San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

¡Día de partido! Regatas Lima y Universidad San Martín protagonizarán hoy, sábado 17 de enero, el partido de la jornada 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este compromiso iniciará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Las lesiones han afectado el rendimiento de Regatas , en especial en el ataque. El entrenador argentino Horacio Bastit no ha podido contar con Kiara Montes en varios partidos, y situaciones similares se presentaron con Ale Llaro y Shanaiya Aymé , quien sufrió una molestia física en el encuentro más reciente.

El equipo de Chorrillos enfrentó dificultades para volver al triunfo y estuvo cerca de sumar una nueva caída el último fin de semana. Aunque tomó ventaja de 2-0 ante Circolo , permitió el empate y debió definir el partido en un quinto set, donde consiguió imponerse por 15-9.

Regatas Lima logró salir de una racha negativa tras acumular tres derrotas consecutivas frente a Circolo Sportivo Italiano , Universitario y Alianza Lima , lo que provocó que se alejara de los primeros puestos.

¿Cómo llega San Martín?

En su primer partido de la fase 2, el conjunto bajo la dirección de Guilherme Schmitz superó con claridad a Olva Latino por 3-0 (25-21, 25-18 y 25-20). El marcador evidencia la solidez del equipo y su capacidad para imponerse sin ceder sets. Así, el equipo de Santa Anita se consolida en su objetivo de mantener la racha victoriosa, sumando ya siete triunfos consecutivos desde la fase inicial.

Esta semana fue muy movida para la USMP, que se vio envuelta en una polémica por la ampliación de fecha de inscripción de refuerzos extranjeros en el Sudamericano de Clubes de vóley. Posterior a ello, presentó a dos nuevas incorporaciones: la central dominicana Geraldine Domínguez y la opuesta estadounidense Sophia Kruczko.

Un emocionante final donde la estrategia y la concentración fueron clave. La Universidad San Martín se impone sobre Olva Latino en un partido vibrante de principio a fin.

Así va la tabla de posiciones de la fase 2

San Martín está mejor posicionado en la tabla de la fase 2 que Regatas Lima. Las ‘santas’ son segundas, a un punto del líder, Universitario de Deportes, mientras que las chorrillanas son quintas con 18 unidades, a 15 del puntero.

Este partido será importante para ambos. Un triunfo de USMP le metería presión a la ‘U’, que enfrentará a Olva Latino en esta jornada. Y una victoria de Regatas le permitirá reducir distancias con los primeros lugares.