Perú Deportes

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

Las ‘santas’ y chorrillanas llegan en un gran momento luego de ganar en el arranque de esta etapa. Sigue todas las incidencias de este compromiso

Guardar
02:57 hsHoy

¡Día de partido! Regatas Lima y Universidad San Martín protagonizarán hoy, sábado 17 de enero, el partido de la jornada 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso iniciará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

02:56 hsHoy

¿Cómo llega Regatas Lima?

Regatas Lima logró salir de una racha negativa tras acumular tres derrotas consecutivas frente a Circolo Sportivo Italiano, Universitario y Alianza Lima, lo que provocó que se alejara de los primeros puestos.

El equipo de Chorrillos enfrentó dificultades para volver al triunfo y estuvo cerca de sumar una nueva caída el último fin de semana. Aunque tomó ventaja de 2-0 ante Circolo, permitió el empate y debió definir el partido en un quinto set, donde consiguió imponerse por 15-9.

Las lesiones han afectado el rendimiento de Regatas, en especial en el ataque. El entrenador argentino Horacio Bastit no ha podido contar con Kiara Montes en varios partidos, y situaciones similares se presentaron con Ale Llaro y Shanaiya Aymé, quien sufrió una molestia física en el encuentro más reciente.

Alexandra Llaro y Waleska Toro
Alexandra Llaro y Waleska Toro no serán parte de lo que resta de la temporada en Regatas Lima. Crédito: Instagram Alexandra Llaro/FPV.
02:54 hsHoy

¿Cómo llega San Martín?

En su primer partido de la fase 2, el conjunto bajo la dirección de Guilherme Schmitz superó con claridad a Olva Latino por 3-0 (25-21, 25-18 y 25-20). El marcador evidencia la solidez del equipo y su capacidad para imponerse sin ceder sets. Así, el equipo de Santa Anita se consolida en su objetivo de mantener la racha victoriosa, sumando ya siete triunfos consecutivos desde la fase inicial.

Esta semana fue muy movida para la USMP, que se vio envuelta en una polémica por la ampliación de fecha de inscripción de refuerzos extranjeros en el Sudamericano de Clubes de vóley. Posterior a ello, presentó a dos nuevas incorporaciones: la central dominicana Geraldine Domínguez y la opuesta estadounidense Sophia Kruczko.

Un emocionante final donde la estrategia y la concentración fueron clave. La Universidad San Martín se impone sobre Olva Latino en un partido vibrante de principio a fin.

Así va la tabla de posiciones de la fase 2

San Martín está mejor posicionado en la tabla de la fase 2 que Regatas Lima. Las ‘santas’ son segundas, a un punto del líder, Universitario de Deportes, mientras que las chorrillanas son quintas con 18 unidades, a 15 del puntero.

Este partido será importante para ambos. Un triunfo de USMP le metería presión a la ‘U’, que enfrentará a Olva Latino en esta jornada. Y una victoria de Regatas le permitirá reducir distancias con los primeros lugares.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV
02:50 hsHoy

Horarios del Regatas Lima vs San Martín

Este choque iniciará a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 20:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

02:48 hsHoy

Dónde ver Regatas Lima vs San Martín: canal del partido por fase 2

El Regatas Lima vs San Martín será transmitido por Latina TV, el único canal que tiene los derechos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Pasará por señal abierta (canal 2 o 702 HD), la página web y su aplicación.

También, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá la transmisión en su página oficial y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley de forma gratuita.

Por otro lado, Infobae Perú brindará cobertura punto a punto de este cotejo en su sitio digital. La previa, las incidencias, las declaraciones y más detalles. No te lo puedes perder.

La programación de la fecha
La programación de la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

Temas Relacionados

Regatas LimaSan MartínLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ chocarán con las ‘diosas’ con la misión de recuperar el liderato que es de Universitario. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Este fin de semana se disputa una jornada atractiva, con el clásico entre San Martín y Regatas como duelo principal. Revisa cómo se mueven las ubicaciones de la competencia

Tabla de posiciones de la

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Campo Mar de pretemporada 2026

Los ‘merengues’ se medirán con los ‘rosados’ en lo que será su primera prueba con Javier Rabanal en el banquillo. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN

Lisandro Alzugaray fue despedido como ídolo en LDU y presidente del club ecuatoriano elogió a Universitario: “Tomamos la mejor decisión”

‘Licha’ brindó una conferencia de prensa para despedirse y sus compañeros lo sorprendieron entonando cánticos resaltando su importancia en la institución ‘alba’

Lisandro Alzugaray fue despedido como

Gerenta de San Martín responde tras declaraciones de Cenaida Uribe sobre Sudamericano de Vóley: “No hacemos nada por debajo de la mesa”

La jefa de equipo de las ‘blanquiazules’ manifestó que cambiaron el reglamento del torneo internacional para favorecer a las ‘santas’, inclusó amenazó con no participar

Gerenta de San Martín responde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump invitó a Javier

Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace, una organización para resolver conflictos globales

Múltiples fracturas y cuatro operaciones: cómo sigue el estado de salud de Bastian, el niño accidentado en Pinamar

Incendios en Chubut: avanzan las tareas de enfriamiento en Puerto Patriada y anunciaron créditos para los afectados

Ácido hialurónico: cuando el equilibrio y la experiencia médica marcan la diferencia

El irónico comentario de Lali sobre la participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María

INFOBAE AMÉRICA

El caso Banco Master sacude

El caso Banco Master sacude a Brasil y amenaza con convertirse en un factor clave de la campaña presidencial

Sin democracia no hay estabilización de la producción petrolera

Negociadores de Ucrania y EEUU se reúnen en Miami para cerrar acuerdos en seguridad e intentar sellar el plan de paz

Las series más esperadas de 2026: de ‘Cabo de miedo’ y ‘Blade Runner’ a la continuación de ‘El cuento de la criada’

Donald Trump ofreció reiniciar la mediación estadounidense en la disputa del río Nilo entre Egipto y Etiopía

DEPORTES

River Plate enfrentará a Peñarol

River Plate enfrentará a Peñarol de Uruguay en su segundo amistoso del año: hora, TV y formaciones

Luto en el fútbol argentino: murió el ex arquero José Luis Burtovoy, campeón con Independiente y emblema de Unión

El argentino Luciano Benavides habló tras conquistar uno de los Rally Dakar más dramáticos de la historia: “Es la mejor manera de ganar”

Histórico: el argentino Luciano Benavides ganó el Rally Dakar por 2 segundos tras una dramática definición en motos

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura