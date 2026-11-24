Ruben Otero, veterano de Malvinas y protagonista de “Campo Minado” (Infobae en Vivo)

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Rubén Otero tenía diecinueve años cuando el submarino británico HMS Conqueror torpedeó el crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982. Sobreviviente de aquel ataque, y a diez años de su estreno, el veterano vuelve al escenario del Teatro Coliseo con Campo Minado, la obra de Lola Arias que reúne a excombatientes argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas y que puede verse hasta el 29 de noviembre.

Otero había ingresado al Belgrano el primero de diciembre de 1981, tras su instrucción en Puerto Belgrano. El buque realizó una navegación por Puerto Madryn, Ushuaia y Punta del Este antes de entrar en reparaciones. El 2 de abril, con la recuperación argentina de las islas, el crucero zarpó hacia el sur. Ahí lo alcanzaron los torpedos del submarino británico. “A raíz de esos dos impactos murieron 323 compañeros”, relató el veterano en diálogo con Infobae en Vivo.

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De los 1.093 tripulantes, sobrevivieron 770 y Otero describió la secuencia como algo ajeno a su propia experiencia. “Siempre fue una película que la cuento como la vi, una película que yo estaba mirando en vivo y en directo, sin pensar que todo eso que estaba pasando era real”, dijo. El estruendo de la explosión le quedó grabado durante años: cualquier golpe de puerta lo sobresaltaba. Tras el impacto saltó de balsa en balsa hasta terminar junto a otros 21 tripulantes, con quienes permanecieron 41 horas a la deriva hasta que los rescató el destructor Bouchard.

Rubén Otero, veterano de Malvinas y uno de los protagonistas de Campo Minado

De la reticencia inicial a diez años de gira con “Campo Minado”

Años después de la guerra, Otero tocaba la batería en una banda tributo a los Beatles con la que ganó, en 2004, el título de mejor banda beatle de Latinoamérica y llegó a presentarse en The Cavern de Liverpool. Esa combinación de historia bélica y trayectoria musical atrajo la atención de Arias, quien lo buscó para una entrevista sin adelantarle demasiado. “Me dice: ‘mirá, quiero hacer una obra de teatro, una película, pero quiero saber la historia’”, recordó el veterano sobre aquel primer encuentro.

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La propuesta inicial no lo convenció. Tenía su banda, jugaba al fútbol, trabajaba en una gráfica del barrio de Mataderos junto a su hijo. “Yo estoy bien así como estoy”, le dijo a la directora, según su propio relato. Ella insistió con la posibilidad de viajar y conocer otras ciudades, algo que él rechazaba de entrada: “Tengo la cuota de emociones cubierta, Lola”. Finalmente aceptó. Desde su estreno en Inglaterra en mayo de 2016, la obra se presentó en Estados Unidos, España, Portugal, Escocia, México, Brasil, Suiza, Lituania y Bélgica, además de temporadas en Argentina con localidades agotadas. Otero calculó el recorrido propio: 20 países y 36 ciudades, con la función del Coliseo entre las últimas en sumarse a las doscientas representaciones acumuladas.

Campo Minado reúne a seis excombatientes en una puesta que invita a reflexionar

El contacto con los excombatientes británicos generó, según contó, una revisión de prejuicios previos. Relató una visita a la casa de uno de ellos, el psicólogo David Jackson: “Vimos que la bondad que él tiene con nosotros, de la forma que nos trata, cómo se maneja con una persona como nosotros, uno ahí ya te empieza a cambiar la cabeza, como lo empezás a ver como una persona”. Sobre las diferencias irreconciliables en torno a la soberanía de las islas, apeló a una comparación futbolera: “Un hincha de Boca con un hincha de River puede tener un montón de coincidencias, pero Boca y River va a ser Boca y River”.

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Nueve funciones en el Teatro Coliseo hasta el domingo

La producción, escrita y dirigida por Lola Arias, cuenta con el apoyo del British Council desde su creación y en esta temporada está a cargo de DG Experience. El regreso a Buenos Aires coincide con los diez años de la obra y con los 150 años de la fundación del Buenos Aires Herald. El elenco reúne a seis veteranos: además de Otero, participan Tip Cullen (que encarna la historia de Lou Armour, el soldado británico tomado prisionero el 2 de abril de 1982), David Jackson, Gabriel Sagastume, Marcelo Vallejo y Sukrim Rai, un gurkha nepalí cuya historia quedó integrada mediante material audiovisual tras un accidente doméstico que le impidió viajar para esta gira.

Rubén Otero con otra de sus pasiones: la música, la batería y Los Beatles

La puesta reconstruye cronológicamente la experiencia de guerra y posguerra de sus protagonistas a partir de archivos reales, proyecciones de video y una banda que los propios veteranos integran en vivo. Para Otero, la vigencia internacional de la obra responde a un denominador común: “El punto es la guerra. En todos lados las cosas que nos pasaron a nosotros son las que pasan en las guerras de todo el mundo”, dijo, y recordó una pregunta que le hicieron en una función en Israel sobre cómo vivió el conflicto, que él mismo devolvió a su interlocutor: “¿Cómo hacen ustedes para vivir siempre en guerra?”.

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El hombre que 44 años atrás flotó durante casi dos días en una balsa en el Atlántico Sur sube ahora, de miércoles a domingo y a las 20:00 horas, al escenario del Coliseo para reconstruir esa memoria junto a quienes combatió. La gira de Otero con el recuerdo de Malvinas no se agota ahí: el 10 de diciembre estrenará Seguir a Flote, su propio espectáculo sobre el conflicto del Atlántico Sur, que montará en el Sindicato de Empleados de Comercio.

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