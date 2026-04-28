La fuerte acusación de Giuliana Rengifo contra Magaly Medina en el caso de Yahaira Plasencia: "Es una mujer de doble moral y discurso"

Giuliana Rengifo respalda la demanda legal de Yahaira Plasencia y acusa a Magaly Medina de doble moral en sus críticas televisivas. (Instagram Giuliana Rengifo / Magaly Medina)

La cantante Giuliana Rengifo se pronunció a favor de Yahaira Plasencia en el proceso legal que la salsera mantiene contra Magaly Medina, y no dudó en lanzar duras críticas contra la conductora de televisión. Rengifo, quien tiene una larga historia de enfrentamientos con la ‘Urraca’ por razones personales, afirmó que Medina actúa con “doble moral” y que su postura ante las garantías personales otorgadas a Yahaira refleja una actitud de superioridad injustificada.

"Magaly es una mujer de doble moral y discurso. Está dando manotazos de ahogada, se cree intocable, pero en el mundo y en el Perú el único intocable es Dios. Yahaira está en su derecho de defenderse y pedir garantías. Me parece bien lo que está haciendo y le doy mi apoyo", declaró Rengifo, mostrando su respaldo explícito a la cantante de salsa.

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La artista también cuestionó la insistencia de Magaly Medina en atacar públicamente a Yahaira Plasencia. “No sé por qué Magaly se la agarró con Yahaira, fueron ataques muy fuertes y todo tiene un límite”, señaló, subrayando que las expresiones vertidas en el programa de la conductora habrían sobrepasado los límites de la crítica periodística.

El conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina

La disputa legal entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina se remonta a hace más de un año y medio, cuando la salsera presentó una querella penal por difamación agravada. La denuncia se sustenta en que Medina habría utilizado términos como “runruna”, “escort”, “pet friendly” y “mascota” para referirse a Plasencia en su programa, lo que, según la defensa de la cantante, dañó su honor, imagen y estabilidad emocional a nivel nacional e internacional.

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Yahaira Plasencia, junto a su abogada, la Dra. Keyla, comparten una gran noticia. La Prefectura le ha otorgado las garantías personales para que cese la violencia psicológica por parte de Magaly Medina. Video: Instagram Yahaira Plasencia

Antes de formalizar la denuncia, Yahaira envió una carta notarial exigiendo una rectificación pública en 24 horas, a la que Magaly Medina nunca respondió. El proceso judicial, que incluye una solicitud de reparación civil de un millón y medio de soles y una sanción penal contra la conductora, el productor de su programa y el canal ATV, tiene programada una audiencia clave para el 12 de mayo.

Recientemente, la Prefectura de Lima otorgó garantías personales a favor de Yahaira Plasencia, ordenando a Magaly Medina abstenerse de cualquier acto que pueda afectar la estabilidad emocional o la tranquilidad de la cantante. La medida, considerada preventiva, advierte sobre posibles consecuencias penales en caso de incumplimiento.

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Magaly Medina, por su parte, ha rechazado las acusaciones y defendido el carácter opinativo de su programa. Aseguró que se le atribuyen palabras que nunca pronunció y calificó la estrategia legal de Plasencia como una campaña orquestada, cuestionando además la actuación de su exabogado, Iván Paredes, quien ahora encabeza la defensa de la salsera.

Una historia de enfrentamientos entre Giuliana y Magaly

El respaldo de Giuliana Rengifo a Yahaira Plasencia no resulta casual. La cantante y Magaly Medina mantienen una larga historia de conflictos que se remonta al año 2015, cuando la conductora y su actual esposo, el notario Alfredo Zambrano, se separaron por ocho meses. Durante ese periodo, Zambrano y Rengifo habrían tenido una breve relación, hecho que, al hacerse público años después, desató una serie de ataques y acusaciones cruzadas.

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Magaly Medina utiliza su programa para desmentir categóricamente la denuncia de Yahaira Plasencia, quien solicitó garantías para su vida ante la Prefectura de Lima. La conductora califica la medida como absurda y cuestiona el accionar de las autoridades. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina utilizó su programa para lanzar calificativos contra Rengifo, incluyendo términos como “snack”, “runruna” y “robamaridos”, minimizando la relación y calificándola de “aventura corta”. Giuliana, por su parte, ha negado reiteradamente haber sido “la otra” y ha defendido que Zambrano estaba separado en ese momento.

El conflicto también derivó en acciones legales: Magaly y Zambrano enviaron cartas notariales a Rengifo por sus declaraciones públicas sobre el romance, mientras que Giuliana llegó a solicitar la intervención del Ministerio de la Mujer para que se sancionara a Medina por insultos y ataques hacia mujeres del espectáculo. En más de una ocasión, Rengifo pidió enfrentar directamente a Magaly en su programa, en vivo, para defender su honra.

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Esta historia de disputas explica la postura de Giuliana Rengifo al respaldar a Yahaira Plasencia, considerando que ambas han sido blanco de críticas y calificativos por parte de la conductora.

La defensa de Plasencia insiste en que la denuncia busca sentar un precedente para frenar la normalización de insultos hacia las mujeres en los medios, mientras que Magaly Medina y sus seguidores sostienen que el proceso responde a una estrategia de visibilidad mediática.

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