos lugares del mundo en esa época, en Alemania fue muy especial por el maridaje con los nuevos conceptos sobre arquitectura y diseño de la Bauhaus y con la fascinación por lo funcional y lo práctico, además de que Berlín era en aquel momento una de las capitales mundiales de la modernidad.

Lo cierto es que hay un antes y después de 1920 en la historia de la fotografía, y que esa década y la de 1930 marcaron lo que vino luego.

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Fuente: EFE.

Foto: EFE/ Antonio Sánchez Solís.