Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa con gran intensidad. Crédito: LPV

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ha comenzado con gran intensidad. Cada punto se pelea al máximo, la tabla de posiciones se mantiene muy reñida y varios partidos se están definiendo en el quinto set. La emoción promete continuar este fin de semana con el desarrollo de la tercera fecha, que anticipa enfrentamientos emocionantes y duelos cargados de adrenalina. A continuación, te damos todos los detalles de la jornada.

Universitario de Deportes sigue firme en la cima de la clasificación, aunque no sin dificultades. En su última presentación, las ‘pumas’ tuvieron que esforzarse al máximo para vencer 3-2 a Olva Latino. Ahora, buscarán mantener su racha de victorias cuando se enfrenten a Rebaza Acosta, equipo que aún no conoce la victoria en esta fase del torneo.

Por su parte, Alianza Lima apunta a acercarse a la punta tras un partido electrizante ante Atlético Atenea, que las ‘íntimas’ ganaron en el ‘tiebreak’. En esta tercera fecha, el vigente bicampeón chocará con Circolo Sportivo Italiano, que llega con dos derrotas consecutivas y en busca de recuperarse.

¡Increíble definición! Maëva Orlé aprovecha una pelota clave y anota el punto de la victoria para Alianza Lima en un partidazo contra Atenea. Mira la jugada que selló el 3-2 a favor del equipo íntimo.

En el caso de San Martín, la misión será recomponerse tras perder el clásico ante Regatas en un duelo que se extendió hasta el quinto set. Las ‘santas’ enfrentarán a un Géminis decidido a dar la sorpresa, mientras que las ‘regatinas’ se medirán contra Olva Latino en busca de mantener su nivel competitivo.

El otro partido de la jornada enfrentará a Atenea y Deportivo Soan, dos equipos que han mostrado buen juego y prometen un encuentro lleno de emoción. Con todos estos duelos en cartelera, el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, se prepara para otra jornada vibrante de vóley, asegurando espectáculo y acción para los aficionados durante toda la fecha.

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 - Fase 2

Los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugarán este sábado 24 y domingo 25 de enero, según la programación oficial del torneo. Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo de Villa El Salvador y serán transmitidos en vivo por Latina, además de contar con cobertura completa en la web de Infobae Perú.

A continuación, te presentamos la agenda completa de la jornada, con horarios y detalles de dónde seguir los partidos en directo:

Sábado 24 de enero

- Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano | 14:00 horas de Perú vía Latina TV, web y app

- San Martín vs Géminis | 16:00 horas de Perú vía Latina TV, web y app

Domingo 25 de enero

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan | 12:30 horas de Perú vía Latina en web y app

- Regatas Lima vs Olva Latino | 15:15 horas de Perú vía Latina TV, web y app

- Universitario vs Rebaza Acosta | 17:00 horas de Perú vía Latina TV, web y app

Programación oficial de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

También se juega la revalidación

Aunque la atención principal está centrada en la lucha por el título entre los 10 equipos de la cima, la permanencia y el ascenso también generan gran expectativa en la Liga Peruana de Vóley. Actualmente, cuatro equipos están en plena batalla por asegurar su lugar en la máxima categoría de la próxima temporada.

Este fin de semana, Molivoleibol se medirá con Túpac Amaru en un enfrentamiento que promete ser electrizante, mientras que Deportivo Wanka chocará contra Kazoku No Perú en otro duelo de gran intensidad. La lucha por la permanencia se vive al rojo vivo, con cada punto contando para definir quién seguirá o subirá a la elite del vóley peruano.