Política

Preocupa la economía en la Casa Rosada, pero el Gobierno descarta un escenario de crispación social

La caída de la actividad y el IPC de septiembre inquietan en la Casa Rosada, que le baja el precio a los reclamos por universidades y discapacidad y apuesta a que Milei no aburra. El recital prometido sigue pendiente a la espera de los números.

El presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo (AP Foto/Natacha Pisarenko)
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Los datos de la economía preocupan en la Casa Rosada, pero el oficialismo está convencido de que un escenario de crispación social no es hoy un potencial peligro. En medio de las especulaciones sobre la continuidad de Luis Caputo —que en Economía niegan a rajatabla—, en el mileismo se esmeran en mostrar tranquilidad y generar expectativas.

Le bajan el precio al impacto de los temas sociales sensibles que la oposición tomó como emblemas contra el Gobierno—. Esto a pesar de esos ejes sensibles sacuden la agenda desde la semana pasada. Las protestas por el incumplimiento del fallo sobre los fondos para las universidades o el recorte para discapacidad en el Presupuesto del año que viene coparon los canales de TV y probablemente ocupen las primeras planas la semana que viene con la marcha federal universitaria.

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Con todo, no creen que esos temas, por más tangibles y cercanos que sean, puedan influir en la inclinación hacia el Gobierno ni volcar a la masa de indecisos hacia la fragmentada oposición. Están convencidos de que Milei aún puede generar expectativa. Si bien admiten que la paciencia podría acabarse por el famoso “metro cuadrado”, por ahora ven un escenario estable.

Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo- Drone
Los universitarios prevén una nueva marcha para el próximo 15 de octubre (Foto: EFE/ Adan González)

No todo es negación. Aunque defienden a muerte el modelo económico, les preocupan los efectos de la caída de la actividad y admiten que está muy complicado el Conurbano. “Antes todos teníamos un amigo que se iba del país o mandaba a sus hijos afuera. Hoy todos tenemos un conocido que cerró el negocio o se quedó sin trabajo”, dijo un referente violeta.

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Aun así, no ven un escenario de crispación social. Creen que los intendentes no tienen el poder de fuego para organizar revueltas y que el terreno no está fértil para incidentes espontáneos. Un armador libertario que conoce y recorre el conurbano analizó: “La gente sale a la calle a romper todo cuando no tiene para darle de comer a los hijos. Hoy no estamos en esa situación”, dijo.

El Gobierno se ocupa de mantener actualizadas las partidas para asistencia social que canaliza Capital Humano. “Los endeudados no se endeudan para comer”, dicen, muy por lo bajo. Saben que es políticamente incorrecto, pero aseguran con confianza: “Las importaciones suben, Temu y Shein están a full. La gente en los barrios tiene ropa nueva gracias a este Gobierno. Parece un dato menor, pero la gente lo valora”.

Pero no dejan de deslizar una autocrítica. “Hace falta el látigo, pero también de vez en cuando una caricia. Y hoy todos quieren imitar a Milei”, dijo un estratega en relación con el modo agresivo que muestran los (pocos) ministros o referentes violetas que hablan.

El Gobierno se ocupa de mantener actualizadas las partidas para asistencia social que canaliza Capital Humano (Foto: REUTERS/Agustín Marcarian)
El Gobierno se ocupa de mantener actualizadas las partidas para asistencia social que canaliza Capital Humano (Foto: REUTERS/Agustín Marcarian)

Por último, confían en la capacidad del Presidente para generar conversación sobre sí mismo y “no aburrir”. Un atributo que podría considerarse clave solo en campaña, pero que los libertarios creen crucial también para perdurar con buena imagen durante la administración. “Milei no es estático, es entretenimiento”, dijo un hombre del círculo presidencial, consultado por la caída de todos los oficialismos en la última decena de elecciones en otros países. “De Lula se aburrieron. De Petro se aburrieron. De Javier no se van a aburrir”, sumó.

En esa lógica, mientras amplios sectores del país viven la actualidad laboral, de ingresos y de vivienda como una crisis, el Presidente publicó un spot de “Milei Media” con el anuncio del lanzamiento de un video del recital que brindó en el verano, pero “remasterizado”. Un trabajo del funcionario Santiago Oría, realizador audiovisual de la Presidencia, muy cercano a Karina Milei, que navega a diario las aguas de las redes sociales.

Milei lanzará el video el 13 de este mes. Lo que aún no pudo concretar es la convocatoria a un nuevo recital, que prometió hace algo más de un mes para festejar el 0,8% de inflación mayorista de julio. Los guarismos no se lo permitieron.. Y es posible que los datos de septiembre —que se conocen la semana próxima— registren un Índice de Precios al Consumidor con una suba que, si bien sería mínima, contradice la narrativa oficial.

De todas formas, en Balcarce 50 creen en el modelo de Luis Caputo y aseguran que el IPC más temprano que tarde volverá a bajar. “El dólar está estable. La gente se está yendo de viaje. El dólar está barato. Podés proyectar”, dijeron en el Gobierno.

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